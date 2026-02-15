Japón destinará USD 17 millones en equipamiento militar de defensa para Ucrania por medio de la OTAN

El logotipo de la misión de la OTAN en Ucrania, Asistencia y Entrenamiento de Seguridad de la OTAN para Ucrania (NSATU), en la manga del uniforme de un soldado ucraniano durante una sesión de entrenamiento en la sede de la NSATU (REUTERS/Timm Reichert/Archivo)

Japón destinará más de USD 17 millones en equipamiento no letal para el paquete de asistencia de la OTAN a Kiev, en un contexto de rumores sobre la posible inclusión de Tokio en la lista de requerimientos prioritarios para Ucrania (PURL), un mecanismo coordinado por la alianza militar y Estados Unidos.

El ministro de Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, anunció el compromiso tras el encuentro con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con el cual mantuvo una reunión celebrada en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Según la Cancillería japonesa, ambos funcionarios coincidieron en que la seguridad del espacio euroatlántico y del Indopacífico resulta “inseparable”.

Japón “tiene la intención de elevar las relaciones con la OTAN a nuevas alturas a través de una cooperación concreta en varios campos, incluidos equipos de defensa y cooperación industrial”, señaló el ministerio en un comunicado.

Fuentes de la OTAN citadas por la cadena NHK indicaron que Japón solo proporcionaría fondos para equipos de defensa no letales, posiblemente incluidos sistemas de radar y chalecos antibalas.

El anuncio llega mientras Tokio evalúa su posible adhesión al PURL, un programa para financiar la compra de armamento estadounidense considerado esencial por Ucrania, especialmente sistemas de defensa aérea y munición.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estrecha la mano del ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Múnich, Alemania, el 14 de febrero de 2026 (Alex Brandon/REUTERS)

En Múnich, Motegi también mantuvo un encuentro con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para abordar la situación con China y las políticas hacia Corea del Norte, incluidos los programas nucleares y de misiles. Ambos funcionarios ahondaron en los detalles sobre la visita de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi a Estados Unidos, prevista para marzo.

“Ambas partes abordaron los desafíos comunes que enfrentan Japón y Estados Unidos en diversas áreas, que abarcan la diplomacia, la seguridad y la economía, y confirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación. También confirmaron su compromiso de impulsar la colaboración entre países afines para lograr un ‘Indopacífico libre y abierto’”, escriió Motegi en su cuenta personal de la red social X.

La reunión entre Motegi y Rutte se realizó un día después de que el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, participara en discusiones sobre el apoyo al sector energético ucraniano frente a los ataques de Moscú.

“China está apoyando los esfuerzos de Rusia. China está construyendo sus fuerzas armadas, incluida su marina, a un ritmo rápido”, había comentado Rutte en abril de 2025 a los periodistas. “No podemos ser ingenuos, y realmente tenemos que trabajar juntos, evaluar lo que está sucediendo”.

Ante este escenario que continúa en la actualidad, Koizumi instó a los países europeos a aumentar el gasto en defensa y a fortalecer la política de seguridad nacional, aunque subrayó que el gobierno japonés mantiene su disposición al diálogo con China.

“En el mar de la China Oriental y en el mar de la China Meridional está habiendo intentos de cambiar el statu quo por la fuerza. Se están intensificando las tensiones”, declaró Koizumi durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, y el ministro de Defensa de Corea del Sur, Ahn Gyu-back, pasan revista a las tropas durante una ceremonia en la sede de la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón (Eugene Hoshiko/REUTERS/Archivo)

El ministro prometió que “Japón se hará más fuerte” y señaló que el gobierno está comprometido a incrementar el presupuesto de defensa, que con los fondos suplementarios aprobados el año pasado, superará este año el 2 % del PIB.

Koizumi aseguró que Japón responderá de forma “determinada” ante situaciones de crisis y cooperará con la industria para reforzar la seguridad de las cadenas de suministro. Además, destacó el objetivo de fortalecer las capacidades militares del país en el ámbito espacial.

(Con información de EFE)