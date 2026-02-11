Qué se sabe hasta el momento sobre la masacre de nueve personas en una casa y una escuela de Canadá

Esta captura de pantalla de un video proporcionado por el periodista local Trent Ernst muestra el edificio de la escuela secundaria y preparatoria donde se produjo un tiroteo que dejó al menos nueve personas muertas en la pequeña ciudad de Tumbler Ridge, Columbia Británica, el 10 de febrero de 2026. (Foto de Trent Ernst / AFP) / XGTY

Nueve personas murieron tras tiroteos en una escuela y una casa en la remota zona norte de la Columbia Británica, además de la persona que perpetró la masacre.

Las autoridades canadienses informaron que siete personas murieron y más de 25 resultaron heridas el martes en el tiroteo ocurrido en la escuela secundaria Tumbler Ridge. Dos personas más fueron halladas muertas en una vivienda cercana, y una persona con vestido de mujer, que la policía cree que fue la autora del tiroteo, también fue hallada muerta, aparentemente por una herida autoinfligida.

Fue el tiroteo más mortífero ocurrido en Canadá desde 2020, cuando un hombre armado en Nueva Escocia mató a 13 personas y provocó incendios que dejaron otras nueve muertas.

Qué sucedió

La policía llegó a la escuela en dos minutos, dijo a los periodistas el primer ministro de Columbia Británica, David Eby. La Real Policía Montada de Canadá dijo que los agentes encontraron seis personas muertas y más de 25 heridas, incluidas dos en estado de peligro vital.

Una séptima persona falleció mientras era trasladada a un hospital, y dos más fueron halladas muertas en una residencia que las autoridades creen relacionada con el ataque. Un sospechoso aparentemente murió por una lesión autoinfligida.

Esta captura de video muestra a estudiantes saliendo de la escuela Tumbler Ridge después de un tiroteo mortal, en Columbia Británica, Canadá, el martes 10 de febrero de 2026. (Jordon Kosik vía AP)

Un video mostró a los estudiantes saliendo de la escuela con las manos en alto mientras vehículos policiales rodeaban el edificio y un helicóptero volaba en círculos sobre ellos.

Dónde sucedió

Tumbler Ridge, con una población de 2700 habitantes, se encuentra en las Montañas Rocosas canadienses, a más de 1000 kilómetros (600 millas) al noreste de Vancouver y cerca de la frontera provincial con Alberta. La escuela secundaria Tumbler Ridge tiene 175 estudiantes de 7.º a 12.º grado, según el sitio web del gobierno provincial

El alcalde Darryl Krakowka llamó a la comunidad una “gran familia”.

“Me derrumbé”, dijo Krakowka. “Llevo 18 años viviendo aquí. Probablemente conozco a todas las víctimas”.

¿Quién es responsable?

Los investigadores han identificado a una sospechosa, pero no han revelado su nombre. Dijeron que el motivo sigue sin estar claro y que la policía sigue investigando la conexión entre el tirador y las víctimas

El primer ministro de Columbia Británica, David Eby, habla durante una conferencia de prensa tras el tiroteo masivo mortal en Tumbler Ridge, Vancouver, Columbia Británica, Canadá, el 10 de febrero de 2026. Esta captura de pantalla se obtuvo de un video distribuido. CBC/Distribuido vía REUTERS.

La respuesta del primer ministro

El primer ministro canadiense, Mark Carney, suspendió un viaje planeado a Halifax, Nueva Escocia, y Múnich, Alemania.

Dijo en una publicación en las redes sociales que estaba devastado por el tiroteo.

“Me uno a los canadienses en el duelo junto a aquellos cuyas vidas han cambiado irreversiblemente hoy, y en la gratitud por el coraje y el altruismo de los socorristas que arriesgaron sus vidas para proteger a sus conciudadanos”, escribió.

Canadá tiene leyes estrictas sobre armas

El gobierno canadiense ha respondido a tiroteos masivos anteriores con medidas de control de armas. Ha prohibido más de 2500 marcas y modelos de armas de fuego de asalto desde mayo de 2020, y en octubre de 2022 entró en vigor una congelación nacional de la compraventa de pistolas.

Se recolectaron y destruyeron más de 12,000 armas de asalto como parte de un programa de compensación para empresas, vigente entre noviembre de 2024 y abril de 2025, según funcionarios gubernamentales. El mes pasado se inició un programa similar para particulares con el fin de compensar a los propietarios de armas que entreguen voluntariamente las armas prohibidas antes del 31 de marzo.

Quienes no participen deberán deshacerse o desactivar permanentemente sus armas prohibidas antes de que finalice el período de amnistía el 30 de octubre.

(con información de AP)