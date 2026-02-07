Siria y Arabia Saudita afianzan la cooperación bilateral: crearán una aerolínea conjunta y desarrollarán las telecomunicaciones

El presidente interino de Siria, Ahmed al Sharaa, junto al príncipe saudí, Mohammed Bin Salam, durante la reunión que mantuvieron el 2 de febrero de 2025 en Riad (Bandar Algaloud Saudi Royal Royal Court/Handout via REUTERS)

Siria y Arabia Saudita firmaron acuerdos el sábado que incluyen una aerolínea conjunta y un proyecto de mil millones de dólares para desarrollar las telecomunicaciones, según informaron las autoridades, en un momento en que Siria busca reconstruirse tras años de guerra.

El director de la Autoridad de Inversiones de Siria, Talal al-Hilali, anunció una serie de acuerdos, entre ellos una aerolínea sirio-saudí de bajo costo destinada a fortalecer las conexiones aéreas regionales e internacionales, y un proyecto para desarrollar infraestructura de telecomunicaciones y conectividad digital.

El acuerdo firmado este sábado se traduce en el mayor anuncio de inversiones recibido por la república árabe desde que Estados Unidos levantó las sanciones económicas más estrictas impuestas sobre el país.

Siria y Arabia Saudita acordaron la creación de una aerolínea conjunta (EFE/EPA/KHALED ELFIQI/Archivo)

El levantamiento de esa batería de restricciones, realizado en diciembre, abrió la puerta a proyectos de reconstrucción tras 14 años de conflicto bajo la dictadura de Al Assad que devastaron zonas extensas y desplazaron a millones de ciudadanos. Los contratos sellados, detallados por funcionarios de ambos gobiernos, abarcan la creación de una aerolínea conjunta y el desarrollo de infraestructuras críticas en telecomunicaciones y transporte, apuntalando la meta de relanzar la economía siria.

Las inversiones previstas marcan una inflexión sin precedentes en la cooperación bilateral. Además, sobresale un megaproyecto valorizado en 1.000 millones de dólares para expandir la infraestructura de telecomunicaciones y mejorar la conectividad digital en todo el territorio, según informó al-Hilali en declaraciones a Reuters.

La mayoría de los desembolsos se articularán como contratos listos para su ejecución inmediata. Al margen de la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrada en Dubái, al-Hilali remarcó que estos acuerdos superan el formato previo de memorandos de entendimiento al carecer de carácter vinculante, una práctica cuestionada durante el último año por varios sectores ante las dilaciones en su materialización.

Siria y Arabia Saudita fortalecen la cooperación bilateral tras la caída de la dictadura de Al Assad en diciembre de 2024 (REUTERS/Yamaml Al Shaar)

Entre los anuncios de mayor impacto financiero se destaca la inversión saudí de 7.500 millones de riales (USD 2.000 millones) para el desarrollo de dos aeropuertos en la ciudad siria de Alepo, precisó el ministro de Inversión saudí, Khalid al-Falih, también en diálogo con Reuters. Según dos fuentes sirias citadas por la agencia, la nueva línea aérea privada comenzará a operar con más de una docena de aeronaves, y los contratos incluirán la modernización del Aeropuerto Internacional de Alepo.

Las inversiones saudíes alcanzarán, además, iniciativas en el sector inmobiliario, “especialmente en las ciudades antiguas”, enfatizó al-Hilali. Un alto empresario sirio, consultado por Reuters y que conoce los detalles de las negociaciones, adelantó que Arabia Saudita ofrecerá cobertura de seguros a las empresas interesadas en invertir en Siria, con el objetivo de incentivar la llegada de capitales pese a la volatilidad local.

La relación entre ambos gobiernos se profundizó en el último año. En 2023, Riad comunicó inyecciones de 6.400 millones de dólares, divididas en 47 acuerdos donde participaron más de 100 compañías saudíes dedicadas a bienes raíces, infraestructura y telecomunicaciones dentro de Siria.

El actual gobierno interino sirio, liderado por Ahmed al-Sharaa tras el derrocamiento de Bashar al-Assad en 2024, fue objeto de críticas por depender de compromisos extranjeros no materializados en contratos ejecutivos. El relanzamiento efectivo de la inversión refleja un giro en esa tendencia, al menos a juzgar por el perfil de los convenios rubricados durante la jornada. Al ser consultado por Reuters acerca del monto total previsto, al-Hilali evitó brindar cifras precisas.

(Con información de AFP)