Estados Unidos eliminó los aranceles adicionales del 25% a productos de India

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el primer ministro indio, Narendra Modi, en la Casa Blanca, el 13 de febrero de 2025 (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva para levantar el arancel adicional del 25% sobre productos procedentes de India, medida que había impuesto en respuesta a las compras de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.

Según el texto oficial, “India se comprometió a dejar, directa e indirectamente, de importar petróleo de la Federación de Rusia”. El arancel adicional será retirado a partir de este sábado.

La decisión es clave para la puesta en marcha de un nuevo acuerdo comercial anunciado esta semana entre ambas naciones.

El pacto también contempla que Nueva Delhi incremente sus compras de productos energéticos estadounidenses y que ambas partes amplíen su cooperación en defensa durante los próximos diez años.

India planea adquirir USD 500.000 millones en productos energéticos estadounidenses, aeronaves, metales preciosos, productos tecnológicos y carbón metalúrgico en los próximos cinco años.

En paralelo, Washington se comprometió reducir los denominados aranceles “recíprocos” sobre productos indios al 18%, por debajo del 25% anterior. Esta orden ejecutiva llega pocos días después de que Trump anunciara públicamente el acuerdo comercial, asegurando que el primer ministro indio Narendra Modi se comprometió a dejar de comprar petróleo ruso a raíz de la guerra en Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro indio, Narendra Modi, se dan la mano en la Casa Blanca en Washington, D.C., el 13 de febrero de 2025 (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)

El plan pone fin a meses de tensiones entre ambos países por la adquisición india de crudo, que, según Washington, financia las arcas del Ejécito ruso en medio del conflicto en territorito ucraniano. Además, representa una significativa reducción de los aranceles estadounidenses a productos indios, que llegaron al 50% a finales del año pasado, y refuerza la relación entre Trump y Modi, a quien el presidente estadounidense considera “uno de mis grandes amigos”.

India también acordó abordar las barreras no arancelarias de larga data a las importaciones de productos agrícolas, dispositivos médicos y equipos de comunicaciones, y las negociaciones se completarán dentro de seis meses para llegar a un acuerdo que acepte estándares de seguridad y licencias estadounidenses o internacionales para las importaciones de productos.

Estados Unidos afirmó su intención de considerar las solicitudes de India de reducir los aranceles sobre sus productos durante las negociaciones del pacto comercial bilateral. Ambas partes también acordaron cooperar en la aplicación de los controles de exportación de tecnologías sensibles y tomar medidas para abordar las “políticas no comerciales de terceros”, en referencia a China.

Un trabajador de Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) instala cables de cobre en el lugar de construcción de la estación Ajronda, a las afueras de Nueva Delhi (REUTERS/Anindito Mukherjee/Archivo)

Este nuevo acuerdo comercial fijará una tasa arancelaria del 18% para la mayoría de las importaciones indias al mercado estadounidense y abarcará sectores como textiles, prendas de vestir, cuero y calzado, plásticos y caucho, productos químicos orgánicos, decoración del hogar, productos artesanales y cierta maquinaria.

India accederá al mismo alivio arancelario que disfrutan otros países aliados de Estados Unidos en lo relativo a aeronaves y partes de aeronaves, además de recibir una cuota para la importación de autopartes que estará sujeta a un arancel reducido, según detalló el comunicado oficial.

El ministro de Comercio indio, Piyush Goyal, celebró el acuerdo marco en la red social X, destacando que abre el acceso a un mercado de USD 30 mil millones para los exportadores indios, en especial agricultores, pescadores, y micro, pequeñas y medianas empresas.

Goyal adelantó el jueves que Washington y Nueva Delhi esperan firmar el acuerdo comercial formal en marzo, tras lo cual entrarían en vigor los recortes arancelarios de India a las exportaciones estadounidenses.

(Con información de AFP y Reuters)