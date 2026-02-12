Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles sobre varias regiones de Ucrania: al menos cuatro muertos y cinco heridos

Un bombero en acción luego de la ofensiva rusa sobre Dnipro (Créditos: Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania)

Nuevos ataques rusos causaron la muerte de cuatro civiles el miércoles en varias localidades de la región de Dnipro, en el sureste de Ucrania, según informó el gobernador regional, Oleksandr Ganzha.

Los impactos se registraron en tres pequeñas localidades cercanas a la ciudad de Synelnykove, al este de Dnipro. Los paramédicos encontraron a las víctimas fatales debajo de los escombros en dos casas, registradas por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

En uno de los ataques, un hombre perdió la vida y su esposa resultó herida. En otra localidad, una pareja y su hijo de 45 años murieron, y otro hombre quedó herido. Además, en una tercera aldea, una mujer sufrió heridas a raíz de los bombardeos.

Rescatistas buscando sobrevivientes entre los escombros tras el bombardeo ruso en Dnipro (Créditos: Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania)

Además, durante la madrugada de este jueves, un bombardeo combinado con misiles y drones contra Kiev impactó en varias zonas y deja dos heridos. “El enemigo está atacando la infraestructura de la capital con misiles balísticos. ¡Manténganse a cubierto!”, informó el alcalde de Kiev.

En la región de Kharkiv, las tropas rusas bombardearon una tienda en la ciudad de Barvinkove, lo que provocó un incendio y dejó a siete personas con heridas leves. “Los servicios de emergencia están trabajando en el lugar, la policía está brindando asistencia a las víctimas y documentando las consecuencias del ataque enemigo”, comunicó la policía de Kharkiv.

El objetivo en las últimas semanas de los ataques de Moscú fueron edificios residenciales, escuelas y casas, mientras continúa con la ofensiva diaria contra infraestructura crítica en Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, insiste en que los bombardeos a civiles son más crueles en medio de la situación de la red eléctrica y el suministro de combustible para calefaccionar los hogares en medio del crudo invierno.

Los ataques rusos mataron a 4 personas y dejó 3 heridos en Dnipro (Créditos: Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania)

Zelensky informó el miércoles que su equipo está listo para una tercera ronda de negociaciones con Rusia la próxima semana en Estados Unidos, centradas en un posible alto el fuego, aunque subrayó que el Kremlin aún no confirmó su participación en el posible encuentro trilateral.

“La parte estadounidense propuso una reunión en Estados Unidos, en Miami, la próxima semana, y nosotros la confirmamos de inmediato. Estábamos esperando (la respuesta) de los rusos. Según entiendo, Rusia está dudando”, declaró el mandatario a medios ucranianos.

De acuerdo con el diario Ukrainska Pravda, la reunión estaría prevista para los días 17 y 18 en la localidad del estado de Florida, pero la delegación rusa aún no dio una respuesta oficial. Zelensky indicó que también estaría dispuesto a continuar las conversaciones en Abu Dhabi si así lo solicita Moscú.

Hasta ahora, ya se celebraron dos rondas de negociaciones en la capital de los Emiratos Árabes Unidos entre representantes rusos y ucranianos, con mediación de Estados Unidos.

Las delegaciones en la primera reunión trilateral en Abu Dhabi (REUTERS)

El último encuentro, a principios de mes, permitió concretar el primer canje de prisioneros del año y el compromiso de las tres partes de mantener nuevas reuniones para avanzar hacia un acuerdo de paz. La primera ronda tuvo lugar los días 23 y 24 de enero.

Entre los principales obstáculos persisten la exigencia rusa de que Ucrania se retire de las áreas que aún controla en la región oriental de Donetsk y el control de la central nuclear de Zaporizhzhia, la mayor de Europa.

(Con información de Reuters)