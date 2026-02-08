Israel alertó sobre la amenaza que representa Irán: “El régimen busca obtener el arma más peligrosa del mundo”

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar. REUTERS/David W. Cerny

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, advirtió este domingo del peligro que supone que el régimen de Irán siga produciendo misiles balísticos de largo alcance, no solo para Israel sino también para los países europeos, que “se ven amenazados por el alcance de estos misiles”. Asimismo, alertó que

En una comparecencia sin preguntas con su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, Saar se refirió al programa nuclear iraní, en plenas conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre este asunto con la amenaza desde hace semanas de una intervención militar en territorio iraní.

Lo hizo días antes de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, viaje a Estados Unidos para reunirse el miércoles con el presidente estadounidense, Donald Trump, con el objetivo de insistir en la importancia para Israel de incluir en las negociaciones con Irán la limitación de su producción de misiles y de su financiación a grupos terroristas de la región como Hezbollah.

“La enorme cantidad de misiles balísticos de largo alcance que el régimen iraní pretende producir pone en peligro a Israel, pero no solo a Israel. El régimen ya ha utilizado misiles contra otros países de Oriente Medio. Los países europeos también se ven amenazados por el alcance de estos misiles”, dijo Saar.

Misiles iraníes se exhiben en un parque en Teherán, Irán, el 31 de enero de 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS

El ministro israelí destacó que “el régimen iraní está matando a su propia gente”, en referencia a los miles de muertos registrados hace un mes en las protestas contra el gobierno de los ayatolás.

Según Saar, dicho régimen “difunde el terrorismo en otros continentes, incluyendo Latinoamérica”.

“El régimen más extremista del mundo, que busca obtener el arma más peligrosa del mundo, un arma nuclear, representa una clara amenaza para la paz en la región”, añadió el ministro, que incidió en otro de los aspectos clave para Israel: que Irán deje de financiar grupos como Hezbollah en Líbano.

“El Líbano no puede ejercer su soberanía debido a la presencia en su propio territorio del ejército de Hezbollah, financiado por Irán. Esto también ocurre en Yemen e Irak, en su propia célula. Existen ejércitos terroristas y milicias armadas financiadas y armadas por el régimen iraní”, dijo.

Y sobre el alto el fuego en Gaza auspiciado por Trump, enfatizó que hay que desmilitarizar la Franja palestina y desarmar a Hamás. “Esto es necesario para la seguridad y la estabilidad de la región, así como para un futuro mejor para el pueblo de Gaza”, afirmó.

Netanyahu se reunirá el miércoles en Washington con el presidente de Estados Unidos Donald Trumppara abordar la situación de las negociaciones nucleares con Irán. El encuentro estará centrado en discutir la limitación del programa nuclear iraní, el control sobre los misiles balísticos y el fin del apoyo de Teherán a grupos armados de la región.

Trump y Netanyahu se reunirán el próximo miércoles en la Casa Blanca (Credit Image: � Amos Ben Gershom/Israel Gpo via ZUMA Press Wire)

El premier “cree que cualquier negociación debe incluir limitaciones sobre los misiles balísticos y el cese del apoyo al eje iraní”, afirmó su oficina en un comunicado difundido este sábado.

Esta postura ya la transmitió al enviado especial para Oriente Próximo, Steve Witkoff, durante las reuniones celebradas esta semana.

Por parte iraní, el ministro de Exteriores del régimen, Abbas Araqchi, ha reiterado que el desarrollo nuclear constituye un “derecho inalienable” para su país. El jefe de la diplomacia persa subraya que el programa de misiles balísticos no será negociado bajo ningún escenario, y que la disposición de Irán al diálogo se limita exclusivamente al nivel de enriquecimiento de uranio.

“El enriquecimiento al cero por ciento está fuera del alcance de las negociaciones. El nivel de enriquecimiento depende de nuestras necesidades, y el uranio enriquecido no saldrá de Irán”, sostuvo Araqchi en una entrevista con la cadena Al Jazeera en Doha, tras reanudarse las conversaciones nucleares con EEUU en Mascate, Omán.

(con información de EFE)