Mundo

Irán incautó dos petroleros extranjeros en el Golfo Pérsico

La Guardia Revolucionaria interceptó las embarcaciones cerca de la isla Farsi y detuvo a 15 tripulantes extranjeros. La operación se produce en medio de tensiones con Estados Unidos, con quien Teherán mantendrá conversaciones nucleares este viernes en Omán

Guardar
FOTO DE ARCHIVO. Imagen referencial
FOTO DE ARCHIVO. Imagen referencial de petroleros pasando por el estrecho de Ormuz. 21 de diciembre de 2018 REUTERS/Hamad I Mohammed

La Guardia Revolucionaria de Irán incautó este jueves dos buques petroleros extranjeros en el Golfo Pérsico bajo cargos de contrabando de combustible, según informó la televisión estatal iraní. Las embarcaciones transportaban aproximadamente un millón de litros de combustible, incluyendo diésel, equivalentes a unos 6.300 barriles. Los 15 tripulantes extranjeros que viajaban a bordo quedaron bajo custodia de las autoridades judiciales iraníes, aunque Teherán no reveló la nacionalidad de los detenidos ni las banderas bajo las que navegaban los buques.

El general Heidar Honarian Mojarrad, comandante regional de la marina de la Guardia Revolucionaria, declaró que los petroleros fueron interceptados cerca de la isla Farsi y trasladados al puerto de Bushehr. Según medios oficiales iraníes, ambas embarcaciones formaban parte de una red que operaba desde hace meses en la región con el objetivo de transportar combustible fuera de Irán de manera ilegal.

La incautación se produce en un momento de alta tensión entre Irán y Estados Unidos. Ambos países sostendrán conversaciones nucleares este viernes en Mascate, capital de Omán, después de que Israel lanzara una guerra de 12 días contra territorio iraní en junio y la República Islámica llevara a cabo una sangrienta represión de protestas antigubernamentales. El encuentro estará encabezado por el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, y el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, en un formato de negociación indirecta centrado en el programa nuclear y el levantamiento de sanciones.

El contrabando de combustible representa un problema estructural para Irán. El país mantiene uno de los precios de gasolina más bajos del mundo debido a fuertes subsidios estatales, con los primeros 60 litros disponibles a apenas 1,25 centavos de dólar por litro. Esta política, heredera de las violentas protestas de noviembre de 2019 que fueron brutalmente reprimidas, incentiva un lucrativo negocio ilegal hacia países vecinos como Irak, Turquía y Pakistán, donde los precios son significativamente más altos. Se estima que alrededor del 20% del combustible vendido en estaciones iraníes termina siendo contrabandeado. El Estado iraní pierde así miles de millones de dólares con subsidios que terminan financiando redes clandestinas.

FOTO DE ARCHIVO: Una llamarada
FOTO DE ARCHIVO: Una llamarada de gas en una plataforma de producción de petróleo se ve junto a una bandera iraní en el golfo. 25 de julio de 2005 REUTERS/Raheb Homavandi

Esta no es la primera operación de este tipo en los últimos meses. En diciembre, Irán incautó un petrolero extranjero en el Estrecho de Ormuz con 16 tripulantes a bordo. Ese mismo mes, interceptó otra embarcación en el mar de Omán que transportaba seis millones de litros de diésel, tripulada por 18 personas de nacionalidades india, esrilanquesa y bangladesí. En noviembre, la Guardia Revolucionaria confiscó el petrolero Talara, con bandera de las Islas Marshall, que transportaba 30.000 toneladas de productos petroquímicos desde Emiratos Árabes Unidos hacia Singapur.

Las fuerzas iraníes realizan regularmente incautaciones de embarcaciones en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz, un paso marítimo de apenas 33 kilómetros de ancho por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo y gas natural licuado que se consume en el mundo. Teherán argumenta que estas operaciones buscan combatir el tráfico ilícito de combustible y garantizar el cumplimiento de las regulaciones marítimas, aunque analistas occidentales señalan que algunas incautaciones pueden responder a presiones políticas regionales.

