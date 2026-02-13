La inteligencia artificial pone en duda pinturas claves de van Eyck

Museo de arte de Filadelfia, Estados Unidos

La inteligencia artificial ha reabierto el debate sobre la autenticidad de dos pinturas atribuidas a Jan van Eyck, figura destacada del arte occidental.

Un análisis reciente, realizado con tecnología avanzada, examinó dos versiones de San Francisco de Asís recibiendo los estigmas que se encuentran en el Museo de Arte de Filadelfia, en Estados Unidos, y en los Museos Reales de Turín, en Italia.

Según The Guardian, los resultados del estudio cuestionan que ambas piezas sean obras originales del maestro flamenco.

La investigación, llevada a cabo por la empresa suiza Art Recognition, aplicó un sistema de inteligencia artificial para analizar el trazo presente en ambas pinturas.

La tecnología buscó patrones característicos de al menos de 20 obras reconocidas como auténticas de van Eyck.

El sistema no identificó rasgos compatibles con la autoría directa del artista en ninguno de los casos.

Para la pintura de Filadelfia arrojó una probabilidad negativa del 91% y, para la de Turín, del 86%, según detalló The Guardian.

San francisco de Asís recibiendo los estigmas. Obra histórica y actualmente cuestionada

Till-Holger Borchert, especialista en van Eyck y director del Suermondt-Ludwig-Museum de Aquisgrán, afirmó que estos hallazgos respaldan a quienes sostienen que son obras de taller.

Borchert admitió que el resultado lo sorprendió, pero consideró que plantea nuevas preguntas a resolver sobre el pintor y su estudio.

De acuerdo con el experto, resulta un error atribuir por completo la ejecución de una obra al propio van Eyck, pues esa visión está influida por ideas románticas sobre la creatividad artística.

La directora ejecutiva de Art Recognition, Carina Popovici, calificó los porcentajes negativos obtenidos en ambas piezas como especialmente destacados.

Popovici dijo a The Guardian que esperaba que si una pintura resultaba negativa, la otra fuera positiva, pero ambas fueron clasificadas con alta probabilidad negativa de autoría.

Especialistas analizan las pinceladas de 'Asís recibiendo los estigmas' utilizando inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Añadió que prevé una recepción poco favorable de los resultados por parte de los museos involucrados, ya que ponen en duda una larga tradición de atribución directa al artista.

Por el momento, tanto el Museo de Arte de Filadelfia como los Museos Reales de Turín declinaron hacer declaraciones públicas al respecto, según el periódico británico.

El método de Art Recognition se basa en el análisis de imágenes para examinar el trazo y la técnica propios de la pintura al óleo.

En el pasado, permitió identificar cerca de 40 falsificaciones en plataformas de venta en línea y, en 2021, estableció con un 91% de probabilidad negativa que Sansón y Dalila, atribuida a Rubens y exhibida en la National Gallery de Londres, no pertenecería al maestro barroco.

Según The Guardian, algunos críticos apuntan que el estado de conservación y las restauraciones posteriores de las pinturas podrían influir en la precisión del análisis mediante inteligencia artificial.

El tema de la autoría adquiere un peso particular en el caso de Van Eyck, pionero en perfeccionar la técnica del óleo y célebre por la minuciosidad y luminosidad de sus composiciones.

El historiador del arte Noah Charney resaltó que menos de veinte obras son aceptadas como ejecutadas íntegramente por la mano de Van Eyck.

Charney, en su pódcast, subrayó que los resultados negativos sorprendieron incluso a los expertos y sugieren la posible existencia de un original perdido.

También recordó que sería erróneo pensar que todos los elementos de una obra renacentista fueron realizados personalmente por el artista, dada la dinámica de los talleres de la época.

La National Gallery de Londres prepara una exposición de retratos de van Eyck para noviembre de 2026, en un contexto de creciente escrutinio sobre la autenticidad y origen de las pinturas atribuidas al creador flamenco.

El caso revela cómo la IA modifica los límites del conocimiento en la historia del arte, impulsando el debate sobre la influencia de la tecnología en la apreciación y atribución de los grandes maestros.

Más allá de la controversia en torno al origen material de sus obras, la capacidad de van Eyck para dotar de luminosidad y realismo a la vida cotidiana sigue siendo motivo de admiración, consolidándolo como un observador excepcional de la realidad en el arte occidental.