Mundo

Francia reafirmó que su lucha contra el Estado Islámico es una “prioridad absoluta” en materia de seguridad

“Durante diez años, París ha luchado de manera implacable y sin piedad contra los terroristas del EI tanto en Irak como en Siria”, afirmó el canciller galo tras la reunión con su homólogo sirio

Guardar
Los ministros de Francia
Los ministros de Francia y Siria se reunieron en Damasco tras el acuerdo con los kurdos (Créditos: @jnbarrot)

Jean-Noël Barrot, ministro de Relaciones Exteriores de Francia, declaró que la lucha contra el Estado Islámico (EI) sigue siendo una “prioridad absoluta” para París, tras su encuentro en Damasco con su homólogo sirio, Asaad Shaibani, antes de continuar su gira por la región.

El canciller francés realizó una ronda diplomática el jueves en un momento en que Francia reevalúa su estrategia para enfrentar a los yihadistas, luego de que sus aliados kurdos en Siria fueran obligados a integrarse al Ejército sirio bajo presión de Damasco. El ministro viajó posteriormente a Irak y tiene previsto dirigirse a Líbano el viernes.

En la capital siria, Barrot y Shaibani analizaron cómo evitar un resurgimiento del EI tras las retiradas de fuerzas kurdas de amplias zonas del norte de Siria. “Durante diez años, París ha luchado de manera implacable y sin piedad contra los terroristas del EI tanto en Irak como en Siria”, afirmó Barrot. “He venido a reafirmar esta prioridad absoluta para Francia”, añadió.

“Vine aquí porque, diez años después de los ataques de Bataclan planeados por ISIS desde Siria, la seguridad de los ciudadanos franceses también está en juego”, escribió en su perfil de la red social X.

“Ahora que el Estado sirio ha retomado el control de todo su territorio y particularmente de la región nororiental, el epicentro del EI, he venido a abordar con las autoridades cómo continuar la lucha contra cualquier resurgimiento del terrorismo en Siria”, indicó el jefe del diplomacia galo.

El 4 de enero, el
El 4 de enero, el Reino Unido y Francia atacan "con éxito" una instalación subterránea de Estado Islámico en Siria (Europa Press)

Hasta ahora, las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por kurdos, habían sido el principal aliado de la coalición occidental en la lucha contra el EI. Sin embargo, la presión militar de Damasco reforzó su integración al ejército sirio.

Una fuente diplomática francesa explicó a la agencia AFP que la visita de Barrot responde a la convergencia de dos crisis: los recientes choques entre las autoridades sirias y las FDS en el noreste de Siria, y la persistente amenaza de una escalada militar entre Estados Unidos e Irán.

La diplomacia occidental ahora se ve obligada a trabajar con el gobierno sirio para frenar al EI, aunque, según la fuente, “no existe la misma historia, los mismos reflejos desarrollados en conjunto ni los mismos lazos de confianza”, especialmente considerando el historial del presidente de transición sirio Ahmed al Sharaa como ex yihadista.

“Quedan varios pasos clave por dar, incluidos nombramientos dentro del aparato estatal, el entrenamiento de las brigadas de las Fuerzas de Siria Democrática y el retorno de las personas desplazadas”, advirtió Barrot en su comparecencia.

El ministro de Asuntos Exteriores
El ministro de Asuntos Exteriores saliente de Francia, Jean-Noël Barrot, habla con los medios de comunicación (Christophe Petit Tesson/AP/Archivo)

Durante el encuentro celebrado en el Palacio Tishreen, los ministros de Exteriores de Francia y Siria analizaron la situación regional y exploraron vías para fortalecer la cooperación bilateral, según un comunicado del Ministerio sirio. Ambos diplomáticos subrayaron la importancia de la “unidad” y la “integridad territorial” de Siria.

