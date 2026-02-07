Viktor Orbán afirmó que fue invitado a Washington para la reunión inaugural del “Consejo de Paz” de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, durante una ceremonia de firma de la iniciativa "Junta de la Paz" en la cumbre anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el jueves 22 de enero de 2026 (AP Foto/Markus Schreiber)

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, anunció este sábado que viajará a Washington “dentro de dos semanas” para asistir a la reunión inaugural del “Consejo de Paz” del presidente estadounidense Donald Trump.

“Anoche recibí una invitación. Dentro de dos semanas nos volveremos a ver (con el presidente estadounidense) en Washington, porque el ‘Consejo de Paz’ celebrará su reunión inaugural”, declaró durante un acto de campaña en Szombathely, en el oeste de Hungría, de cara a las elecciones legislativas de abril.

Según el plan del presidente estadounidense para poner fin a la guerra de Gaza, un Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG) debe administrar provisionalmente el territorio palestino bajo la dirección de la “Junta de Paz”, presidida por el propio Trump.

Pero el proyecto de estatuto de este “Consejo de Paz” no menciona explícitamente el territorio palestino y le asigna un objetivo más amplio: contribuir a la resolución de conflictos armados en el mundo.

Su preámbulo critica implícitamente a las Naciones Unidas al afirmar que la “Junta de Paz deberá tener el valor de apartarse de los enfoques y las instituciones que, con demasiada frecuencia, fracasaron”.

Muchos dirigentes recibieron una invitación para unirse a esta nueva entidad. Los países candidatos a una plaza permanente deberán pagar una cuota de entrada de 1.000 millones de dólares.

Trump está ultimando los preparativos para una reunión este mes en Washington de los líderes internacionales que conforman el llamado “Consejo de Paz para Gaza”, columna vertebral de sus esfuerzos de paz en Oriente Próximo.

Fuentes oficiales estadounidenses han informado a la agencia Bloomberg que hay incluso una fecha provisional, el próximo día 19.

La junta es un elemento central del plan de 20 puntos de Trump que ayudó a negociar un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamas en octubre. Trump encabezó la reunión inicial de los miembros del grupo (unas 20 naciones, entre ellas Bielorrusia, Azerbaiyán y Hungría) en Davos, Suiza, en enero, en el marco del Foro Económico Mundial.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán (Europa Press/Archivo)

Paraguay y Emiratos Árabes respaldaron la iniciativa de Trump

Por su parte, los Gobiernos de Paraguay y Emiratos Árabes Unidos (EAU) defendieron este viernes la solución de los dos Estados como la vía para lograr “una paz integral, justa y duradera” entre Israel y Palestina y respaldaron al presidente estadounidense, Donald Trump, por su “liderazgo” para lograr un alto fuego en la Franja de Gaza.

La Presidencia de Paraguay difundió una declaración conjunta de ambos países tras la visita oficial del mandatario paraguayo, Santiago Peña, a EAU donde mantuvo una reunión con su homólogo emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

“Los líderes reafirmaron su compromiso compartido de lograr una paz integral, justa y duradera basada en la solución de dos Estados, que conduzca al establecimiento de un Estado Palestino soberano, independiente y viable que viva lado a lado con Israel en paz y seguridad, basado en las líneas del 4 de junio de 1967, de acuerdo con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas”, señaló el pronunciamiento.

Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), integrado por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Baréin y Omán, han defendido el establecimiento de un Estado palestino independiente con las fronteras del 4 de junio de 1967, y con Jerusalén Este como su capital, ocupada por Israel ese año durante la Guerra de los Seis Días.

Asimismo, ambos gobernantes expresaron su “aprecio por el liderazgo” de Trump y los “esfuerzos sustanciales emprendidos por Estados Unidos y socios regionales para alcanzar un acuerdo sobre un alto al fuego en la Franja de Gaza”, según la nota.

Enfatizaron además la importancia de que todas las partes se adhieran a un alto al fuego para “aliviar el sufrimiento humanitario”.