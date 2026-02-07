Rusia lanzó un ataque masivo contra la red eléctrica en Ucrania: se declaró el alerta aérea y anunciaron cortes de luz

En Volhynia, 30 rescatistas y 8 unidades de equipo trabajaron para eliminar los incendios (Créditos: Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania)

El Ejército ruso lanzó esta mañana un nuevo ataque masivo con drones y misiles contra la infraestructura energética de Ucrania. El informe de la empresa estatal Ukrenergo detalló que debido a los daños causados por los bombardeos, se impusieron cortes de energía de emergencia en la mayoría de las regiones del país.

Ante la incansable ofensiva, el operador estatal confirmó que las tareas de restauración comenzarán una vez que la situación de seguridad lo permita. Ukrenergo recalcó que los horarios de cortes de suministro previamente publicados quedaron temporalmente sin efecto y que las restricciones de emergencia se levantarán cuando el sistema eléctrico se estabilice.

Además, desde la empresa se instó a la población a seguir los anuncios oficiales de las autoridades energéticas regionales. El primer viceprimer ministro y ministro de Energía, Denys Shmyhal, informó que Rusia atacó las centrales térmicas Burshtynska y Dobrotvirska.

Por otra parte, en la región de Volhynia, al noroeste del territorio ucraniano, una instalación crítica resultó dañada por drones rusos. El jefe de la administración regional, Roman Romanyuk, comunicó que la zona estuvo en alerta varias veces durante las últimas 24 horas por ataques de drones tipo Shahed, de fabricación iraní.

En la región central de Vinnytsia, los locales sufrieron un ataque masivo con misiles y drones rusos. Se escucharon explosiones en el centro regional, según informó la jefa de la administración, Natalya Zabolotna, y el alcalde Serhiy Morgunov confirmó las detonaciones vía Telegram. Toda Ucrania permaneció bajo alerta aérea por peligro de misiles hasta las 8 a.m. (horario local).

Los destrozos del ataque del viernes por la mañana en Lviv (Créditos: Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania)

La Fuerza Aérea ucraniana informó de un misil crucero que voló hacia Rivne, y posteriormente, la detalló sobre el movimiento de vehículos aéreos no tripulados, en particular en las regiones de Lviv, Ternópil, Starokostyantyniv, Berdychi y Kirovogrado.

El nuevo ataque ocurre luego de que el ministro del Interior de Ucrania, Ígor Klymenko, destacara la labor ininterrumpida de las autoridades para asistir a la población ante la oleada de ataques rusos y las temperaturas extremas bajo cero.

“A pesar de todos los esfuerzos del enemigo para derribarnos, sumergirnos en el caos y el frío, las autoridades del Ministerio del Interior están trabajando día y noche para ayudar a todos los que lo necesitan”, afirmó.

Actualmente, Kiev dispone de 1.395 puntos “no zlamnosti” (de indestructibilidad), incluyendo 211 puntos de asistencia del DSNS (Servicio Estatal de Emergencias) desplegados en tiendas de campaña. Estos espacios son autónomos y cuentan con calefacción y generadores eléctricos.

La afluencia es significativa: en las últimas 24 horas, casi 9.000 personas acudieron a estos puntos y, desde el inicio de la invasión rusa, fueron atendidas cerca de 174.000 personas.

Refugios ucranianos (Créditos: Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania)

Klymenko subrayó que el enemigo busca no solo atacar la infraestructura, sino también la resistencia humana, por lo que en estos espacios también trabajan psicólogos que han prestado apoyo a casi 34.000 ciudadanos desde principios de año.

El funcionario advirtió que, según el Centro Hidrometeorológico, las bajas temperaturas persistirán al menos una semana más, con nieve y granizo complicando la situación de los ucranianos más afectados por los reiterados bombardeos.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky señaló que se prevén nuevas reuniones entre las delegaciones rusas y ucranianas “en un futuro cercano, probablemente en Estados Unidos” tras el cierre de la segunda ronda de negociaciones trilaterales en busca del fin de la guerra.

Zelensky adelantó que “en un futuro cercano, probablemente en Estados Unidos”, se celebrarán más reuniones en busca de la paz (Europa Press)

Zelensky expresó el viernes que considera “insatisfactorio” el desempeño de la fuerza aérea en algunas regiones del país y señaló que se están tomando medidas para mejorar la respuesta ante los ataques de drones rusos en áreas civiles.

Los bombardeos aéreos de Rusia han tenido como objetivo principal la red eléctrica ucraniana en los últimos meses, provocando apagones y complicando el suministro de calefacción y agua en pleno invierno. Mientras la guerra se acerca a su cuarto año tras la invasión rusa, aún no se advierten avances claros en los esfuerzos de paz promovidos por Estados Unidos tras las últimas negociaciones.

