Mundo

Siria y Arabia Saudita afianzan la cooperación bilateral: crearán una aerolínea conjunta y desarrollarán las telecomunicaciones

El acuerdo firmado este sábado se traduce en el mayor anuncio de inversiones recibido por la república árabe desde que Estados Unidos levantó las sanciones económicas

Guardar
El presidente interino de Siria,
El presidente interino de Siria, Ahmed al Sharaa, junto al príncipe saudí, Mohammed Bin Salam, durante la reunión que mantuvieron el 2 de febrero de 2025 en Riad (Bandar Algaloud Saudi Royal Royal Court/Handout via REUTERS)

Siria y Arabia Saudita firmaron acuerdos el sábado que incluyen una aerolínea conjunta y un proyecto de mil millones de dólares para desarrollar las telecomunicaciones, según informaron las autoridades, en un momento en que Siria busca reconstruirse tras años de guerra.

El director de la Autoridad de Inversiones de Siria, Talal al-Hilali, anunció una serie de acuerdos, entre ellos una aerolínea sirio-saudí de bajo costo destinada a fortalecer las conexiones aéreas regionales e internacionales, y un proyecto para desarrollar infraestructura de telecomunicaciones y conectividad digital.

El acuerdo firmado este sábado se traduce en el mayor anuncio de inversiones recibido por la república árabe desde que Estados Unidos levantó las sanciones económicas más estrictas impuestas sobre el país.

Siria y Arabia Saudita acordaron
Siria y Arabia Saudita acordaron la creación de una aerolínea conjunta (EFE/EPA/KHALED ELFIQI/Archivo)

El levantamiento de esa batería de restricciones, realizado en diciembre, abrió la puerta a proyectos de reconstrucción tras 14 años de conflicto bajo la dictadura de Al Assad que devastaron zonas extensas y desplazaron a millones de ciudadanos. Los contratos sellados, detallados por funcionarios de ambos gobiernos, abarcan la creación de una aerolínea conjunta y el desarrollo de infraestructuras críticas en telecomunicaciones y transporte, apuntalando la meta de relanzar la economía siria.

Las inversiones previstas marcan una inflexión sin precedentes en la cooperación bilateral. Además, sobresale un megaproyecto valorizado en 1.000 millones de dólares para expandir la infraestructura de telecomunicaciones y mejorar la conectividad digital en todo el territorio, según informó al-Hilali en declaraciones a Reuters.

La mayoría de los desembolsos se articularán como contratos listos para su ejecución inmediata. Al margen de la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrada en Dubái, al-Hilali remarcó que estos acuerdos superan el formato previo de memorandos de entendimiento al carecer de carácter vinculante, una práctica cuestionada durante el último año por varios sectores ante las dilaciones en su materialización.

Siria y Arabia Saudita fortalecen
Siria y Arabia Saudita fortalecen la cooperación bilateral tras la caída de la dictadura de Al Assad en diciembre de 2024 (REUTERS/Yamaml Al Shaar)

Entre los anuncios de mayor impacto financiero se destaca la inversión saudí de 7.500 millones de riales (USD 2.000 millones) para el desarrollo de dos aeropuertos en la ciudad siria de Alepo, precisó el ministro de Inversión saudí, Khalid al-Falih, también en diálogo con Reuters. Según dos fuentes sirias citadas por la agencia, la nueva línea aérea privada comenzará a operar con más de una docena de aeronaves, y los contratos incluirán la modernización del Aeropuerto Internacional de Alepo.

Las inversiones saudíes alcanzarán, además, iniciativas en el sector inmobiliario, “especialmente en las ciudades antiguas”, enfatizó al-Hilali. Un alto empresario sirio, consultado por Reuters y que conoce los detalles de las negociaciones, adelantó que Arabia Saudita ofrecerá cobertura de seguros a las empresas interesadas en invertir en Siria, con el objetivo de incentivar la llegada de capitales pese a la volatilidad local.

