Los iraníes volvieron a desafiar al régimen y protestaron contra la represión desde los balcones de Teherán

Residentes de Teherán desafiaron al régimen y protestaron contra la represión desde sus hogares (AP/ARCHIVO)

En la noche del domingo, residentes de Teherán manifestaron su descontento con el liderazgo clerical de la República Islámica mediante consignas lanzadas desde balcones y ventanas, según reportes de la agencia de noticias AFP que citó fuentes locales, una cuenta que monitorea la actividad en ese distrito del este de la ciudad. Estas expresiones siguieron a las grandes movilizaciones de la diáspora iraní en ciudades de Europa y América del Norte, realizadas el sábado.

“Muerte a Khameini. Este es el lema nacional de Reza Pahlavi. Son asesinos”, se le escucha decir a una mujer frente a una ventana en un video difundido por la cadena Irán Internacional. Una cuenta en X atribuida a Revolucionarios de Irán difundió también videos de ciudadanos gritando consignas en rechazo a la situación económica del país, que desencadenó las protestas recientes. De igual forma, se escucha a personas pidiendo respeto y el regreso del sha: “Ha llegado el momento, vamos, di ‘larga vida al shah’”.

Reza Pahlavi, hijo del último sha, promueve la coordinación entre protestas internas de Irán y marchas internacionales por un cambio político (REUTERS/ARCHIVO)

El país gobernado por el ayatolá Ali Khamenei ha experimentado meses de tensión tras una oleada de protestas que alcanzó su punto máximo en enero. De acuerdo con la organización Human Rights Activists News Agency, con sede en Estados Unidos, la represión de estas manifestaciones dejó más de 7.000 personas muertas, en su mayoría manifestantes abatidos por fuerzas de seguridad, y casi 54.000 arrestos en un operativo represivo que continúa hasta la fecha.

Aunque las protestas callejeras han disminuido debido a la intervención de las fuerzas de seguridad, la resistencia persiste desde los hogares. En los últimos días, residentes de la capital y otras ciudades han optado por gritar consignas contra el régimen desde la relativa seguridad de sus viviendas en grandes bloques de apartamentos. El domingo, en Ekbatan, se escucharon frases como "muerte a Khamenei“, ”muerte a la república islámica" y "viva el sha“, en referencia a la monarquía derrocada por la revolución islámica.

Más de 7.000 manifestantes han muerto y cerca de 54.000 personas han sido arrestadas en Irán durante la intensa represión, según Human Rights Activists News Agency

El exiliado Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán, instó a la población a coordinar estas acciones con las protestas globales. El sábado, en Múnich, la policía local estimó en 250.000 los asistentes a una concentración en la que Pahlavi se dirigió personalmente a los manifestantes, algo poco frecuente. Otras movilizaciones pro-monarquía tuvieron lugar en Los ángeles y Toronto, ciudades con importantes comunidades iraníes. Según el equipo de Pahlavi, más de un millón de personas participaron en estas marchas a nivel global, aunque este número no ha podido ser verificado de manera independiente.

Durante su intervención en Alemania, Pahlavi calificó la concentración como la mayor en años y expresó su disposición a encabezar una transición política en Irán. La presencia de su hermana, la ex princesa Farahnaz, en la manifestación de Múnich fue interpretada como un gesto significativo entre los partidarios de la monarquía.

A pesar de la disminución de las protestas callejeras, los gritos de 'muerte a Jamenei' y 'viva el sha' se escuchan desde edificios capitalinos (REUTERS/ARCHIVO)

El canal de televisión en persa Iran International, con base fuera de Irán, transmitió imágenes de manifestantes en otras áreas de Teherán coreando “esta es la batalla final, Pahlavi regresa” y “muerte a los Guardianes”, en alusión a la Guardia Revolucionaria, el cuerpo ideológico de las fuerzas armadas. También se reportaron consignas hostiles al régimen en ciudades como Shiraz y Arak.

Las recientes manifestaciones se producen en vísperas de una reunión prevista para el martes en Ginebra entre representantes de Estados Unidos e Irán, centrada en el programa nuclear iraní. Estas conversaciones son consideradas clave para determinar si Washington optará por una acción militar contra Teherán.