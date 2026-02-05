Siria firmó un acuerdo histórico junto a Chevron y Qatar para crear su primer campo de petróleo y gas en alta mar

La empresa Chevron y Power International Holding se asocian con Siria para impulsar el sector petrolero del país (REUTERS/Darrin Zammit Lupi/Archivo)

La compañía petrolera estatal de Siria firmó un memorando de entendimiento con Estados Unidos y Qatar para desarrollar el primer campo de petróleo y gas en alta mar del país. El acuerdo, suscrito entre la Compañía Petrolera Siria, la estadounidense Chevron y Power International Holding de Qatar, se formalizó en Damasco con la presencia de Tom Barrack, enviado especial de Estados Unidos.

Según informó la agencia estatal SANA, el objetivo del acuerdo es fortalecer las alianzas estratégicas en el sector energético mediante la cooperación en exploración y desarrollo de recursos de crudo y gas en aguas territoriales sirias.

El memorando también abarca iniciativas más amplias destinadas a apoyar la inversión y el desarrollo del sector energético nacional.

Este paso marca el primer avance formal de Siria hacia la explotación de energía en alta mar, en un momento en que el gobierno busca ampliar la producción de hidrocarburos y atraer socios extranjeros tras casi 15 años de conflicto.

Youssef Kabalawi, director ejecutivo de la Compañía Petrolera Siria, calificó el acuerdo como “el más importante” en la historia de la exploración energética en alta mar en el país. “Antes del verano, si Dios quiere, comenzaremos la movilización y perforación”, indicó, y estimó que podrían necesitarse hasta cuatro años para acceder a las reservas de gas.

La petrolera Chevron ganó 10.361 millones de euros en 2025 (Europa Press)

El prolongado conflicto sirio devastó los sectores del petróleo y el gas, vitales para la economía. Antes del inicio de la guerra en 2011, Siria producía unos 380.000 barriles de crudo al día y las exportaciones, principalmente a Europa, generaban más de USD 3.000 millones en 2010, aportando aproximadamente una cuarta parte del presupuesto estatal.

El mes pasado, fuerzas gubernamentales capturaron amplias zonas del noreste y este del país, ricas en petróleo, antes controladas por milicias kurdas, lo que podría facilitar la exploración en algunos de los campos más grandes de Siria. Las nuevas autoridades, que asumieron el poder tras la destitución del dictador Bashar al Assad en diciembre de 2024, buscan reactivar la economía nacional mediante la revitalización del sector energético.

Las Fuerzas de Siria Democrática (FSD) perdieron el control de importantes campos de petróleo y gas en el norte de Siria en las últimas semanas, entre ellos Jafra y el yacimiento de gas de Conoco, que, según el gobierno de Damasco, quedaron bajo dominio de tribus locales.

Planta de gas de Conoco después de quedar bajo el control del gobierno sirio, el 19 enero 2026 (REUTERS/Khalil Ashawi)

La agencia oficial siria informó que “grupos armados locales de la zona rural oriental de Deir al Zur tomaron el domingo 18 de enero el control de los yacimientos petrolíferos de Conoco y Jafra tras expulsar a combatientes de las FSD”.

La Compañía Siria de Petróleo confirmó mediante un comunicado que las tropas gubernamentales recuperaron otros campos en el noreste del país, como Rasafa y Safyan, así como el complejo estratégico de Al Thawra, cerca de la gobernación de Raqqa. La empresa calificó estos enclaves como “puntos estratégicos y vitales en el mapa energético sirio”.

Por su parte, el Ministerio de Energía sirio sostuvo que la recuperación de Rasafa y Safyan representa “un importante paso soberano en los esfuerzos del Estado por recuperar el control total de sus recursos petrolíferos y restablecer la producción nacional a su cauce normal”.

(Con información de The Associated Press)