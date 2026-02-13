Mundo

El Jefe del Estado Mayor aseguró que Israel no renunciará a “desmilitarización total” de Gaza

El ejército israelí que no ha renunciado a sus objetivos militares en la Franja

Guardar
FILE PHOTO: Smoke rises following
FILE PHOTO: Smoke rises following an explosion, within the "yellow line" zone, which is controlled by Israel, in Khan Younis in the southern Gaza Strip, February 10, 2026. Picture taken with a phone. REUTERS/Haseeb Alwazeer/File Photo

Las Fuerzas Armadas de Israel reiteraron este viernes su disposición para retomar la ofensiva militar en Gaza, pese al alto el fuego vigente desde hace cuatro meses. El teniente general Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, aseguró: “No renunciamos a los objetivos de la guerra: la desmilitarización total de la Franja y el desarme de Hamas”.

Zamir, que visitó la localidad de Rafah en el sur del enclave, afirmó que las tropas están listas para “pasar de la defensa a la ofensiva” en cualquier momento.

El portavoz militar Effie Defrin confirmó en otro comunicado que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continúan “limpiando el área de infraestructura terrorista” y mantienen la capacidad de intensificar las operaciones militares si fuera necesario.

Defrin añadió que el ejército se mantiene vigilante ante las dinámicas regionales: “Estamos supervisando lo que sucede en todo Oriente Medio y estamos bien preparados en todos los ámbitos”.

La situación en el cruce fronterizo de Rafah, único paso entre Gaza y Egipto, sigue siendo crítica. Tras la toma militar del sur de la Franja en mayo de 2024, Israel permitió de nuevo el tránsito de personas el pasado 2 de febrero.

IDF chief of staff Eyal
IDF chief of staff Eyal Zamir speaks during the funeral of late Israeli hostage soldier Hadar Goldin in the military cemetery in Kfar Saba, Israel, 11 November 2025. Hadar Goldin was killed by Hamas on 01 August 2014. His body had remained in captivity ever since the 2014 Israel-Gaza war, or Operation Protective Edge. Hadar Goldin's body returns as part of the ceasefire deal between Israel and Hamas. Around 4 bodies of Israeli hostages still remain in Hamas captivity. ABIR SULTAN/Pool via REUTERS

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 18.000 gazatíes requieren evacuación médica, pero desde esa fecha solo doscientas ochenta personas –entre enfermos y acompañantes– han logrado salir, mientras que alrededor de doscientas treinta han regresado, de acuerdo con cifras recientes de la Media Luna Roja y fuentes locales a EFE.

Los palestinos que retornan reportan vejaciones, interrogatorios y requisado de pertenencias por parte de Israel en procedimientos de inspección en Rafah, auspiciados por la Unión Europea (UE).

Una vez cruzada la frontera, los retornados son sometidos a un control biométrico gestionado por la Autoridad Palestina y la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea (EUBAM), donde deben entregar casi todas sus posesiones. Testimonios recabados por EFE detallan que posteriormente son trasladados a una inspección adicional bajo control de un grupo palestino respaldado por Israel, Abu Shabab, donde enfrentan nuevos interrogatorios y amenazas.

Pese a la tregua oficial, Israel mantiene bombardeos esporádicos y disparos contra palestinos que, según el ejército, se aproximan a la línea amarilla donde permanecen desplegadas las tropas israelíes.

De acuerdo con el Ministerio de Sanidad de Gaza, desde la entrada en vigor del alto el fuego han muerto cerca de quinientas noventa personas y más de mil quinientas han resultado heridas por ataques del ejército israelí. El saldo total de fallecidos desde el inicio de la ofensiva militar israelí en 2023 supera los setenta y dos mil.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

gazaisraelmedio oriente

Últimas Noticias

Una niñera brasileña fue condenada a diez años de prisión en Estados Unidos por planear y ejecutar un doble asesinato junto a su empleador

El crimen incluyó la creación de un perfil falso para atraer a la víctima y simular un ataque sexual

Una niñera brasileña fue condenada

De residencia olvidada a ícono monárquico: así fue la transformación de Buckingham y el balcón más famoso de la realeza británica

Las decisiones tomadas por Victoria y Alberto lograron que el antiguo palacio superara dificultades, creando un espacio emblemático para eventos históricos y momentos inolvidables

De residencia olvidada a ícono

Un joven de 23 años se encuentra hospitalizado en estado crítico tras un enfrentamiento en las afueras de una conferencia en Francia

Figuras políticas de la derecha reclamaron sanciones ejemplares

Un joven de 23 años

Suiza hará un referéndum para limitar su población a 10 millones de habitantes

La iniciativa, impulsada por el Partido Popular Suizo, busca frenar el crecimiento demográfico y podría modificar de forma radical la relación del país alpino con la Unión Europea

Suiza hará un referéndum para

Imágenes aéreas muestran la magnitud de las inundaciones y los daños en el centro de Portugal

La Fuerza Aérea ha desplegado 560 militares para apoyar a las poblaciones afectadas en todo el país

Imágenes aéreas muestran la magnitud
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
A sus 93 años, vive

A sus 93 años, vive en una cabaña en el bosque y no tiene electricidad: “La gente son terroristas”

La industria colombiana cerró 2025 con tropiezo y encendió dudas sobre la fuerza real de la recuperación

Colombia propone alianza inédita con Europa para enfrentar el crimen organizado

Qué es la adicción al sexo, cuándo se diagnostica y cómo se puede tratar

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 13 de febrero: cierran la circulación de avenida 20 de Noviembre

INFOBAE AMÉRICA
El SEM atiende a 25

El SEM atiende a 25 personas por los efectos del fuerte viento, 5 de ellas trasladadas al hospital

Cartas de amor que han sobrevivido a siglos de guerras o al olvido

Merz urge a fortalecer Europa y a reparar la relación con EEUU en era de grandes potencias

Ángel Correa: "Con Messi en la cancha, Argentina siempre será favorita"

Cinco muertos y 25 heridos al chocar un autobús y un tractocamión en el norte de México

ENTRETENIMIENTO

Tras el éxito de Adolescencia,

Tras el éxito de Adolescencia, Stephen Graham y Erin Doherty sorprendieron con un reencuentro lleno de anécdotas

La esposa de James Van Der Beek compartió un cover de “I Don’t Want to Wait”, la famosa canción de la serie ‘Dawson’s Creek’

Ian McKellen reveló la verdad detrás de la icónica y emotiva despedida de Gandalf en El señor de los anillos

La verdadera fortuna de James Van Der Beek y por qué el cáncer terminó ahogando financieramente a su familia

“La secuencia del accidente de avión fue idea mía. Es emblemática de mi vida”, confesó Dylan O’Brien sobre Send Help