Kaja Kallas afirmó que el Kremlin enfrenta su mayor debilidad militar y económica desde el inicio de la guerra: “Rusia está rota”

Kallas afirmó que Rusia enfrenta su mayor debilidad militar y económica desde el inicio de la guerra contra Ucrania (REUTERS/Liesa Johannssen)

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, defendió este domingo en la Conferencia de Seguridad de Múnich que Rusia atraviesa su mayor debilidad desde el inicio de la guerra contra Ucrania. Según Kallas, el contexto actual ofrece una oportunidad para endurecer las condiciones en futuras negociaciones de paz, proponiendo medidas como la limitación del tamaño del Ejército ruso, el pago de indemnizaciones por daños materiales, la prohibición de amnistías por crímenes de guerra y la devolución inmediata de niños ucranianos trasladados a territorio ruso.

Durante su intervención, Kallas aseguró que Moscú “no es una superpotencia” y que, a pesar de “más de una década de conflicto” en el Donbás y “cuatro años de guerra a gran escala”, las fuerzas rusas apenas han conseguido avances estratégicos. “Rusia apenas ha superado las líneas de 2014 a un coste de más de un millón de bajas”, remarcó la representante europea. Añadió que “hoy Rusia está rota, su economía hecha pedazos, está desconectada de los mercados energéticos europeos y sus propios ciudadanos están huyendo”.

Para Kallas, el mayor riesgo actual reside en que Rusia “gane más en la mesa de negociaciones” con Estados Unidos y Ucrania que en el campo de batalla. “Las demandas maximalistas de Rusia, como retener territorios conquistados, no pueden responderse con concesiones mínimas”, enfatizó. Reiteró que si se limita el ejército ucraniano, también debe limitarse el ruso, y que “no hay amnistía para los crímenes de guerra y los niños ucranianos deportados deben regresar”. Kallas consideró que este conjunto de exigencias representa “lo mínimo que Rusia debería aceptar si la paz es su objetivo”.

La alta representante de la UE y vicepresidenta de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, participó en la última jornada de la Conferencia de Seguridad de Múnich este domingo (REUTERS/Liesa Johannssen)

No obstante, la diplomática expresó dudas sobre la voluntad rusa de poner fin al conflicto. “Sospechamos que la paz no es su objetivo”, advirtió. En consecuencia, subrayó que Europa se rearma junto a sus aliados y promueve una iniciativa para “estabilizar la vecindad europea”, acompañada de una política de ampliación como respuesta al “imperialismo ruso”.

Al inaugurar el último día de la conferencia, Kallas defendió la solidez de los valores europeos frente a críticas procedentes de Estados Unidos, presentando una visión de futuro centrada en la independencia y la expansión de relaciones internacionales. “Frente a quienes dicen que existe una Europa decadente y ‘woke’, nuestra civilización no se enfrenta a ningún tipo de eliminación”, sostuvo la jefa diplomática. Agregó que los miembros de la Unión Europea desean que la organización “asuma un papel más fuerte en el mundo”, defendiendo valores, bienestar y progreso para la humanidad.

Moscú no consigue avances estratégicos significativos tras cuatro años de guerra a gran escala en Ucrania, según la representante europea (REUTERS/ARCHIVO)

Kallas manifestó su descontento con el “apaleamiento europeo que parece estar de moda”, en alusión al discurso del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Consideró que dicha intervención “pareció dirigida en parte al pueblo americano”. La diplomática destacó que el futuro de Europa pasa por la “estabilidad, el crecimiento y la prosperidad”, objetivos a alcanzar mediante la expansión de la mayor red de libre comercio mundial construida por la Unión Europea.

Actualmente, alrededor de 80 países mantienen acuerdos comerciales con la UE. Además, la organización ha impulsado diez asociaciones en materia de seguridad y defensa, incluyendo a India y Australia solo este año. Kallas utilizó una referencia a la cultura popular para resumir su planteamiento: “Europeos, reuníos”, inspirándose en el universo de superhéroes de Marvel. Concluyó que el camino de Europa es “defender el continente, proteger la vecindad y construir asociaciones globales”.