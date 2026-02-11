Tensión entre Estados Unidos e Irán: Washington refuerza la preparación militar en su base en Qatar

La imagen satelital muestra un F-15E, un A-10 Thunderbolt y un C-130 Hercules en la base aérea Muwaffaq Salti, en Al Azraq, Jordania, el 2 de febrero de 2026. 2026 PLANET LABS PBC/vía REUTERS

Las fuerzas estadounidenses en Al-Udeid, Qatar, la mayor base estadounidense en Medio Oriente, instalaron misiles en lanzaderas para camiones a medida que las tensiones con Irán se intensificaban desde enero, según el análisis de imágenes satelitales, lo que significa que podrían ser trasladados con mayor rapidez.

La decisión de mantener los misiles Patriot en camiones móviles en lugar de estaciones de lanzamiento semiestáticas —lo que significa que podrían desplegarse rápidamente para atacar o ser trasladados defensivamente en caso de un ataque iraní— muestra cómo los riesgos aumentaron a medida que crecían las fricciones.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con bombardear Irán por sus programas nucleares y de misiles balísticos, su apoyo a grupos aliados en Medio Oriente y la represión de la disidencia interna, aunque continúan las conversaciones para evitar una guerra.

También hay bases estadounidenses en Irak, Jordania, Kuwait, Arabia Saudí, Qatar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Turquía y en Diego García, en el océano Índico.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido que, en caso de ataques en territorio iraní, podrían tomar represalias contra cualquier base estadounidense. Una comparación de fotografías satelitales de principios de febrero con las tomadas en enero muestra una reciente acumulación de aeronaves y otros equipos militares en toda la región, afirmó William Goodhind, analista de imágenes forenses de Contested Ground.

En al-Udeid, los misiles Patriot eran visibles estacionados, montados en Camiones Tácticos Pesados ​​de Movilidad Expandida (HEMTT) M983, a principios de febrero, afirmó Goodhind.

“Esta decisión otorga a los Patriots una movilidad mucho mayor, lo que significa que pueden ser trasladados a un sitio alternativo o reposicionados con mayor rapidez”, añadió.

Una combinación de imágenes satelitales muestra el antes y el después de que los sistemas de defensa aérea MIM-104 Patriot fueran colocados en la base aérea Al-Udeid, cerca de Doha, Qatar, comparando el 17 de enero de 2026 y el 1 de febrero de 2026. 2026 PLANET LABS PBC/vía REUTERS

El martes no estaba claro si los misiles seguían en los HEMTT.

Un portavoz del Pentágono no estuvo inmediatamente disponible para hacer comentarios.

Irán afirma haber reabastecido sus reservas de misiles tras dos semanas de conflicto el verano pasado, cuando Israel bombardeó sus instalaciones nucleares y otros objetivos militares, una campaña a la que Estados Unidos se unió posteriormente.

Irán tiene complejos de misiles subterráneos cerca de Teherán, así como en Kermanshah, Semnan y cerca de la costa del Golfo. El portaaviones naval iraní IRIS Shahid Bagheri fue visible en fotografías satelitales el 27 de enero en el mar, a unos 5 km de Bandar Abbas. También fue visible cerca de Bandar Abbas el 10 de febrero.

Imagen satelital muestra al Shahid Bagheri, un portaaviones de drones iraní, frente a la costa de Bandar Abbas, Irán, el 1 de febrero de 2026. 2026 PLANET LABS PBC/vía REUTERS

A continuación, se presentan los cambios observados en las bases estadounidenses en Medio Oriente en imágenes satelitales

Al-Udeid, Qatar

Las imágenes del 1 de febrero mostraron un avión de reconocimiento RC-135, tres aviones C-130 Hércules, 18 aviones cisterna KC 135 Stratotanker y siete C-17. El 17 de enero, se habían detectado 14 aviones cisterna Stratotanker y dos C-17.

Hasta 10 sistemas de defensa aérea MIM-104 Patriot estaban estacionados en HEMTT.

Una combinación de imágenes satelitales muestra un aumento en el número de aeronaves en la base aérea Al-Udeid, cerca de Doha, Qatar, comparando el 17 de enero de 2026 y el 1 de febrero de 2026. 2026 PLANET LABS PBC/vía REUTERS

Muwaffaq, Jordania

Las imágenes del 2 de febrero de un lugar en Muwaffaq mostraron 17 aviones de ataque F-15-E, 8 aviones A-10 Thunderbolt, cuatro C-130 y cuatro helicópteros no identificados. Las imágenes del 16 de enero eran de baja resolución y no fue posible identificar todas las aeronaves allí.

Las imágenes del 2 de febrero de una segunda ubicación en Muwaffaq mostraron un C-17 y un C-130, así como cuatro aviones de guerra electrónica EA-18G Growler. Las imágenes de esa ubicación del 25 de enero no mostraban ninguna aeronave.

Una combinación de imágenes satelitales muestra un aumento en el número de aeronaves en la base aérea Muwaffaq Salti, en Al Azraq, Jordania, comparando el 16 de enero de 2026 y el 2 de febrero de 2026. 2026 PLANET LABS PBC/vía REUTERS

La imagen satelital muestra aviones Boeing C-17 Globemaster III, C-130 Hercules y EA-18G Growler en la base aérea Muwaffaq Salti, en Al Azraq, Jordania, el 2 de febrero de 2026. 2026 PLANET LABS PBC/vía REUTERS

Imagen satelital muestra la base aérea Muwaffaq Salti, en Al Azraq, Jordania, el 25 de enero de 2026. 2026 PLANET LABS PBC/vía REUTERS

Otras bases

En la base Prince Sultan en Arabia Saudita, las imágenes del 2 de febrero mostraron un C-5 Galaxy y un C-17. Las imágenes del 6 de diciembre mostraron cinco aeronaves que parecían ser C-130.

Las imágenes satelitales del 6 de febrero mostraron siete aeronaves más que las observadas el 31 de enero en Diego García, en el océano Índico.

Las imágenes tomadas el 25 y el 10 de febrero mostraron un aumento en el número de aeronaves en la base Dukhan en Omán.

La imagen satelital muestra la base aérea Príncipe Sultán en Al-Kharj, Arabia Saudita, el 6 de diciembre de 2025. 2026 PLANET LABS PBC/vía REUTERS

Imagen satelital muestra un C-5 Galaxy Globemaster III, un C-17 Globemaster III y aviones no identificados en la base aérea Prince Sultan en Al-Kharj, Arabia Saudita, el 2 de febrero de 2026. 2026 PLANET LABS PBC/ vía REUTERS

(Reuters)