La relación entre ambos gobiernos se profundizó en el último año. En 2023, Riad comunicó inyecciones de 6.400 millones de dólares, divididas en 47 acuerdos donde participaron más de 100 compañías saudíes dedicadas a bienes raíces, infraestructura y telecomunicaciones dentro de Siria.

El actual gobierno interino sirio, liderado por Ahmed al-Sharaa tras el derrocamiento de Bashar al-Assad en 2024, fue objeto de críticas por depender de compromisos extranjeros no materializados en contratos ejecutivos. El relanzamiento efectivo de la inversión refleja un giro en esa tendencia, al menos a juzgar por el perfil de los convenios rubricados durante la jornada. Al ser consultado por Reuters acerca del monto total previsto, al-Hilali evitó brindar cifras precisas.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

SiriaArabia SaudíaerolíneastelecomunicacionesÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICACrisis en Siria

Últimas Noticias

El Gobierno italiano denunció un “sabotaje” de la red ferroviaria en el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno

Las autoridades indicaron que este hecho es de una “gravedad inaudita”, al tiempo que reportaron cables arrancados, un artefacto explosivo y hasta un incendio en una cabina eléctrica. Miles de viajeros se vieron afectados

El Gobierno italiano denunció un

Un joven de 17 años es arrestado por presuntamente incendiar a un amigo con combustible

El ataque quedó registrado en un video clave. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho, que dejó a un adolescente con graves quemaduras y generó conmoción en la comunidad local durante el fin de semana. IMÁGENES SENSIBLES

Un joven de 17 años

Otra muerte misteriosa en Rusia: un ex viceministro de Justicia fue hallado sin vida en su apartamento de Moscú

Las autoridades investigan la causa del deceso tras no observar “signos de muerte violenta”

Otra muerte misteriosa en Rusia:

El régimen de Irán advirtió que “el enriquecimiento cero de uranio” y el programa de misiles no son negociables

Tras la primera ronda de conversaciones con Estados Unidos en Omán, el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, indicó que el programa nuclear de Teherán continuará según las necesidades del país

El régimen de Irán advirtió

Zelensky afirmó que EEUU quiere que la guerra termine antes de junio y que propuso nuevas reuniones con Rusia la próxima semana

El presidente de Ucrania volvió a repetir que no toleraría que Washington y Moscú llegaran a acuerdos a espaldas de Kiev, especialmente si estos afectan la soberanía ucraniana

Zelensky afirmó que EEUU quiere
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Tu patrón te tiene registrado

¿Tu patrón te tiene registrado con menos sueldo? Esto pierdes en pensión y crédito Infonavit

Inicia ‘Eagle Eye 26-01′, el ejercicio que coordina las capacidades en Tierra, Mar y Aire del Ejército en el sur de la península

Hallaron el cuerpo de un hombre flotando en el Dique 2 de Puerto Madero

Por ola invernal en Córdoba, el gobernador Erasmo Zuleta le pidió a La Liendra que done la millonada que se hizo con sus documentales en YouTube

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Argelia cancela el acuerdo de servicios aéreos con los Emiratos Árabes Unidos

Los Cowboys, uno de los equipos escogidos para el juego de la NFL en Río de Janeiro en 2026

Mayorga destaca la gallardía de los Federales pese a la eliminación en la Serie del Caribe

La Gira del Trofeo Original del Mundial patrocinada por Coca-Cola llega a España

Aplazado el Sevilla-Girona por el 'aviso naranja' por lluvia y fuertes vientos

ENTRETENIMIENTO

El vínculo entre Harry Styles

El vínculo entre Harry Styles y Zoë Kravitz cambia las reglas del amor mediático

Exintegrantes de CNCO sorprenden con el estreno de un sencillo en conjunto

El llamativo atuendo de Travis Kelce en la gala NFL Honors generó una ola de reacciones en redes sociales

Cierran el caso contra Daniel Stern, actor de “Mi pobre angelito”, por solicitud de prostitución

Halle Berry confirmó que no será Tormenta en “Vengadores: Doomsday”, pero no cerró la puerta a su regreso