Francia reafirmó que su lucha contra el Estado Islámico es una “prioridad absoluta” en materia de seguridad

Los ministros de Francia y Siria se reunieron en Damasco tras el acuerdo con los kurdos (Créditos: @jnbarrot)

Jean-Noël Barrot, ministro de Relaciones Exteriores de Francia, declaró que la lucha contra el Estado Islámico (EI) sigue siendo una “prioridad absoluta” para París, tras su encuentro en Damasco con su homólogo sirio, Asaad Shaibani, antes de continuar su gira por la región.

El canciller francés realizó una ronda diplomática el jueves en un momento en que Francia reevalúa su estrategia para enfrentar a los yihadistas, luego de que sus aliados kurdos en Siria fueran obligados a integrarse al Ejército sirio bajo presión de Damasco. El ministro viajó posteriormente a Irak y tiene previsto dirigirse a Líbano el viernes.

En la capital siria, Barrot y Shaibani analizaron cómo evitar un resurgimiento del EI tras las retiradas de fuerzas kurdas de amplias zonas del norte de Siria. “Durante diez años, París ha luchado de manera implacable y sin piedad contra los terroristas del EI tanto en Irak como en Siria”, afirmó Barrot. “He venido a reafirmar esta prioridad absoluta para Francia”, añadió.

“Vine aquí porque, diez años después de los ataques de Bataclan planeados por ISIS desde Siria, la seguridad de los ciudadanos franceses también está en juego”, escribió en su perfil de la red social X.

“Ahora que el Estado sirio ha retomado el control de todo su territorio y particularmente de la región nororiental, el epicentro del EI, he venido a abordar con las autoridades cómo continuar la lucha contra cualquier resurgimiento del terrorismo en Siria”, indicó el jefe del diplomacia galo.

El 4 de enero, el Reino Unido y Francia atacan "con éxito" una instalación subterránea de Estado Islámico en Siria (Europa Press)

Hasta ahora, las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por kurdos, habían sido el principal aliado de la coalición occidental en la lucha contra el EI. Sin embargo, la presión militar de Damasco reforzó su integración al ejército sirio.

Una fuente diplomática francesa explicó a la agencia AFP que la visita de Barrot responde a la convergencia de dos crisis: los recientes choques entre las autoridades sirias y las FDS en el noreste de Siria, y la persistente amenaza de una escalada militar entre Estados Unidos e Irán.

La diplomacia occidental ahora se ve obligada a trabajar con el gobierno sirio para frenar al EI, aunque, según la fuente, “no existe la misma historia, los mismos reflejos desarrollados en conjunto ni los mismos lazos de confianza”, especialmente considerando el historial del presidente de transición sirio Ahmed al Sharaa como ex yihadista.

“Quedan varios pasos clave por dar, incluidos nombramientos dentro del aparato estatal, el entrenamiento de las brigadas de las Fuerzas de Siria Democrática y el retorno de las personas desplazadas”, advirtió Barrot en su comparecencia.

El ministro de Asuntos Exteriores saliente de Francia, Jean-Noël Barrot, habla con los medios de comunicación (Christophe Petit Tesson/AP/Archivo)

Durante el encuentro celebrado en el Palacio Tishreen, los ministros de Exteriores de Francia y Siria analizaron la situación regional y exploraron vías para fortalecer la cooperación bilateral, según un comunicado del Ministerio sirio. Ambos diplomáticos subrayaron la importancia de la “unidad” y la “integridad territorial” de Siria.

El canciller francés reafirmó el compromiso de Francia de apoyar la transición siria y la reconstrucción del país tras casi 14 años de conflicto, en coherencia con los esfuerzos galos por reactivar la colaboración bilateral “en todos los campos” tras el cambio de gobierno en Damasco.

París normalizó sus relaciones con Siria después del derrocamiento del dictador Bashar Al Assad a finales de 2024 y ha desempeñado un papel relevante en las negociaciones para alcanzar un entendimiento entre Damasco y los kurdos, llegando incluso a acoger reuniones sobre el tema en territorio francés.

(Con información de AFP y EFE)