Estados Unidos e Irán reanudaron las negociaciones indirectas en Omán sobre el programa nuclear de Teherán

La gestión diplomática enfrenta viejos obstáculos mientras delegados buscan aliviar la desconfianza en un escenario tenso. La delegación norteamericana estuvo 90 minutos reunida con los intermediarios omaníes

El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, estrecha la mano del ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al-Busaidi, mientras Jared Kushner observa durante una reunión en Mascate (Ministerio de Exteriores de Omán/AFP)

Estados Unidos e Irán iniciaron las negociaciones indirectas sobre el programa nuclear de Teherán en Mascate, la capital de Omán. Este diálogo busca evitar una mayor escalada del conflicto en Medio Oriente, en un contexto de acentuada desconfianza mutua y preocupación por un posible enfrentamiento.

El periódico Times of Israel confirmó que los contactos entre las delegaciones estadounidenses e iraníes se producen a través de intermediarios omaníes, en un proceso marcado por la seguridad y el distanciamiento entre las partes.

Las actuales conversaciones retoman intentos anteriores que permanecían congelados desde hace meses, después de que Estados Unidos abandonara el acuerdo nuclear en 2018 y aumentaran las tensiones regionales.

El Gobierno de Omán asumió un papel crucial como mediador. Times of Israel publicó que, originalmente, las negociaciones debían comenzar a las 10:00 hora local, pero la agencia de noticias semioficial iraní Mehr informó que se retrasaron alrededor de una hora.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, llega a la reunión en Mascate (Ministerio de Exteriores de Irán/AFP)

Las conversaciones parecieron durar aproximadamente una hora y media, tras lo cual una caravana que se cree transportaba a funcionarios estadounidenses salió del palacio, a las afueras de Mascate, donde se celebraban las conversaciones. Un convoy iraní había llegado y se había marchado del lugar previamente.

No hubo comentarios inmediatos de funcionarios estadounidenses y no quedó claro si ese fue el final de las conversaciones del día. Sin embargo, el palacio permaneció vacío tras la partida de los convoyes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Omán confirmó posteriormente en la red social X que había mediado en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní. El canciller omaní, Badr al-Busaidi, se reunió por separado con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y posteriormente con el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, y con el asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores omaní.

Las consultas se centraron en preparar las circunstancias apropiadas para reanudar las negociaciones diplomáticas y técnicas, asegurando la importancia de estas negociaciones, a la luz de la determinación de las partes de asegurar su éxito en el logro de una seguridad y estabilidad sostenibles”, manifestó la cancillería de Omán.

Mascate ofrece un entorno neutral que permite el diálogo sin implicaciones políticas directas para los participantes. La agencia de noticias EFE especificó que “Omán busca reducir las tensiones y facilitar un espacio seguro para el diálogo”, mientras que Times of Israel resaltó la trayectoria de este país como facilitador discreto en disputas regionales.

El encuentro se desarrolla bajo estricta confidencialidad, incrementando las posibilidades de avance lejos de la presión mediática.

Esta foto difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Omán el 6 de febrero de 2026 muestra al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, estrechando la mano del ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al-Busaidi, en Mascate (AFP)

Entre los principales puntos de desacuerdo figuran el nivel de enriquecimiento de uranio por parte de Irán y las sanciones económicas impulsadas por Washington. Times of Israel indicó que los funcionarios estadounidenses han reiterado su inquietud ante los avances nucleares iraníes, en tanto la delegación iraní exigió un levantamiento de sanciones y garantías sobre el cumplimiento de futuros acuerdos.

De acuerdo con las fuentes, no se han registrado avances tangibles hasta el momento y las demandas de cada lado se mantienen apartadas.

Las perspectivas sobre esta nueva ronda de conversaciones son limitadas. “Las expectativas siguen siendo bajas por ambas partes ante la falta de compromisos concretos”, indicaron fuentes familiarizadas.

A pesar de la voluntad de proseguir el contacto, el ambiente se percibe con escepticismo y cautela.

El contexto regional amplifica la presión en la mesa de negociaciones. Las crecientes tensiones en Medio Oriente, asociadas al estancamiento de procesos diplomáticos previos y a la intensificación de sanciones internacionales, sostienen el temor a que cualquier error provoque una escalada indeseada.

