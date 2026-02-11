Mundo

Los ministros de Defensa de la UE se reúnen para debatir nuevas fuentes de financiación y garantías de seguridad para Ucrania

La reunión en Bruselas comenzará a las 16:45 (hora local) y contará con la participación del ministro de Defensa ucraniano, Mijailo Fédorov, quien expondrá las necesidades y prioridades en el ámbito militar

Los ministros de Defensa de
Los ministros de Defensa de la UE se reúnen para debatir nuevas fuentes de financiación y garantías de seguridad para Ucrania

Los ministros de Defensa de la Unión Europea debatirán este miércoles el apoyo militar a Ucrania, la búsqueda de nuevas fuentes de financiación y las garantías de seguridad para ese país, en un Consejo que contará con la participación del ministro de Defensa ucraniano, Mijailo Fédorov, quien expondrá las necesidades y prioridades en el ámbito militar.

La reunión en Bruselas comenzará a las 16:45 (hora local) y reunirá a los titulares de Defensa de los Estados miembros, junto con representantes de las instituciones comunitarias. Fuentes europeas informaron que el ministro ucraniano abordará la situación sobre el terreno y las demandas más urgentes en materia de defensa.

Desde el inicio de la agresión rusa contra Ucrania, la Unión Europea y sus Estados miembros aportaron 63.900 millones de euros, unos 76.000 millones de dólares, al Ejército ucraniano con el objetivo de reforzar sus capacidades y su resiliencia militar.

Fuentes europeas consultadas por EFE señalaron que el bloque mantiene su determinación de continuar con ese respaldo y que la reunión se centrará en escuchar las prioridades de Kiev ante los continuos ataques rusos contra la infraestructura ucraniana.

“Nuestro punto de partida son las necesidades de Ucrania. Haremos lo que sea para obtener lo que se necesite a la velocidad necesaria”, indicaron las mismas fuentes, que precisaron que las discusiones serán “estratégicas pero no técnicas”.

El ministro de Defensa ucraniano,
El ministro de Defensa ucraniano, Mijailo Fédorov

Fuentes diplomáticas señalaron que durante el encuentro se espera abordar el acuerdo de los países de la Unión para otorgar un préstamo de 90.000 millones de euros, unos 107.141 millones de dólares, a Ucrania. Dos tercios de ese monto se destinarán al apoyo militar. El mecanismo prevé que el material de defensa se adquiera en países europeos, salvo en casos excepcionales.

Las delegaciones confían en un acuerdo próximo con el Parlamento Europeo para avanzar con esa financiación. Algunas capitales consideran clave garantizar un reparto equitativo de los esfuerzos de ayuda a Ucrania y evitar que algún Estado miembro se limite a la asistencia colectiva sin aportar ayuda bilateral adicional.

Las mismas fuentes subrayaron que lo prioritario será responder a las necesidades de Kiev, incluso si surge la necesidad de adquirir equipamiento militar fuera del territorio de la Unión Europea.

Fuentes europeas explicaron que la alta representante de la UE para Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, analiza junto con la Comisión Europea las opciones disponibles para modernizar la infraestructura de entrenamiento militar ucraniana. Ucrania estudia la posibilidad de modernizar varios centros de formación y, en ese contexto, la Unión Europea podría aportar ayuda a dos de esos establecimientos.

El presidente de Ucrania, Volodimir
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, habla durante una conferencia de prensa con la principal diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas

Los ministros también debatirán “cómo apoyar” el monitoreo de un eventual alto el fuego, un asunto que forma parte de las conversaciones sobre las garantías de seguridad para el país.

La reunión incluirá además una sesión informal durante una cena de trabajo, en la que los responsables de Defensa examinarán las perspectivas para 2026 en materia de seguridad y defensa en el continente.

Aunque la situación de seguridad en el Ártico no figura en la agenda oficial del Consejo, las fuentes señalaron que ese asunto surgirá en el marco del debate sobre “la arquitectura futura” en el ámbito de la seguridad y la defensa europeas.

(Con información de EFE)