El canciller francés reafirmó el compromiso de Francia de apoyar la transición siria y la reconstrucción del país tras casi 14 años de conflicto, en coherencia con los esfuerzos galos por reactivar la colaboración bilateral “en todos los campos” tras el cambio de gobierno en Damasco.

París normalizó sus relaciones con Siria después del derrocamiento del dictador Bashar Al Assad a finales de 2024 y ha desempeñado un papel relevante en las negociaciones para alcanzar un entendimiento entre Damasco y los kurdos, llegando incluso a acoger reuniones sobre el tema en territorio francés.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

FranciaEstado IslámicoEIgrupo terroristaÚltimas Noticias AméricaJean-Noël BarrotBashar Al AssadAhmed al SharaaFDSParís

Últimas Noticias

Taiwán advirtió que los ejercicios militares del régimen chino son una amenaza “urgente” que “existe de verdad”

El ministro de Defensa señaló que Beijing realiza con frecuencia “patrullas de aplicación de la ley” en aguas próximas a las islas periféricas de Taipéi y en los alrededores de la línea media del Estrecho, con el objetivo de “crear la falsa apariencia” de que la zona forma parte de sus aguas internas

Taiwán advirtió que los ejercicios

Estados Unidos e Irán se reúnen en Omán para reactivar las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán

Las delegaciones estarán lideradas por el enviado estadounidense, Steve Witkoff, y el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi. El sultanato del Golfo vuelve a actuar como intermediario entre ambos países, enfrentados desde hace décadas y con contactos directos limitados

Estados Unidos e Irán se

De las carreras al espectáculo: el shoey, el ritual que desafía reglas y conquista celebraciones en todo el mundo

Nacido de tradiciones insólitas, el gesto reúne estrellas, público y críticas, construyendo una identidad única en eventos internacionales

De las carreras al espectáculo:

Estados Unidos apuesta por la diplomacia con Irán pero Donald Trump mantiene abierta la opción militar

La Casa Blanca confirmó que el diálogo es la opción prioritaria para Trump frente a Teherán, aunque advirtió que el presidente tiene a su disposición capacidades militares

Estados Unidos apuesta por la

Polonia y Ucrania firmaron un acuerdo para producir armas y material de defensa conjuntos

La iniciativa busca fortalecer la capacidad de defensa y la cooperación estratégica frente a la amenaza rusa

Polonia y Ucrania firmaron un
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Quién es y cómo juega

¿Quién es y cómo juega Javier Ruiz, nuevo jugador del Necaxa?

Vive un día como bombero: llega el primer Mega Entrenamiento Masivo en la CDMX

Sorpresa en el reparto del remake de ‘El exorcista’: este es el icónico actor de ‘Matrix’ que acompañará a Scarlett Johansson

Última hora de la borrasca Leonardo, en directo | La lluvia no da tregua este viernes mientras siguen las evacuaciones en Andalucía

Imputabilidad a los 13: un límite serio contra la delincuencia juvenil

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea prometió millonarios

La Unión Europea prometió millonarios desembolsos a Bolivia en una nueva fase de bilateralismo

Rusia efectúa el primer lanzamiento de sondas militares al espacio de 2026

Nadal (PP) defiende el acuerdo con Mercosur y lamenta que la Eurocámara lo lleve al TJUE

Estados Unidos e Irán se reúnen en Omán para reactivar las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán

Los Cowboys, uno de los equipos escogidos para el juego de la NFL en Río de Janeiro en 2026

ENTRETENIMIENTO

Sorpresa en el reparto del

Sorpresa en el reparto del remake de ‘El exorcista’: este es el icónico actor de ‘Matrix’ que acompañará a Scarlett Johansson

Bad Bunny asegura que no será necesario hablar español para disfrutar su show del Super Bowl

Cómo nació el icónico sticker Parental Advisory y por qué dividió a Estados Unidos

Travis Scott, nominado pero sin galardón: “Nunca me importaron las críticas ni lo que digan de la música”

Por qué Draco Malfoy se convirtió en un símbolo de suerte en China