Estados Unidos anunció nuevas sanciones petroleras al régimen de Irán después de la primera ronda de diálogos

Una llamarada de gas en una plataforma de producción de petróleo se ve junto a una bandera iraní en el golfo (REUTERS/Raheb Homavandi/Archivo)

Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones para frenar las exportaciones petroleras de Irán, momentos después de que ambos países concluyeran una ronda de diálogo en Omán.

Estas medidas apuntan a 15 entidades, dos personas y 14 buques de la “flota fantasma” vinculados al comercio de petróleo y productos petrolíferos iraníes, según informó el Departamento de Estado en un comunicado.

El presidente Donald Trump está “comprometido a reducir las exportaciones ilícitas de petróleo y petroquímicos del régimen iraní bajo la campaña de máxima presión de la administración”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Minutos antes, el régimen de Irán afirmó que las negociaciones con Estados Unidos para evitar una escalada militar continuarán, al término de una primera ronda en Omán después de que Washington enviara buques de guerra a la zona.

Los diálogos en la capital, Mascate, son el primer encuentro de este tipo entre estos dos enemigos acérrimos desde que Estados Unidos se unió a la guerra de Israel contra Irán en junio de 2025, atacando varias instalaciones atómicas.

El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, estrecha la mano del ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al-Busaidi, mientras Jared Kushner observa durante una reunión en Mascate (Ministerio de Exteriores de Omán/AFP)

Irán ha insistido en que las conversaciones se limiten a su programa nuclear, con el fin de obtener el levantamiento de las sanciones que tanto pesan desde hace años sobre su economía. Pero Estados Unidos quiere hablar también de su programa de misiles balísticos, y del apoyo de Teherán a facciones armadas rivales de Israel en Oriente Medio.

Para mantener la presión, Estados Unidos tiene en el Golfo una decena de buques de guerra y un portaviones.

Pese a la tensión, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abaas Araqchi, afirmó que las conversaciones se desarrollaron en un “ambiente muy positivo”.

“Intercambiamos nuestros puntos de vista”, dijo a la televisión estatal iraní al término de negociaciones indirectas con el enviado de Washington para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner.

“Es un buen comienzo”, añadió Araqchi.

Según él, ambas partes “acordaron continuar las negociaciones, pero las modalidades y el calendario se decidirán posteriormente”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, llega a la reunión en Mascate (Ministerio de Exteriores de Irán/AFP)

Araqchi declaró a la agencia de noticias Irna que las conversaciones se centran “exclusivamente en el tema nuclear”. “No abordamos ningún otro asunto con los estadounidenses”, especificó.

El ministro iraní espera que Washington se abstenga de “amenazas” para que las negociaciones puedan seguir. “Tenemos la intención de reunirnos nuevamente en su momento, Teherán y Washington deben examinar atentamente los resultados”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr al Busaidi. Precisó que el diálogo ha permitido “identificar los ámbitos donde se puede avanzar”.

Según las imágenes de la agencia de prensa omaní, el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom), estuvo presente durante el diálogo que, según una fuente cercana a las negociaciones, se llevó a cabo en la residencia de Al Busaidi.

El jueves la portavoz de la Casa Blanca afirmó que Washington tiene la intención de explorar una “capacidad nuclear cero” para Irán y que Trump cuenta con “muchas opciones a su disposición además de la diplomacia”.