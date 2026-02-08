Zelensky anunció que en los próximos días comenzará la producción de drones ucranianos en Alemania

A mediados de febrero comenzará la producción de drones ucranianos en Alemania (REUTERS/Axel Schmidt)

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, confirmó que a mediados de febrero comenzará la fabricación de drones ucranianos en Alemania, consolidando la estrategia de Kiev de externalizar parte de su producción militar ante la dificultad de mantener instalaciones seguras en territorio nacional. El mandatario ucraniano anunció que recibirá personalmente el primer sistema no tripulado producido en suelo alemán y señaló que su país establecerá diez centros en Europa para la exportación de sistemas de defensa.

El anuncio se produce dos meses después de que las empresas Quantum Systems, de Alemania, y Frontline Robotics, de Ucrania, crearan en diciembre la empresa conjunta Quantum Frontline Industries bajo la iniciativa gubernamental ucraniana “Build with Ukraine”. Esta alianza estableció la primera línea de producción automatizada a escala industrial de drones ucranianos en Europa, destinada exclusivamente a las Fuerzas Armadas de Ucrania según volúmenes definidos por el Ministerio de Defensa ucraniano.

La producción alemana se centrará en los drones Zoom y Linza, desarrollados por Frontline Robotics y probados en combate. Quantum Systems aportará infraestructura industrial y automatización alemana, mientras que la empresa ucraniana proporcionará diseños bajo licencia, formación técnica y soporte siguiendo estándares de la OTAN. Según fuentes de ambas compañías, el proyecto generará unos 200 empleos especializados en Alemania, incluyendo puestos para ciudadanos ucranianos residentes en el país germano.

La producción alemana se centrará en los drones Zoom y Linza (REUTERS/Stringer)

Zelensky subrayó en un mensaje publicado en Telegram que la aviación no tripulada representa uno de los sectores más prometedores para invertir en Ucrania y enfatizó que “la seguridad de Europa se basa en la tecnología de drones”. El mandatario reveló estos datos durante un encuentro con profesores y estudiantes del Instituto de Aviación de Kiev, donde defendió el dinamismo de la industria ucraniana de sistemas no tripulados.

Según cifras oficiales, Ucrania cuenta actualmente con 450 empresas fabricantes de drones, de las cuales entre 40 y 50 ocupan posiciones de liderazgo en el sector. Esta industria, pese a su carácter reciente, se ha convertido en la más grande del país y atrae considerable interés inversor. La producción ucraniana de drones superó los 4 millones de unidades anuales en 2025, aunque el país tiene capacidad para duplicar esa cifra con financiación suficiente.

El presidente ucraniano también indicó que existen líneas de producción en el Reino Unido, aunque sin especificar detalles sobre ubicación o volúmenes. La estrategia de deslocalización responde a la creciente dificultad de mantener fábricas operativas en Ucrania debido a los constantes ataques rusos contra infraestructura industrial y energética.

Trabajadores inspeccionan un misil de crucero Flamingo en una fábrica secreta de Fire Point en Ucrania (AP Foto/Efrem Lukatsky)

La red de exportación proyectada por Kiev incluirá diez centros distribuidos en países bálticos y del norte de Europa que comenzarán operaciones en 2026. En noviembre pasado, Zelensky ya había adelantado la apertura de dos oficinas de venta de armamento en Berlín y Copenhague, capitales de dos de los principales donantes militares de Ucrania: Alemania y Dinamarca.

Esta estrategia forma parte de un giro radical en la política de defensa ucraniana. Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, Kiev prohibió la exportación de armas bajo ley marcial, destinando toda su producción al esfuerzo bélico. Sin embargo, la capacidad industrial de defensa ucraniana creció exponencialmente hasta alcanzar unos 35.000 millones de dólares anuales, muy por encima de lo que el gobierno puede financiar con fondos estatales y ayuda internacional.

Ante este desequilibrio, el gobierno de Zelensky autorizó en 2025 la exportación controlada de armamento para financiar la compra de equipos que Ucrania no produce, como sistemas antiaéreos avanzados. Los primeros contratos comerciales reales se esperan para el segundo semestre de 2026, según declaraciones de asesores presidenciales. Las exportaciones se limitarán a países que hayan firmado acuerdos de seguridad con Ucrania, que en noviembre de 2025 sumaban 27 naciones más un acuerdo independiente con la Unión Europea.