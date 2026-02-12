Mundo

El Vaticano amenazó con excomulgar a la Fraternidad San Pío X si consagra obispos sin aval papal

El cardenal Víctor Manuel Fernández alertó a la comunidad tradicionalista sobre las graves consecuencias de ordenar obispos sin el consentimiento del papa León XIV, en un tenso encuentro celebrado en Roma

El Papa León XIV ordena
El Papa León XIV ordena a Miroslaw Stanislaw Wachowski durante una Misa de ordenación episcopal en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 26 de octubre de 2025. REUTERS/Yara Nardi

Las autoridades del Vaticano advirtieron a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX), comunidad tradicionalista con sede en Suiza, sobre el riesgo de incurrir en cisma si insiste en su plan de consagrar nuevos obispos sin el consentimiento del papa León XIV. La advertencia formal fue transmitida por el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, durante una reunión celebrada el jueves en Roma con el superior general de la FSSPX, el reverendo Davide Pagliarani.

El encuentro se produjo tras el anuncio de la FSSPX, que prevé realizar el 1 de julio una ceremonia de consagración episcopal sin la aprobación papal, alegando la necesidad de garantizar la continuidad de su labor ante el envejecimiento de sus actuales obispos. Según cifras propias, la fraternidad cuenta con dos obispos, 733 sacerdotes y 264 seminaristas, además de varias comunidades religiosas y fieles en todo el mundo.

El cardenal Fernández ofreció a la FSSPX la posibilidad de reanudar el diálogo teológico para explorar vías de regularización de su estatus, siempre y cuando se suspenda la mencionada consagración. El comunicado divulgado por el Vaticano subrayó que la ordenación de obispos sin mandato pontificio se considera una ruptura grave de la unidad eclesial, sancionada con la excomunión automática según el derecho canónico. Fernández recalcó que el consentimiento papal es una doctrina esencial para la sucesión apostólica y la cohesión interna de la Iglesia católica.

La FSSPX, fundada en 1970 por el obispo francés Marcel Lefebvre en Écône (Suiza), surgió como reacción al Concilio Vaticano II y sus reformas, especialmente el uso de la lengua vernácula en la misa. Lefebvre ya había roto con Roma en 1988 al consagrar obispos sin autorización, lo que derivó en la excomunión de los implicados y en la creación de una corriente paralela a la estructura oficial de la Iglesia. Desde entonces, la FSSPX ha expandido sus actividades, estableciendo escuelas, seminarios y parroquias que mantienen la liturgia tradicional en latín.

El Vaticano ha intentado en varias ocasiones restablecer la comunión con la FSSPX. En 2009, el papa Benedicto XVI levantó las excomuniones vigentes y permitió una mayor flexibilidad en la celebración de la misa tridentina. Sin embargo, bajo el pontificado de Francisco se han restablecido restricciones a la misa en latín, lo que, según los tradicionalistas, ha impulsado a más fieles hacia la FSSPX.

El Papa Francisco asiste a
El Papa Francisco asiste a una reunión de la Congregación General del Sínodo de los Obispos en el Aula Pablo VI del Vaticano, el 12 de octubre de 2024. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Durante la reunión reciente, el Vaticano propuso identificar puntos mínimos de acuerdo que permitan el retorno de la FSSPX a la plena comunión y la definición de un estatus legal dentro de la Iglesia, condicionando cualquier avance a la suspensión de las consagraciones previstas. El padre Pagliarani señaló que la propuesta será discutida con el consejo de la fraternidad antes de emitir una respuesta definitiva.

Mientras tanto, la FSSPX sostiene que la consagración de nuevos obispos es una medida “realista y razonable” ante la magnitud de su feligresía y la necesidad de asegurar la continuidad de su misión. El Vaticano reiteró que la decisión final de la fraternidad será determinante para el futuro de las relaciones y la posición de la FSSPX respecto a la Iglesia católica.

(Con información de AFP y AP)

Temas Relacionados

vaticanoleón XIVpapa león XIV

