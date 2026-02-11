Enfrentamientos entre separatistas y fuerzas de seguridad dejan víctimas fatales y decenas de heridos en Yemen

El enfrentamiento en la gobernación de Shabwa dejó al menos cinco muertos y más de veinte heridos (Europa Press)

Al menos cinco personas murieron y más de 20 resultaron heridas tras enfrentamientos violentos entre simpatizantes del Consejo de Transición del Sur (CTS) y fuerzas de seguridad en la sede de la gobernación de Shabwa, en el este de Yemen.

Los incidentes ocurrieron el miércoles, cuando manifestantes afines al movimiento separatista irrumpieron en el edificio administrativo de Ataq. La situación se agravó tras un intento de retirar la bandera nacional, lo que provocó la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad para recuperar el control del recinto.

Los atacantes abrieron fuego contra los guardias de la gobernación durante el asalto, mientras las unidades militares y de seguridad respondieron y retomaron el edificio.

Manifestantes separatistas irrumpieron en la sede de la gobernación exigiendo autonomía regional (Reuters)

El ministro de Asuntos Jurídicos del gobierno yemení reconocido internacionalmente, Ishraq al Muqtari, calificó en redes sociales los acontecimientos como “dolorosos” para la región e instó a anteponer los intereses de Shabwa a cualquier disputa, afirmando: “la única pérdida real es la vida, la seguridad y la estabilidad de los ciudadanos”.

Las fuerzas de seguridad recuperaron la sede administrativa y desplegaron efectivos en las inmediaciones de Ataq. Por su parte, el gobernador de Shabwa, Awad Mohamed bin Al-Wazir, confirmó la formación de una comisión de investigación para esclarecer el origen y desarrollo del incidente, en el que participaron tanto leales al CTS como fuerzas respaldadas por la administración gubernamental.

El CTS, respaldado por Emiratos Árabes Unidos, divulgó un comunicado en el que acusó a los efectivos de seguridad y militares de abrir fuego contra los manifestantes mientras la movilización avanzaba hacia el hotel al-Fakhama.

Unidades militares intervinieron para dispersar a los participantes con disparos de advertencia (Reuters)

La filial del CTS en Shabwa denunció: “Las fuerzas de seguridad y militares comenzaron a disparar directamente contra los manifestantes empleando armas ligeras y medias, provocando muertes y lesiones”.

El grupo separatista también reportó la irrupción de fuerzas vinculadas a la administración local en el área destinada a la protesta, el desmantelamiento de la tarima y el despliegue de vehículos blindados, transformando la zona en un campo de batalla.

La comisión de seguridad de Shabwa consideró los enfrentamientos como una “grave desviación de una protesta pacífica y una clara violación de la ley y el orden”, identificando a los responsables del asalto como individuos armados.

La protesta fue convocada en rechazo al control gubernamental sobre la provincia (AP Foto/Osamah Abdulrahman)

El episodio se produce en un contexto de alta tensión política y militar en el sur de Yemen, donde el CTS disputa el control al gobierno central y a fuerzas aliadas con Arabia Saudita.

El control de Shabwa permanece bajo la jurisdicción del Consejo de Liderazgo Presidencial, presidido por Rashad al-Alimi. Fuerzas alineadas con este organismo intervinieron en la protesta y emplearon disparos de advertencia para dispersar a los participantes.

Las autoridades enfatizaron la necesidad de resolver las diferencias por la vía del diálogo y priorizar la estabilidad de la población local, reiterando que toda violación al orden será objeto de investigación.

(Con información de AP y Europa Press)