Zelensky afirmó que la fuerza aérea ucraniana debe mejorar su defensa ante los ataques de Rusia con drones

Los repetidos asaltos aéreos se han centrado en los últimos meses en la red eléctrica, provocando apagones y alterando el suministro de calefacción y agua para las familias de Ucrania durante el extremo frío del invierno

El presidente ucraniano Volodímir Zelensky.
El presidente ucraniano Volodímir Zelensky. REUTERS/Valentyn Ogirenko

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky afirmó el viernes que considera el desempeño de la fuerza aérea en algunas partes del país como “insatisfactorio” y que se están tomando medidas para mejorar la respuesta a los ataques de drones rusos en áreas civiles.

Los repetidos asaltos aéreos rusos se han centrado en los últimos meses en la red eléctrica de Ucrania, provocando apagones y alterando el suministro de calefacción y agua para las familias durante un invierno extremadamente frío.

Con la guerra a punto de entrar en su quinto año a finales de este mes tras la invasión total de Rusia a su vecino, no hay señales de un avance en los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos tras las últimas conversaciones de esta semana. Se planean más reuniones entre las delegaciones rusas y ucranianas “en un futuro cercano, probablemente en Estados Unidos”, dijo Zelensky.

Zelensky comentó que había discutido con su ministro de defensa y el comandante de la fuerza aérea qué nuevas medidas de defensa aérea necesita Ucrania para contrarrestar los ataques rusos. No detalló qué se haría.

Rusia disparó 328 drones y siete misiles contra Ucrania durante la noche y en la madrugada, según la fuerza aérea, que afirmó que las defensas aéreas derribaron 297 drones.

Una persona murió y otras dos resultaron heridas en un ataque ruso nocturno utilizando drones y potentes bombas planeadoras en la región central de Dnipropetrovsk, según el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Hanzha.

Un ataque aéreo ruso en la región sureña de Zaporiyia durante las primeras horas del día hirió a ocho personas y dañó 18 bloques de apartamentos, según el jefe de la administración militar regional, Ivan Fedorov.

Reclutas de la 65.ª Brigada
Reclutas de la 65.ª Brigada Mecanizada Separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania asisten a ejercicios militares en un campo de entrenamiento cerca de la línea del frente, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Zaporizhzha. Brigada Mecanizada Separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania/Folleto vía REUTERS

Un refugio para perros en la capital regional también fue alcanzado, matando a 13 perros, dijo la secretaria del concejo municipal de Zaporizhzhia, Rehina Kharchenko.

Algunos perros fueron llevados de urgencia a una clínica veterinaria, pero no pudieron ser salvados, comentó. Otros siete animales resultaron heridos y están recibiendo tratamiento.

En medio de condiciones heladas en Kiev, más de 1.200 edificios residenciales en diferentes distritos de la capital no han tenido calefacción durante días debido al bombardeo ruso de la red eléctrica, según Zelensky.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo el viernes que la red eléctrica de Ucrania “está experimentando su crisis más aguda del invierno”.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que las defensas aéreas derribaron 38 drones ucranianos durante la noche, incluidos 26 sobre la región de Bryansk.

El gobernador de Bryansk, Alexander Bogomaz, dijo que el ataque cortó brevemente la electricidad a varias aldeas de la región.

Otro ataque nocturno ucraniano dañó instalaciones eléctricas en la ciudad rusa de Belgorod, interrumpiendo la distribución de electricidad, indicó el gobernador Vyacheslav Gladkov.

Informes locales indicaron que misiles ucranianos alcanzaron una planta de energía y una subestación eléctrica, cortando la electricidad en partes de la ciudad.

Los combates intensos también han continuado en la línea del frente a pesar de las temperaturas gélidas.

El comandante en jefe de Ucrania, el coronel general Oleksandr Syrskyi, declaró que la línea del frente ahora mide aproximadamente 1.200 kilómetros (750 millas) de longitud a lo largo de las partes oriental y sur de Ucrania.

Las crecientes mejoras tecnológicas en los drones de ambos lados significan que la llamada “zona de muerte”, donde las tropas están en mayor peligro, ahora tiene hasta 20 kilómetros (12 millas) de profundidad, dijo a los periodistas el jueves en comentarios embargados hasta el viernes.

(Con información AP)

Volodimir Zelensky

