Taiwán rechaza presiones del régimen chino y refuerza lazos con Estados Unidos

ARCHIVO: El ministro de Defensa, Wellington Koo, el ministro de Relaciones Exteriores, Lin Chia-lung, y el secretario general del Consejo de Seguridad Nacional, Joseph, levantan el pulgar durante una conferencia de prensa en la que se anuncian los nuevos miembros del gabinete, en Taipéi, Taiwán, el 25 de abril de 2024 (Reuters)

Taiwán reafirma su postura de no ceder ante las presiones de China y asegura que, aunque no buscará la escalada del conflicto, tampoco permitirá intimidaciones ni modificaciones unilaterales del statu quo en el estrecho. El ministro de Relaciones Exteriores, Lin Chia-lung, advirtió que el expansionismo autoritario de Beijing crea desafíos significativos para la paz y la estabilidad, no solo en Asia, sino en todo el mundo, según Fox News.

El riesgo de una crisis en el estrecho de Taiwán repercute directamente en la economía global, ya que el ministro Lin subrayó que “aproximadamente el 90% de los semiconductores avanzados del mundo se fabrican en Taiwán y cerca del 50% del comercio marítimo mundial pasa por el estrecho”. Cualquier alteración en la región podría tener efectos inmediatos en la producción tecnológica y en las cadenas de suministro globales.

Lin recalcó que “la situación impuesta por China significa una amenaza directa para la seguridad de Taiwán y el tejido democrático de la isla”, y enfatizó que la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, cumple un papel vital al resistir los esfuerzos del régimen de Beijing para cambiar las reglas de juego. El ministro manifestó gratitud tanto hacia Estados Unidos como hacia otros aliados por su respaldo y detalló acciones concretas: “El pasado diciembre, Estados Unidos aprobó un paquete de ventas de armas a Taiwán por un valor total de USD 11 mil millones, así como la promulgación del Acta de Implementación de Garantía para Taiwán y la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2026. Estas medidas refrendan el apoyo bipartidista consistente de Estados Unidos para Taiwán".

Perspectiva estratégica y advertencias de Taipéi

Lin advirtió que “Beijing se ha convertido claramente en un agente desestabilizador que intenta maliciosamente alterar el statu quo entre ambas orillas y amedrentar a países pacíficos”. En su análisis, el ministro recalcó que China ha intensificado su postura hacia la isla tras la concentración de poder de Xi Jinping, abandonando cualquier mención sobre una eventual unificación pacífica para pasar a amenazas explícitas de uso de la fuerza.

FOTO DE ARCHIVO: Soldados taiwaneses transportan un vehículo aéreo no tripulado (UAV/UAS) de vigilancia terrestre durante un ejercicio militar anual previo al Año Nuevo Lunar, en Kaohsiung, Taiwán, el 29 de enero de 2026 (Reuters)

En 2024, Xi ordenó a las Fuerzas Armadas chinas que completaran los preparativos para una operación militar sobre Taiwán antes de 2027. “Estas maniobras recientes ponen de manifiesto que las ambiciones expansionistas de Beijing exceden a Taiwán y representan una amenaza creciente para la estabilidad del Indo-Pacífico y del mundo”, confirmó Lin.

La posición privilegiada de Taiwán en la industria de los semiconductores refuerza la prioridad de Estados Unidos para mantener la estabilidad en el estrecho. Lin remarcó que los responsables políticos estadounidenses “reconocen que la industria de semiconductores y las cadenas asociadas a Taiwán son esenciales para la seguridad económica estadounidense”.

En esa línea, destacó las inversiones crecientes de compañías taiwanesas en territorio estadounidense, entre las que sobresale la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), que comprometió USD 165 mil millones en Arizona. El ministro afirmó que Taipei busca, además, facilitar el acceso a las empresas que deseen invertir en Estados Unidos, particularmente ante la competencia estratégica entre Washington y Beijing y el rediseño de las cadenas globales de suministro.

Relación bilateral Taiwán-Estados Unidos y enfoque en defensa

Lin Chia-lung hizo hincapié en la “continuidad estratégica” de la política estadounidense hacia Taiwán, tanto en términos de seguridad como de cooperación en tecnología e inteligencia artificial. Citó que la reciente Estrategia Nacional de Seguridad (NSS, por sus siglas en inglés) estadounidense subraya la importancia geopolítica de Taiwán como eslabón clave entre el noreste y el sudeste asiático.

Sobre las capacidades defensivas, el canciller recordó que el presidente Lai Ching-te anunció un incremento del presupuesto de defensa de Taiwán que superará el 3% del PBI en 2026 y llegará al 5% en 2030. Si bien esta hoja de ruta enfrenta cierta resistencia en el Parlamento, ambos partidos principales apoyan públicamente el refuerzo de la cooperación en seguridad con Estados Unidos y la adopción de una postura más disuasiva para evitar un conflicto.

China todavía considera a Taiwán como una “parte sagrada e inseparable de su territorio”, a pesar de que nunca gobernó la isla desde la fundación de la República Popular en 1949. Actualmente, solo once países y la Santa Sede reconocen la soberanía de Taiwán, pero Beijing se mantiene firme en su rechazo al hecho de casi ocho décadas de autonomía.

El ministro Lin recordó que, en junio pasado, los portaaviones chinos Liaoning y Shandong realizaron maniobras más allá de la segunda cadena de islas, marcando la primera vez que ambos operaron juntos en el Pacífico occidental. Las continuas maniobras militares, que incluyen la movilización masiva de la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Costera de China, se consideran actos de “castigo” por la negativa de Taiwán a aceptar la autoridad de Beijing y son interpretadas por las autoridades de Taipéi como potencial preparación para un bloqueo o incluso para la guerra.

Lin concluyó que “la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán resultan vitales para el bienestar global”, remarcando que su gobierno fortalecerá las alianzas basadas en valores y apostará a la diplomacia económica y tecnológica para proteger su soberanía y la estabilidad en la región del Indo-Pacífico.