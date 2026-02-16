Mundo

Los iraníes volvieron a desafiar al régimen y protestaron contra la represión desde los balcones de Teherán

Las manifestaciones en la capital persa continúan a través de consignas lanzadas desde sus hogares, una respuesta a la reducción de las marchas y a la reciente opresión de las fuerzas de seguridad

Guardar
Residentes de Teherán desafiaron al
Residentes de Teherán desafiaron al régimen y protestaron contra la represión desde sus hogares (AP/ARCHIVO)

En la noche del domingo, residentes de Teherán manifestaron su descontento con el liderazgo clerical de la República Islámica mediante consignas lanzadas desde balcones y ventanas, según reportes de la agencia de noticias AFP que citó fuentes locales, una cuenta que monitorea la actividad en ese distrito del este de la ciudad. Estas expresiones siguieron a las grandes movilizaciones de la diáspora iraní en ciudades de Europa y América del Norte, realizadas el sábado.

“Muerte a Khameini. Este es el lema nacional de Reza Pahlavi. Son asesinos”, se le escucha decir a una mujer frente a una ventana en un video difundido por la cadena Irán Internacional. Una cuenta en X atribuida a Revolucionarios de Irán difundió también videos de ciudadanos gritando consignas en rechazo a la situación económica del país, que desencadenó las protestas recientes. De igual forma, se escucha a personas pidiendo respeto y el regreso del sha: “Ha llegado el momento, vamos, di ‘larga vida al shah’”.

Reza Pahlavi, hijo del último
Reza Pahlavi, hijo del último sha, promueve la coordinación entre protestas internas de Irán y marchas internacionales por un cambio político (REUTERS/ARCHIVO)

El país gobernado por el ayatolá Ali Khamenei ha experimentado meses de tensión tras una oleada de protestas que alcanzó su punto máximo en enero. De acuerdo con la organización Human Rights Activists News Agency, con sede en Estados Unidos, la represión de estas manifestaciones dejó más de 7.000 personas muertas, en su mayoría manifestantes abatidos por fuerzas de seguridad, y casi 54.000 arrestos en un operativo represivo que continúa hasta la fecha.

Aunque las protestas callejeras han disminuido debido a la intervención de las fuerzas de seguridad, la resistencia persiste desde los hogares. En los últimos días, residentes de la capital y otras ciudades han optado por gritar consignas contra el régimen desde la relativa seguridad de sus viviendas en grandes bloques de apartamentos. El domingo, en Ekbatan, se escucharon frases como "muerte a Khamenei“, ”muerte a la república islámica" y "viva el sha“, en referencia a la monarquía derrocada por la revolución islámica.

Más de 7.000 manifestantes han
Más de 7.000 manifestantes han muerto y cerca de 54.000 personas han sido arrestadas en Irán durante la intensa represión, según Human Rights Activists News Agency

El exiliado Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán, instó a la población a coordinar estas acciones con las protestas globales. El sábado, en Múnich, la policía local estimó en 250.000 los asistentes a una concentración en la que Pahlavi se dirigió personalmente a los manifestantes, algo poco frecuente. Otras movilizaciones pro-monarquía tuvieron lugar en Los ángeles y Toronto, ciudades con importantes comunidades iraníes. Según el equipo de Pahlavi, más de un millón de personas participaron en estas marchas a nivel global, aunque este número no ha podido ser verificado de manera independiente.

Durante su intervención en Alemania, Pahlavi calificó la concentración como la mayor en años y expresó su disposición a encabezar una transición política en Irán. La presencia de su hermana, la ex princesa Farahnaz, en la manifestación de Múnich fue interpretada como un gesto significativo entre los partidarios de la monarquía.

A pesar de la disminución
A pesar de la disminución de las protestas callejeras, los gritos de 'muerte a Jamenei' y 'viva el sha' se escuchan desde edificios capitalinos (REUTERS/ARCHIVO)

El canal de televisión en persa Iran International, con base fuera de Irán, transmitió imágenes de manifestantes en otras áreas de Teherán coreando “esta es la batalla final, Pahlavi regresa” y “muerte a los Guardianes”, en alusión a la Guardia Revolucionaria, el cuerpo ideológico de las fuerzas armadas. También se reportaron consignas hostiles al régimen en ciudades como Shiraz y Arak.

