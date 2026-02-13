Mundo

Despegó la misión tripulada a la Estación Espacial Internacional para reemplazar a los astronautas evacuados por enfermedad

Los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, la francesa Sophie Adenot y el ruso Andrey Fedyaev reemplazarán a los astronautas que debieron terminar su misión por razones médicas

Guardar
Cuatro astronautas reemplazarán a los que tuvieron que regresar de urgencia por un problema médico

La NASA lanzó este viernes desde Florida la misión tripulada Crew-12 a la Estación Espacial Internacional (EEI) para reemplazar al equipo que tuvo que regresar a la Tierra aproximadamente un mes antes de lo previsto debido a la enfermedad de uno de sus integrantes.

Después de dos retrasos esta semana debido a factores climáticos, la agencia espacial estadounidense y SpaceX programó el despegue desde la Estación Espacial de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral para este viernes e inició su misión al laboratorio espacial.

La misión viaja a bordo de una cápsula SpaceX Dragon con una tripulación compuesta por los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, la francesa Sophie Adenot y el ruso Andrey Fedyaev.

Los miembros de la Crew-12
Los miembros de la Crew-12 de la NASA, el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev, los astronautas de la NASA Jack Hathaway y Jessica Meir, y la astronauta de la ESA Sophie Adenot (REUTERS/Steve Nesius)
El despegue de la Crew-12
El despegue de la Crew-12 de la NASA rumbo a la EEI (captura de video)

La cápsula Dragon tiene previsto acoplarse a la EEI a las 15:15 del sábado 14 de febrero (20:15 GMT), según informó este jueves la NASA.

La misión tendrá una duración estimada de nueve meses, más de los seis meses habituales para el programa comercial de la NASA y SpaceX.

Los cuatro tripulantes reemplazarán la Crew-11, integrada por los estadounidenses Zena Cardman y Mike Fincke, el japonés Kimiya Yui y el ruso Oleg Platonov, que regresó a la Tierra el pasado 14 de enero, en lo que se convirtió en la primera evacuación médica en la historia de la EEI tras detectarse un problema de salud en uno de sus miembros.

La NASA no ha divulgado la identidad del tripulante afectado por razones de privacidad médica.

Desde entonces, la estación ha sido operada por una tripulación reducida: el estadounidense Christopher Williams y los cosmonautas Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev, quienes han mantenido las operaciones y experimentos científicos en curso.

La NASA detalló hoy que Williams continua organizando el equipo que el cuarteto de Crew-12 utilizará durante su misión de investigación de larga duración en la estación.

Por primera vez, Williams también cargó basura y equipo obsoleto dentro de la nave de carga HTV-X1 de JAXA (Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón), cuyo objetivo es concluir su misión en el puesto orbital en marzo.

Con información de EFE

Temas Relacionados

NasaCrew-12Estación Espacial Internacional

Últimas Noticias

OpenAI acusa a DeepSeek de aprovechar modelos de inteligencia artificial estadounidenses

El memorándum advierte sobre métodos que permitirían a la firma aliada al régimen chino reducir la distancia tecnológica y aumentar riesgos en sectores sensibles vinculados a la seguridad nacional

OpenAI acusa a DeepSeek de

Estados Unidos y Taiwán acuerdan reducir aranceles e impulsar compras de productos estadounidenses

El documento firmado entre ambos países compromete a Taipei a aumentar significativamente la adquisición de productos estadounidenses desde 2025 hasta 2029

Estados Unidos y Taiwán acuerdan

Rusia confirmó que mantendrá conversaciones con Ucrania la semana que viene

El Kremlin dijo que hay un acuerdo para reanudar las negociaciones, aunque se negó a dar detalles precisos sobre el lugar y la fecha concreta

Rusia confirmó que mantendrá conversaciones

El Ejército alemán acelera su transformación ante el riesgo de una agresión de Rusia en Europa

Las autoridades militares lanzaron una campaña nacional para fomentar la preparación y fortalecer las capacidades defensivas, mientras sectores políticos y sociales debaten la urgencia de adaptarse a un escenario de amenazas crecientes

El Ejército alemán acelera su

Israel intensifica las acciones militares en Gaza y el sur del Líbano: el Ejército abatió a tres terroristas

Las Fuerzas de Defensa informaron la neutralización de dos milicianos en la Franja y de un miembro de Hezbollah en Líbano, en medio de una escalada de ataques y enfrentamientos que mantienen la tensión en las fronteras

Israel intensifica las acciones militares
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cirugía compleja de ocho horas

Cirugía compleja de ocho horas salva a bebé con tumor que ocupaba la mitad de su hígado

Última hora de la borrasca Oriana, en directo | La Aemet activa el aviso rojo en Castellón por rachas de viento huracanadas este sábado

Inversiones por USD 30.000 millones y hasta 50.000 nuevos empleos: los números detrás del megaproyecto de GNL en la Argentina

Cómo preparar un batido natural para combatir el cansancio por anemia

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Sacerdote ruso llama a rezar para que los que bloquean Telegram "entren en razón"

La CPI rechaza la apelación de Duterte contra decisión que lo declaró apto para audiencias

Yulimar Rojas, entre principales atractivos del Campeonato de España de clubes en València

Zelenski recibe en Alemania el primer dron ucraniano producido en suelo germano

Centenares de personas piden un cambio para un Irán democrático en Múnich

ENTRETENIMIENTO

Como agua para chocolate: el

Como agua para chocolate: el regreso del realismo mágico, el desafío de un final fiel y las emociones a flor de piel en HBO Max

La nueva adaptación que revive el escándalo de Cumbres Borrascosas

La esencia de Skeletor regresa fiel y extrema al cine en Masters del Universo

Daniel Radcliffe habló de su carrera: “No necesito que la gente borre a Harry Potter de su memoria para poder disfrutar del presente”

Steven Spielberg apoya a la familia de James Van del Beek tras su muerte con una gran suma de dinero: el personaje de Dawson era fan de su cine