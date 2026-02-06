La nueva política exterior de Taiwán impulsa la cooperación y la resiliencia ante la presión china

El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung. REUTERS/Ann Wang

La isla de Taiwán ha consolidado su posición internacional tras destacar como una democracia estable en la región del Indo-Pacífico y enfrentar la presión constante de China. Según un análisis publicado por el ministro de Relaciones Exteriores, Lin Chia-lung, en Foreign Affairs, el gobierno taiwanés promueve una estrategia que combina la defensa de valores democráticos con la entrega de beneficios tangibles a sus aliados. Lin afirmó que la “diplomacia de valor agregado” sitúa a Taiwán como un socio indispensable para la seguridad y la prosperidad de países afines.

Desde la asunción del presidente Lai Ching-te en mayo de 2024, el Ejecutivo taiwanés prioriza el fortalecimiento de relaciones que trascienden la afinidad ideológica. De acuerdo con el artículo de Foreign Affairs, Taiwán se presenta como un actor estratégico en rutas marítimas clave y como líder en la producción de semiconductores, inteligencia artificial y energías renovables. “Taiwán es como un foso que salvaguarda el Indo-Pacífico”, señaló Lin, aludiendo al papel geográfico y tecnológico de la isla.

El texto advierte que China acelera su campaña para aislar a Taiwán, recurriendo a incentivos económicos y maniobras políticas para atraer a sus aliados en África, América Latina y Asia. Según el ministro, el gobierno chino incrementa la presión militar y limita la participación taiwanesa en foros internacionales, lo que afecta la visibilidad de la isla. El artículo de Foreign Affairs destaca que países como Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, Países Bajos, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos han enviado buques militares al estrecho de Taiwán para respaldar la libertad de navegación en respuesta a esas tensiones.

Taiwán ha desarrollado capacidades singulares para resistir amenazas híbridas, incluidas campañas de desinformación y sabotaje a infraestructuras críticas. Un ejemplo citado es la intensificación de patrullas marítimas y la imposición de sanciones a naves vinculadas a China, como parte de una reforma legal que endurece las penas por daños a cables submarinos. “Hemos enmendado la Ley de Gestión de Telecomunicaciones y seis normas más para proteger nuestras comunicaciones”, explicó el ministro.

El gobierno taiwanés comparte sus conocimientos en defensa cibernética y lucha contra la desinformación mediante el Global Cooperation and Training Framework (GCTF), una alianza que integra a Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón y Reino Unido. En septiembre pasado, el GCTF organizó un taller en Taipéi con especialistas internacionales para fortalecer la detección de noticias falsas generadas con inteligencia artificial.

Lin Chia-Lung.EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO

La influencia de China en la economía mundial ha motivado a diversos países a buscar alternativas en sus cadenas de suministro. Según el ministro Lin, Taiwán produce el 60% de los semiconductores globales y más del 90% de los chips avanzados. En 2025, la isla fabricó el 90% de los servidores de inteligencia artificial a nivel mundial. “Somos un socio crucial para quienes desean diversificar sus cadenas de suministro lejos de la dependencia china”, aseguró el ministro en el texto difundido por Foreign Affairs.

El artículo detalla que la cooperación de Taiwán con sus aliados se sustenta en proyectos de transferencia tecnológica y desarrollo sostenible. El programa “Diplomatic Allies Prosperity Project” ha impulsado iniciativas en sectores como transporte ecológico, parques tecnológicos y medicina inteligente. Entre los casos destacados figura la creación de un parque tecnológico en Minga Guazú, Paraguay, inspirado en el modelo de Hsinchu en Taiwán, y la colaboración con Eswatini en energías renovables y salud.

A pesar de su experiencia en gestión sanitaria, Taiwán permanece excluido de organismos multilaterales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Durante la pandemia, la isla logró contener el COVID-19 con bajos índices de contagio y compartió suministros médicos con más de 80 países. El ministro Lin sostiene que la inclusión de Taiwán en estos organismos fortalecería la seguridad sanitaria y las cadenas comerciales globales.

La relación bilateral con Estados Unidos constituye un pilar de la política exterior taiwanesa. Foreign Affairs informa que, en diciembre, Washington aprobó la venta de armas a Taiwán por 11.000 millones de dólares, mientras avanzan acuerdos en tecnología y energía. Lin Chia-lung encabezó delegaciones a Texas para sellar alianzas en inteligencia artificial y fomentar inversiones recíprocas, incluido el proyecto “Taiwan Tower” en Houston.

El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung, pronuncia un discurso en una conferencia de prensa para medios extranjeros en Taipéi, Taiwán, el 19 de julio de 2024. REUTERS/Ann Wang

En el ámbito energético, Taiwán y Estados Unidos firmaron un acuerdo para la adquisición de gas natural licuado con el estado de Alaska. Además, el gobierno taiwanés propuso la creación de un equipo de inversión y una flota conjunta para reforzar la integración económica y la seguridad de las cadenas de suministro. Según el artículo, Taiwán comprometió inversiones por 250.000 millones de dólares en la industria estadounidense de semiconductores y tecnología, junto con garantías crediticias de igual monto.

La cooperación tecnológica se formalizó en el “Pax Silica Declaration”, un pacto para asegurar la estabilidad de las cadenas de suministro de inteligencia artificial, anunciado tras la sexta edición del Economic Prosperity Partnership Dialogue entre Taipei y Washington. El ministro Lin expresó su esperanza de que el Senado estadounidense apruebe una legislación que elimine la doble tributación, lo que facilitaría nuevas inversiones bilaterales.

“La diplomacia de valor agregado es ahora la piedra angular de la política exterior taiwanesa”, concluyó Lin Chia-lung en Foreign Affairs. Según el funcionario, los aliados de la isla obtienen beneficios exclusivos que van más allá de los valores compartidos, como mayor seguridad, prosperidad y conocimiento sobre resiliencia democrática.