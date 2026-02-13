El Partido Nacionalista de Bangladés adjudicó una victoria electoral “aplastante” y Tarique Rahman se perfila como primer ministro

Partidarios del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) corean consignas mientras celebran la noticia no oficial de la victoria de Tarique Rahman (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

El Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) se adjudicó una victoria contundente en las elecciones parlamentarias celebradas el viernes, la cual marcó el regreso del partido al poder tras el levantamiento de 2024 y el fin de 15 años de gobierno de la jeque y ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina.

Su líder, Tarique Rahman, está a punto de convertirse en primer ministro, según los resultados provisionales. El líder del BNP, Ruhul Kabir Rizvi, declaró una “victoria aplastante” y pidió a sus seguidores celebrar el resultado con oraciones en mezquitas, en vez de manifestaciones en las calles.

Miles de simpatizantes esperaron los resultados frente a las oficinas del partido durante la noche.

La embajada de Estados Unidos en Dhaka felicitó al vencedor de los comicios y al BNP por lo que calificó como una “victoria histórica”, según un comunicado de la embajada estadounidense en Dhaka.

El primer ministro de India, Narendra Modi, celebró la victoria del partido y congratuló a su líder: “Transmito mis más sinceras felicitaciones al Sr. Tarique Rahman por liderar al BNP hacia una victoria decisiva en las elecciones parlamentarias de Bangladesh. Esta victoria demuestra la confianza del pueblo bangladesí en su liderazgo. La India seguirá apoyando un Bangladesh democrático, progresista e inclusivo”

A las 8:00 am (horario local) del viernes, las proyecciones de medios locales indicaban que el BNP superó el umbral necesario para una clara mayoría en el Parlamento, con el canal Jamuna estimando 212 escaños para el partido.

El presidente del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), Tarique Rahman, hace un gesto durante un mitin de campaña electoral, antes de las elecciones (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

La coalición islamista liderada por Jamaat-e-Islami, que realizó una campaña centrada en la justicia y la lucha contra la corrupción, alcanzó 70 escaños, un avance significativo respecto a elecciones previas.

La Comisión Electoral, que aún no ha publicado los resultados finales, anunció que el cómputo definitivo se dará a conocer el viernes por la mañana para 299 de los 300 distritos electorales. Otros 50 escaños, reservados a mujeres, serán asignados a partir de listas partidarias.

La votación transcurrió en su mayoría de manera pacífica, aunque la campaña estuvo marcada por enfrentamientos que causaron cinco muertes y más de 600 heridos. Observadores de la ONU advirtieron sobre un clima de intolerancia, desinformación y amenazas durante el proceso electoral.

El líder interino Muhammad Yunus, quien asumió tras la destitución de Hasina en agosto de 2024 y cuya administración prohibió la participación del parido de la jeque, instó a la calma y a la unidad nacional hasta la transición del poder.

Yunus, Premio Nobel de la Paz, impulsó una carta de reforma democrática que fue sometida a referéndum junto con las elecciones, y las proyecciones apuntan a un respaldo mayoritario del electorado.

Muhammad Yunus, asesor principal del gobierno interino de Bangladesh, muestra su papeleta al llegar a un colegio electoral durante las elecciones nacionales en Daca, Bangladesh, el 12 de febrero de 2026 (REUTERS)

Desde su escondite en la India, Hasina, condenada a muerte en ausencia, calificó las elecciones como “ilegales e inconstitucionales”. Entretanto, Rahman y el BNP celebran un triunfo que sus dirigentes interpretan como un mandato para dejar atrás los años de represión y renovar el sistema político bangladesí.

“Esta victoria era esperada. No es de extrañar que el pueblo de Bangladesh haya depositado su confianza en un partido (...) capaz de hacer realidad los sueños que nuestros jóvenes imaginaron durante el levantamiento”, reivindicó este viernes a la agencia AFP Salahuddin Ahmed, miembro destacado del comité del BNP.

Quién es Tarique Rahman, el próximo primer ministro de Bangladesh

El político eclipsado durante mucho tiempo por sus padres y heredero de una de las dinastías políticas más poderosas de Bangladesh, finalmente saltó a la fama.

A sus 60 años, el líder del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) se prepara para hacerse cargo de la nación del sur de Asia de 170 millones de habitantes, impulsado por lo que él llama una ambición de “hacerlo mejor”.

El presidente del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), Tarique Rahman, hace un gesto durante una entrevista con Reuters antes de las elecciones nacionales (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Su ascenso marca un cambio notable para un hombre que regresó a Bangladesh en diciembre después de 17 años de exilio en Gran Bretaña, lejos de las tormentas políticas de Dhaka.

Ampliamente conocido como Tarique Zia, lleva un nombre político que ha marcado cada etapa de su vida. Tenía 15 años cuando su padre, el presidente Ziaur Rahman, fue asesinado en 1981.

(Con información de AFP)