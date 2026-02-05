Zelensky anunció que Ucrania y Rusia continuarán pronto las negociaciones de paz

Zelensky destacó la importancia de nuevas sesiones para acercar la paz (Europa Press)

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, anunció la previsión de una nueva ronda de conversaciones de paz con Rusia tras dos jornadas de negociaciones tripartitas en los Emiratos Árabes Unidos.

El proceso, mediado por Estados Unidos, finalizó este jueves en Abu Dabi y contó con delegaciones de los tres países, que acordaron el mayor intercambio de prisioneros entre ambos bandos en los últimos meses.

Zelensky confirmó en una conferencia de prensa en Kiev que el diálogo entre representantes de Ucrania y Rusia continuará en breve, con la posibilidad de que la próxima reunión se realice en territorio estadounidense.

Zelensky afirmó en Kiev que el diálogo con Rusia se retomará próximamente (Europa Press)

Las conversaciones en la capital emiratí reunieron a enviados de Rusia, Ucrania y Estados Unidos, quienes exploraron durante dos días posibles caminos hacia una solución pacífica al conflicto iniciado en febrero de 2022 con la invasión rusa.

Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, reiteró la disposición del gobierno local a “seguir apoyando iniciativas diplomáticas y humanitarias que contribuyan a una solución pacífica”.

Las delegaciones de Rusia y Ucrania participaron en dos días de conversaciones en Abu Dabi (Reuters)

El principal resultado tangible de este ciclo fue el acuerdo para efectuar el primer canje masivo de prisioneros en cinco meses. El pacto incluyó la liberación de 157 militares rusos y 157 ucranianos, además de tres civiles rusos retenidos desde el inicio de la invasión.

Iván Román se reencontró con su padre y lo besó tras ser liberado en Ucrania (Reuters)

El Ministerio de Defensa ruso confirmó que sus ciudadanos ya están en Bielorrusia, donde reciben atención médica y psicológica tras la liberación.

Zelensky detalló que los repatriados ucranianos comprenden efectivos de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y el Servicio Estatal de la Guardia Fronteriza, así como varios civiles capturados en los primeros meses de la guerra.

Por su parte, el representante estadounidense en las negociaciones, Steve Witkoff, calificó el intercambio de prisioneros como un logro concreto derivado de “conversaciones de paz detalladas y productivas”.

Steve Witkoff calificó el intercambio de prisioneros como un logro concreto del diálogo (Reuters)

Aun así, las delegaciones de Ucrania y Rusia coincidieron en la ausencia de avances sustanciales respecto al objetivo principal: alcanzar el cese de hostilidades y definir el estatus de los territorios en disputa.

El punto más controvertido sigue siendo la exigencia rusa de reconocimiento internacional sobre las zonas ocupadas en el este ucraniano, mientras el gobierno de Ucrania rechaza cualquier cesión territorial y sostiene su reclamo de restaurar la integridad de sus fronteras.

La exigencia rusa de reconocimiento internacional sobre sectores como Donbas sigue siendo un punto crítico (Europa Press)

Por otro lado, el asesor presidencial ruso Kirill Dimitriev consideró que hubo ciertos avances, aunque no especificó detalles y atribuyó la falta de progresos a “sectores belicistas en Europa y Reino Unido que intentan obstaculizar las negociaciones”.

El asesor presidencial ruso Kirill Dmitriev consideró que hubo ciertos avances en las negociaciones, aunque evitó dar detalles concretos (Reuters)

La comparecencia de Zelensky en Kiev estuvo marcada por la activación de alarmas antiaéreas ante la amenaza de ataques rusos, un hecho que refleja la tensión constante en el terreno. Fuera del intercambio de prisioneros, las partes no lograron consensuar medidas para detener los combates: las posiciones de fondo permanecen estancadas pese a la voluntad de diálogo.

(Con información de DPA)