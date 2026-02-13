Mundo

Volodimir Zelensky recibió en Múnich el primer dron ucraniano producido en Alemania

El presidente ucraniano mantuvo un encuentro con el ministro de Defensa germano, Boris Pistorius

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, recibió este viernes el primer dron ucraniano fabricado en Alemania, entregado por el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius. El dispositivo es resultado de un proyecto conjunto entre las empresas Quantum Systems y Frontline Robotics.

Pistorius informó desde Gauting (Baviera), en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que estos equipos pasarán directamente al Ejército ucraniano. “La capacidad por el momento es de 10.000 unidades por año, pero el único límite hacia arriba es la capacidad de la empresa”, declaró el ministro.

El funcionario resaltó la rapidez del proceso, “a la velocidad de la luz”, desde la firma del memorando de cooperación en defensa con Ucrania en octubre pasado.

Los drones producidos pueden emplearse en combate, reconocimiento o tareas logísticas. Pistorius también señaló que, además de Ucrania, Alemania y Europa se benefician del aprendizaje y los datos obtenidos por el país invadido.

Zelensky agradeció el respaldo de Alemania y calificó el proyecto como el más amplio y veloz establecido hasta el momento con países europeos. Remarcó el objetivo de su gobierno de alcanzar el fin del conflicto con Rusia, “pero de manera justa y con una posición fuerte para Ucrania”.

Durante el evento, Zelensky también remarcó la importancia de que Europa logre mayor autonomía en materia de defensa respecto de Estados Unidos y reiteró el deseo de Kiev de ingresar a la OTAN, aunque subrayó que esa decisión corresponde a los miembros de la organización.

En Múnich, se prevé que Zelensky mantenga encuentros bilaterales y multilaterales con el canciller alemán, Friedrich Merz, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, entre otros.

Rusia confirmó que mantendrá conversaciones con Ucrania

En otro orden, el Kremlin confirmó el acuerdo para reanudar la próxima semana las negociaciones sobre Ucrania, tras dos primeras rondas en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) bajo mediación de Estados Unidos.

Existe un acuerdo de que será, efectivamente, la próxima semana”, afirmó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov agregó: “Ya les informaremos sobre el lugar y la fecha concreta. Pero será, realmente, la próxima semana”.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, había señalado que Moscúdudaba” en continuar con las conversaciones a tres bandas.

Kiev anticipó que el encuentro podría ocurrir el 17 y 18 de febrero en Miami, ciudad que desde el año pasado aloja consultas bilaterales entre el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y representantes de ambos bandos en conflicto.

Las dos reuniones previas en los Emiratos Árabes Unidos evidenciaron que los principales obstáculos siguen siendo la cuestión territorial y las garantías de seguridad para Ucrania.

Zelensky mantiene la exigencia de recibir garantías antes de firmar cualquier acuerdo de paz o convocar elecciones, como solicitan Moscú y Washington.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, manifestó que aún queda “un gran camino por recorrer” y criticó a la Administración Trump por abandonar los acuerdos alcanzados en la cumbre de agosto de 2025 en Alaska.

Cuando se refiere a los “entendimientos” de Anchorage, según la prensa, alude a la necesidad de que el ejército ucraniano se retire del Donbás, mientras que Moscú aceptaría congelar el frente en las regiones de Kherson y Zaporizhzhia, donde Kiev controla un tercio del territorio.

El único acuerdo concreto logrado en Abu Dabi fue el intercambio de 314 prisioneros de guerra, incluidos varios civiles además de combatientes.

