Rusia confirmó que mantendrá conversaciones con Ucrania la semana que viene

El Kremlin dijo que hay un acuerdo para reanudar las negociaciones, aunque se negó a dar detalles precisos sobre el lugar y la fecha concreta

Imagen de las conversaciones trilaterales
Imagen de las conversaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y EEUU en Abu Dabi (Europa Press)

El Kremlin confirmó el acuerdo para reanudar la próxima semana las negociaciones sobre Ucrania, tras dos primeras rondas en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) bajo mediación de Estados Unidos.

Existe un acuerdo de que será, efectivamente, la próxima semana”, afirmó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov agregó: “Ya les informaremos sobre el lugar y la fecha concreta. Pero será, realmente, la próxima semana”.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, había señalado que Moscúdudaba” en continuar con las conversaciones a tres bandas.

Kiev anticipó que el encuentro podría ocurrir el 17 y 18 de febrero en Miami, ciudad que desde el año pasado aloja consultas bilaterales entre el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y representantes de ambos bandos en conflicto.

Un vendedor camina en un
Un vendedor camina en un mercado callejero atacado por drones rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Odessa, Ucrania. 12 de febrero de 2026 (REUTERS/Nina Liashonok)

Las dos reuniones previas en los Emiratos Árabes Unidos evidenciaron que los principales obstáculos siguen siendo la cuestión territorial y las garantías de seguridad para Ucrania.

Zelensky mantiene la exigencia de recibir garantías antes de firmar cualquier acuerdo de paz o convocar elecciones, como solicitan Moscú y Washington.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, manifestó que aún queda “un gran camino por recorrer” y criticó a la Administración Trump por abandonar los acuerdos alcanzados en la cumbre de agosto de 2025 en Alaska.

Cuando se refiere a los “entendimientos” de Anchorage, según la prensa, alude a la necesidad de que el ejército ucraniano se retire del Donbás, mientras que Moscú aceptaría congelar el frente en las regiones de Kherson y Zaporizhzhia, donde Kiev controla un tercio del territorio.

El único acuerdo concreto logrado en Abu Dabi fue el intercambio de 314 prisioneros de guerra, incluidos varios civiles además de combatientes.

Bomberos trabajan para apagar el
Bomberos trabajan para apagar el fuego tras un ataque ruso contra Ucrania (Europa Press)

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles sobre varias regiones de Ucrania

En otro orden, nuevos ataques rusos causaron la muerte de cuatro civiles el miércoles en varias localidades de la región de Dnipro, en el sureste de Ucrania, según informó el gobernador regional, Oleksandr Ganzha.

Los impactos se registraron en tres pequeñas localidades cercanas a la ciudad de Synelnykove, al este de Dnipro. Los paramédicos encontraron a las víctimas fatales debajo de los escombros en dos casas, registradas por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

En uno de los ataques, un hombre perdió la vida y su esposa resultó herida. En otra localidad, una pareja y su hijo de 45 años murieron, y otro hombre quedó herido. Además, en una tercera aldea, una mujer sufrió heridas a raíz de los bombardeos.

Además, durante la madrugada de este jueves, un bombardeo combinado con misiles y drones contra Kiev impactó en varias zonas y deja dos heridos. “El enemigo está atacando la infraestructura de la capital con misiles balísticos. ¡Manténganse a cubierto!”, informó el alcalde de Kiev.

Cómo preparar un batido natural

Cómo preparar un batido natural para combatir el cansancio por anemia

Última hora de la borrasca Oriana, en directo | La Aemet activa el aviso rojo en Castellón por rachas de viento huracanadas este sábado

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

Metro CDMX y Metrobús hoy viernes 13 de febrero de 2026

Datos personales: riesgos penales que no deben ignorarse