Las recientes manifestaciones se producen en vísperas de una reunión prevista para el martes en Ginebra entre representantes de Estados Unidos e Irán, centrada en el programa nuclear iraní. Estas conversaciones son consideradas clave para determinar si Washington optará por una acción militar contra Teherán.

Temas Relacionados

Ayatolá Ali JameneiTeheránGuardia RevolucionariaReza PahlaviProtestas en IránDiáspora IraníÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Un desertor explicó cómo Corea del Norte financia su programa nuclear con hackers que infiltran empresas

Un testimonio revela cómo especialistas informáticos norcoreanos operan desde China y Rusia, utilizan identidades robadas para obtener divisas que luego se destinan a actividades militares del régimen

Un desertor explicó cómo Corea

Rubio se reúne con el primer ministro Orbán en Hungría para impulsar acuerdos energéticos y reforzar la cooperación bilateral

El jefe de la diplomacia estadounidense tiene previsto firmar en Budapest un acuerdo de cooperación en materia de energía nuclear. Además, el jefe de comunicación internacional del Gobierno húngaro afirmó que ambos dirigentes debatirán “los esfuerzos por la paz” en Ucrania y otros asuntos estratégicos

Rubio se reúne con el

Las claves del juicio por insurrección del ex presidente surcoreano Yoon Suk Yeol

El Tribunal del Distrito Central de Seúl dará a conocer el veredicto contra el ex mandatario, de 65 años, el próximo 19 de febrero, en una audiencia que se transmitirá en vivo a todo el país

Las claves del juicio por

El autor del atentado terrorista de Bondi Beach compareció por primera vez ante un tribunal australiano por videoconferencia

Naveed Akram enfrenta cargos por terrorismo, 15 cargos de asesinato, decenas de acusaciones por causar heridas con intención de matar y por colocar explosivos

El autor del atentado terrorista

El dictador Kim Jong-un inauguró un distrito de viviendas para las familias de soldados norcoreanos enviados a morir en la guerra de Putin

La medida se enmarca en una campaña de la dictadura comunista destinada a justificar el envío de tropas a Ucrania y a reforzar la lealtad interna

El dictador Kim Jong-un inauguró
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
María Guardiola se desdice para

María Guardiola se desdice para gobernar Extremadura: “El feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox”

El CIS impulsa al PSOE tras el fracaso en las elecciones aragonesas y le coloca casi 10 puntos por encima del PP

Cómo afecta la huelga de médicos a los pacientes: estos son servicios mínimos en las comunidades autónomas

Manu Sánchez y su mujer Lorena se casan en pleno pregón del Carnaval de Cádiz: “Para que esto no sea broma, necesitamos al alcalde”

¿El ayuno intermitente ayuda a perder más peso que otras dietas tradicionales?

INFOBAE AMÉRICA
Fundación SGAE y Réplika Teatro

Fundación SGAE y Réplika Teatro convocan 'Contracielo', programa de acompañamiento artístico para compañías o artistas

La UE ve elecciones de Bangladés creíbles pese a la violencia y baja presencia de mujeres

Moreno urge a la ministra de Sanidad a sentarse a negociar con los médicos hasta lograr un acuerdo que evite la huelga

SkinBioTherapeutics se hunde más de un 50% tras un 'profit warning' por la investigación a su exCEO

Worldcoin pospone su relanzamiento en España tras recibir una advertencia de la AEPD sobre el tratamiento de datos

ENTRETENIMIENTO

“Valor sentimental”: la multipremiada película

“Valor sentimental”: la multipremiada película nominada la Oscar ya llegó al streaming

Ya sabemos cuál podría ser la primera película española de Úrsula Corberó después de ser mamá: un proyecto de terror con un director de prestigio

Gwyneth Paltrow: “Llevo 10 años sin hacer una película de verdad”

Quién es Tom Ackerley, el marido de Margot Robbie que conquista Hollywood lejos de los flashes

Pesas, cardio y rutina compartida con su hijo: la fórmula de David Guetta para lucir un físico impactante a los 58 años