Rembrandt y Michelangelo imponen nuevos récords en subastas y reafirman el atractivo de los Maestros Antiguos

El mercado internacional reavivó el interés por los Maestros Antiguos en Nueva York, con las recientes subastas de Sotheby’s y Christie’s que alcanzaron cifras notables y establecieron nuevos récords para artistas clásicos. Durante la semana dedicada a estos autores, obras de figuras como Artemisia Gentileschi, Michelangelo y Rembrandt lograron ventas excepcionales, dinamizando la demanda tanto entre coleccionistas tradicionales como instituciones y nuevos compradores.

Uno de los momentos destacados en Sotheby’s fue la venta privada de una doble tabla de Antonello da Messina, adquirida por el Ministerio de Cultura de Italia por USD 14,9 millones. El anuncio, realizado durante la subasta, evidenció la relevancia institucional de estas adquisiciones. Tom Davies, director de la Daniel Katz Gallery de Londres, expresó a ARTnews que conocer el destino público de la pieza “suaviza el golpe” para quienes pujaron sin éxito.

Entre las adjudicaciones más notables, sobresalió el récord de Rembrandt con Joven león descansando, vendida por USD 17,9 millones, superando ampliamente la marca previa de USD 3,7 millones. Obras de Carel Fabritius, Jean-Honoré Fragonard y Pieter Claesz también superaron las expectativas, con algunas ventas que alcanzaron una tasa del 95 % de lotes adjudicados, según la casa.

La subasta principal de pintura antigua de Christie’s totalizó USD 54,1 millones, destacando piezas como Venecia, el Bucintoro en el Molo en la Ascensión de Canaletto, que se vendió por USD 30,5 millones y se consolidó como la tercera mayor venta de este artista.

El remate más relevante fue el nuevo récord de Gentileschi, cuyo Autorretrato como santa Catalina se adjudicó por más de USD 5,7 millones, superando el doble de la estimación inicial. La incorporación de una obra de la artista a la colección de la National Gallery of Art de Washington.

El análisis del mercado revela la importancia de establecer estimaciones razonables, especialmente tras el traspié en la venta de la colección Saunders en Londres, donde se proyectaban hasta USD 120 millones y solo se obtuvieron USD 64,7 millones, con una tasa de ventas del 58,5 %.

Hugo Nathan de la firma Beaumont Nathan explicó que el error radicó en la sobrevaloración de las piezas. Por su parte, Jacob King, asesor de Nueva York, destacó que en las subastas de Nueva York las estimaciones conservadoras permitieron ventas sólidas, en particular en Sotheby’s.

Las recientes adjudicaciones se distinguieron, además, por el papel de nuevos compradores. Según el medio especializado, el 15 % de quienes adquirieron en la subasta de Rembrandt en Sotheby’s tenía menos de 40 años y alrededor del 20 % eran nuevos clientes de la casa.

Museos y jóvenes coleccionistas aportaron dinamismo, reflejando un creciente interés en piezas aptas para ingresar en colecciones públicas. Laura Paulson, asesora de arte en Nueva York, destacó la venta de un tapiz franco-flamenco del siglo XVI, que alcanzó USD 1,9 millones partiendo de una estimación de USD 500.000, adquirido por un coleccionista reconocido por su enfoque en arte contemporáneo.

Un capítulo aparte fue la venta de un dibujo de Michelangelo, identificado inicialmente por una fotografía recibida en línea en 2025. Este estudio a tiza, destinado a la Capilla Sixtina, provocó 45 minutos de pujas en Christie’s y se vendió por USD 27,2 millones, estableciendo un nuevo récord para el artista.

Giada Damen, especialista de Christie’s, señaló a ARTnews que la jornada fue una de las más relevantes para dibujos de Maestros Antiguos en la historia de la casa, remarcando la emoción generada por la rareza de la obra. Nathan comparó la venta con la de Rembrandt y subrayó el carácter imprevisible del mercado de los Maestros Antiguos: “Esa es la magia”, afirmó al medio especializado, aludiendo al atractivo de la competencia en sala.

El comerciante neerlandés Salomon Lilian resumió el ambiente: “¡Los Maestros Antiguos volvieron!”. El mismo medio señala que, aun cuando muchas obras maestras pertenecen ya a museos, subsiste un fuerte incentivo entre compradores y vendedores para acceder a piezas de este calibre, aunque la posibilidad de adquirir obras de Vermeer o Rafael sigue disminuyendo.

La adaptación de los gustos será clave para especialistas y marchantes, mientras el mercado responde a las nuevas condiciones y oportunidades que presentan las obras disponibles. Como demuestran las últimas subastas, aún existen compradores dispuestos a superar la barrera de los USD 20 millones con tal de asegurarse una pieza excepcional de Michelangelo.