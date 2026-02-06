Mundo

Francia inauguró el primer consulado de un país de la Unión Europea en Groenlandia

El objetivo es reforzar los lazos bilaterales y manifestar respeto por la integridad territorial de Dinamarca, en un contexto marcado por las aspiraciones de EEUU sobre la isla ártica

El presidente de Francia, Emmanuel Macron (LUDOVIC MARIN/Pool vía REUTERS)

Francia inauguró su consulado en Nuuk, convirtiéndose en el primer país de la Unión Europea con presencia consular en Groenlandia.

Jean-Noël Poirier asumió sus funciones como cónsul general en Nuuk. El portavoz del Ministerio de Exteriores francés, Pascal Confavreux, informó mediante un comunicado que “Francia se convierte en el primer país de la Unión Europea en establecer un consulado general en Groenlandia”, señalando que la decisión responde al anuncio que hizo el presidente Emmanuel Macron en junio, durante una visita a la isla.

Macron impulsó la apertura del consulado tras dialogar con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ante las tensiones con Estados Unidos por sus intereses en Groenlandia.

Un cuervo vuela sobre las
Un cuervo vuela sobre las casas durante una fuerte nevada en Nuuk, Groenlandia (REUTERS/Stoyan Nenov)

La nueva sede diplomática tiene como objetivos apoyar misiones científicas, facilitar la llegada de empresas francesas y servir como gesto simbólico frente a las ambiciones estadounidenses.

Macron calificó la apertura de la legación como una “señal política” en apoyo a la soberanía danesa y la cooperación europea en el Ártico.

Francia reitera su compromiso de respetar la integridad territorial del Reino de Dinamarca”, declaró el portavoz de Exteriores.

En enero, Macron había confirmado la apertura del consulado y anticipado la instalación del nuevo cónsul general a comienzos de febrero, con el propósito de fortalecer la colaboración bilateral en los ámbitos científico, económico y cultural.

