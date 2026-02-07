Mundo

La empresa surcoreana Bithumb transfirió por error 620.000 bitcoins a sus clientes y suspendió las transacciones en la plataforma

Un fallo en la asignación de recompensas durante un evento de la compañía provocó el envío masivo de activos digitales

Representaciones de la criptomoneda bitcoin
Representaciones de la criptomoneda bitcoin (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

La plataforma surcoreana de criptomonedas Bithumb entregó por error 620.000 bitcoins a 249 usuarios durante un evento promocional, según informó la empresa este sábado en un comunicado.

El incidente ocurrió la tarde del viernes, cuando la compañía envió accidentalmente los bitcoins a los participantes del evento, con un promedio de 2.490 bitcoins por persona (unos 174 millones de dólares a cada uno), de acuerdo con la prensa surcoreana.

El error se debió a que un empleado escribió “BTC” (las siglas de la moneda) en lugar de “won coreano” al procesar la recompensa.

Bithumb suspendió de inmediato las transacciones de los clientes afectados y recuperó la mayor parte de los fondos, incluidos aproximadamente 1.663 bitcoins que algunos usuarios ya habían vendido. Sin embargo, todavía quedan unos 125 sin recuperar.

La empresa aseguró que tomará “todas las medidas necesarias para evitar que se repita”, incluyendo el rediseño de su proceso de pago y la mejora del sistema de control interno. El error provocó una breve caída en el precio del bitcoin en la plataforma, debido a las ventas realizadas por algunos de los beneficiarios accidentales.

(Getty)
(Getty)

Bitcoin alcanzó su nivel más bajo desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca el martes pasado, perdiendo todas las ganancias acumuladas tras la victoria electoral del presidente estadounidense, considerado favorable a las criptomonedas.

La principal moneda digital extendió su tendencia bajista de casi cuatro meses y descendió por debajo de USD 74.424,95 ese mismo día. El descenso comenzó luego del anuncio de nuevas tarifas comerciales por parte de Trump en abril de 2025, lo que alteró los mercados financieros globales.

A pesar de un entorno político propicio y del avance de la adopción institucional, Bitcoin retrocedió cerca del 40% desde su máximo histórico alcanzado a principios de octubre.

La caída se agravó tras una ola de liquidaciones el 10 de octubre de 2025, desencadenada por nuevos comentarios de Trump sobre aranceles, que provocaron la eliminación de USD 19 mil millones en apuestas apalancadas y dejaron al mercado sin capacidad de recuperación inmediata.

Bitcoin, la criptomoneda más popular
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha sido impulsada por empresarios como Elon Musk, en donde su uso es legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bitcoin, la primera criptomoneda lanzada al mercado, fue creado por Satoshi Nakamoto (pseudónimo) en 2008 tras la crisis financiera mundial; esta divisa digital promovía un ideal libertario y buscaba poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales.

Conocido en el mundo de los mercados bajo las siglas BTC, el bitcoin utiliza la criptografía para garantizar que su gestión sea descentralizada, es decir, que no pueda ser regulado por ninguna institución u organismo bancario, lo que a su vez hace que las criptomonedas sean volátiles.

El costo de la criptomoneda bitcoin a inicios de este sábado marcó la unidad en USD 71.414,75. Del jueves al viernes, la moneda digital sufrió un cambio de -8.15%. Por su nivel de capitalización, esta moneda digital ocupa la posición #1 entre las más populares.

(Con información de EFE)