La operación llega días después de que Estados Unidos desplegara un grupo naval en la región del Golfo Pérsico en respuesta a la represión de protestas en Irán. Occidente ha culpado a Teherán por ataques con minas lapa que dañaron petroleros en 2019 y por un ataque con drones a un buque vinculado a Israel que mató a dos tripulantes europeos en 2021. Esos incidentes comenzaron después de que el presidente Donald Trump, en su primer mandato, se retirara unilateralmente del acuerdo nuclear de Irán de 2015 con las potencias mundiales.

Temas Relacionados

IránPetróleoPetrolerosGolfo Pérsicomedio oriente

Últimas Noticias

“Su hijo ha sido liberado”: el mensaje que el padre de un militar ucraniano esperaba desde 2022

Iván Roman recibió la noticia de que su hijo, prisionero de guerra capturado en 2022, fue puesto en libertad tras un intercambio entre Rusia y Ucrania que incluyó a 157 detenidos de cada lado

“Su hijo ha sido liberado”:

Arabia Saudita refuerza su control sobre Yemen tras la salida de Emiratos Árabes Unidos

Riad destina miles de millones de dólares y despliega una ofensiva política para unificar fuerzas en Yemen, mientras enfrenta una tregua frágil y busca presionar a los rebeldes hutíes apoyados por Irán

Arabia Saudita refuerza su control

Donald Trump apoyó el acuerdo del Reino Unido por las Islas Chagos

El presidente de Estados Unidos dialogó con el primer ministro británico, Keir Starmer, y advirtió que Washington podría “asegurar militarmente” la base si el acuerdo de arrendamiento “llega a romperse”

Donald Trump apoyó el acuerdo

Israel intensificó bombardeos contra objetivos de Hezbollah en el Líbano

El Ejército israelí ataca el sur y este del país con el argumento de golpear infraestructura del grupo terrorista en medio de presiones internacionales para acelerar su desarme y temores a una nueva ofensiva si el proceso se retrasa

Israel intensificó bombardeos contra objetivos

De los satélites a la soberanía: la silenciosa estrategia espacial de China en América Latina

Dos décadas de acuerdos espaciales han convertido la cooperación científica en dependencia tecnológica. El sistema BeiDou y las estaciones terrestres chinas prometen desarrollo, pero plantean interrogantes sobre autonomía, control de datos y uso militar encubierto

De los satélites a la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Video: importante operativo para escoltar

Video: importante operativo para escoltar el traslado de un pulmón para un trasplante desde Aeroparque hasta la Fundación Favaloro

Alcaldía de Bogotá denunció que indígenas embera de la UPI La Florida bloquearon ayudas del distrito: pidieron contratos

Última hora de la borrasca Leonardo, en directo | Andalucía retoma las clases este viernes, salvo en las zonas afectadas por las crecidas de los ríos

Diputados tambiéntienen salón de belleza: corte de cabello cuesta 200 pesos en San Lázaro

Aranceles, minerales críticos y licencias de importación: los detalles del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos

INFOBAE AMÉRICA
No son los cárteles los

No son los cárteles los que preocupan a Claudia Sheinbaum

Crónica del Hapoel IBI Tel Aviv - Valencia Basket, 99-104

Aleixandri sufre una lesión en la rodilla derecha durante el Real Madrid-FC Barcelona de la Copa de la Reina

Mueren dos escoltas de un senador colombiano tras un ataque armado en el este de Colombia

Gloria Camila acaba con todas las polémicas: "De momento estoy soltera y haciendo mi vida como la siento"

ENTRETENIMIENTO

Nuevos detalles “Piratas del Caribe

Nuevos detalles “Piratas del Caribe 6”: el hijo de Jack Sparrow sería el protagonista de la historia

¿Cuándo visitará Zayn Malik Latinoamérica? Estas son las fechas de su próxima gira

Kanye West tenía celos de Lewis Hamilton durante su matrimonio con Kim Kardashian

Así nació el mito de la tapa de Animals: el día que Pink Floyd perdió su cerdo inflable y causó caos en Londres

Tom Hiddleston dio pistas sobre la nueva película de Marvel y la transformación de Loki en esta nueva etapa