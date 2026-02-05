Italia neutralizó un ciberataque ruso contra los Juegos Olímpicos de Invierno: buscaron saturar los servidores de sitios online

La presidenta del COI Kirsty Coventry conversa con su antecesor Thomas Bach en la apertura de la sesión del organismo, el martes 3 de febero de 2026, en Milán (AP foto/Luca Bruno)

Italia logró frustrar una serie de ciberataques rusos dirigidos contra los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. Los ataques, que también tuvieron como objetivo oficinas del Ministerio de Asuntos Exteriores —incluida la embajada italiana en Washington— y diversas sedes olímpicas, como hoteles en Cortina d’Ampezzo, fueron neutralizados antes de causar daños mayores.

Según informó el miércoles la oficina del ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, alrededor de 120 sitios se vieron afectados, pero aseguró que los intentos de intrusión fueron “efectivamente neutralizados”.

Los incidentes se produjeron a pocas horas de la ceremonia de apertura de los Juegos, lo que llevó a reforzar aún más las operaciones de seguridad digital.

Un grupo de hackers rusos, Noname057, se atribuyó la autoría de los ataques a través de un canal de Telegram, al señalar que se trató de una respuesta al apoyo del gobierno italiano a Ucrania.

“La postura proucraniana del gobierno italiano lleva a que el apoyo a los terroristas ucranianos se castigue con nuestros misiles DDoS en sitios web”, afirmaron en el comunicado. Los ataques DDoS (denegación de servicio distribuida) buscan saturar los servidores de un sitio web, impidiendo su acceso normal.

Entre los objetivos afectados figuran varios hoteles en Cortina d’Ampezzo, una de las sedes olímpicas, donde al menos uno de los sitios web permaneció inhabilitado durante la tarde del miércoles.

Unas 120 plataformas digitales, entre ellas sitios del Ministerio de Asuntos Exteriores y servicios de hospedaje, fueron protegidas luego de que las ofensivas coincidieran con la víspera de la inauguración oficial (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

En cuanto a la seguridad civil, Italia desplegó cerca de 6.000 policías y casi 2.000 militares en las zonas de los Juegos Olímpicos, cubriendo desde la ciudad hasta los Dolomitas. Entre los efectivos asignados se encuentran expertos en desactivación de explosivos, francotiradores, unidades antiterroristas y policías de esquí.

El Ministerio de Defensa también aportó 170 vehículos, así como radares, drones y aeronaves para reforzar la seguridad.

La vigilancia se concentra especialmente en Milán, donde se espera la asistencia de líderes políticos internacionales, incluido el vicepresidente estadounidense JD Vance, a la ceremonia inaugural del viernes.

El despliegue se volvió tema de debate tras conocerse la presencia de agentes de la agencia estadounidense ICE. Ante esta novedad, el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, aclaró que los agentes de ICE no patrullarán las calles de Milán y que la rama de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de ICE solo operará dentro de las misiones diplomáticas estadounidenses, sin funciones operativas ni ejecutivas.

Agentes de ICE en Minnesota, el 18 de enero de 2026 (REUTERS/Leah Millis)

Piantedosi recordó que la presencia de agentes extranjeros en eventos deportivos es habitual y que Italia también enviará personal a los Juegos de París 2024.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Italia, Tilman J. Fertitta, explicó que los agentes del HSI tendrán una función estrictamente consultiva y de inteligencia, sin intervención en patrullaje o control policial.

Según Fertitta, en los Juegos Olímpicos los investigadores criminales del HSI se encargarán de aportar inteligencia sobre amenazas criminales transnacionales, con énfasis en ciberdelitos y riesgos para la seguridad nacional.

Luge en los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 (REUTERS/Athit Perawongmetha)

El director de comunicaciones del Comité Olímpico Internacional (COI), Mark Adams, prefirió no hacer comentarios sobre cuestiones de seguridad, siguiendo la política habitual de la organización. Por ahora, las autoridades italianas y los equipos de ciberseguridad continúan monitoreando la situación para garantizar el normal desarrollo de los Juegos.

En paralelo, activistas pro-palestinos preparan una manifestación en Milán este jueves, coincidiendo con la llegada de la llama olímpica, para protestar por la participación de Israel en la competencia internacional.

Además de las protestas políticas, los críticos del evento expresaron su preocupación por el impacto ambiental de la infraestructura necesaria para los Juegos. Entre los cuestionamientos figuran desde la construcción de nuevos edificios y sistemas de transporte en zonas sensibles de montaña, hasta el uso generalizado de nieve artificial, que requiere un alto consumo energético y afecta a los ecosistemas locales.

(Con información de AFP)