Un incendio voraz, un rescate milagroso y el adiós a un ícono: cómo la tragedia marcó el final del Hollywood Center Motel

El incendio destruyó el Hollywood Center Motel, un edificio emblemático de más de 120 años en Sunset Boulevard, Hollywood (Los Angeles Fire Department)

Un incendio destruyó uno de los edificios más emblemáticos de Los Ángeles, el Hollywood Center Motel. Este edificio, de más de 120 años, está ubicado en la cuadra 6700 de Sunset Boulevard, en el corazón del barrio homónimo de la ciudad costera. El siniestro ocurrió la madrugada del domingo y requirió la intervención de decenas de bomberos que lograron rescatar a un hombre atrapado en el segundo piso.

Las llamas consumieron la estructura, que recientemente había servido como refugio irregular para personas sin hogar y se encontraba bajo revisión para ser considerada monumento histórico. Los equipos de emergencia trabajaron más de una hora en condiciones de alto riesgo y evacuaron por completo el inmueble.

Cómo fue el operativo del cuerpo de bomberos

El fuego comenzó alrededor de las 4:30 de la mañana tras alertas sobre un incendio de basura en el predio, compuesto por una casa de estilo Artesano y varios anexos. Al llegar, los bomberos hallaron el edificio tapiado y completamente envuelto en llamas en los dos pisos.

Los socorristas oyeron pedidos de auxilio desde el interior y, mediante una escalera colocada hasta la línea del tejado, rescataron a un hombre de 42 años que había roto una ventana al intentar huir de las llamas. Fue atendido por una lesión leve y trasladado estable al hospital, sin quemaduras.

Setenta bomberos combatieron las llamas durante más de una hora y rescataron a un hombre atrapado en el segundo piso (Los Angeles Fire Department)

70 bomberos combatieron el fuego durante más de una hora entre escombros y estructuras deterioradas que dificultaron la operación. Ante el riesgo creciente para la integridad del edificio, el mando del operativo ordenó pasar a un combate defensivo, priorizando la seguridad. No se registraron víctimas mortales ni heridos graves entre los ocupantes ni el personal de emergencia.

Quienes se refugiaban de manera irregular lograron salir por su cuenta. La Sección de Incendios Premeditados y Antiterrorismo del Departamento de Bomberos abrió una investigación sobre el origen del siniestro, sin descartar un posible acto intencional, considerando incidentes previos en la misma propiedad.

Historia y relevancia del Hollywood Center Motel

El Hollywood Center Motel se levantó en torno a una casa de estilo Artesano, construida en 1905, reconocible por su fachada asimétrica, aleros y mezcla de tejas. El conjunto fue ampliado y abierto como un hotel en 1956, alojando a artistas y convirtiéndose en referente de la vida cultural angelina.

Bandas como Buffalo Springfield o músicos como Neil Young y Crazy Horse residieron temporalmente allí en los años 60 y 70. El lugar se usó como escenario para películas como “LA Confidential” y series como “The Rockford Files”, “Perry Mason” y “TJ Hooker”.

Bandas como Buffalo Springfield y músicos como Neil Young habitaron el hotel, que también fue escenario de famosas películas y series

La edificación resistió terremotos, inundaciones, disturbios y una investigación de asesinato en 1986. Mantuvo actividad hasta su cierre como hotel en 2018. Tras ser embargado y desocupado en 2024, el abandono y la ocupación irregular aceleraron su deterioro.

Organizaciones patrimoniales advirtieron sobre el riesgo de perder un edificio restaurable y lamentaron su destrucción. Un historiador local señaló que el deterioro y la falta de uso lo convirtieron en objetivo de ocupaciones ilegales, haciéndolo vulnerable a varios incidentes. Incluso, el establecimiento ya había sufrido dos incendios menores en 2025.

El propietario, Andranik Sogoyan, intentó reforzar la seguridad mediante tapiado y vallas, pero enfrentó repetidos hechos de vandalismo y ataques contra empleados de mantenimiento. El hotel estaba en proceso de evaluación para integrarse al listado de monumentos históricos, con apoyo del dueño y de organizaciones de preservación.

Integrantes de la comunidad local expresaron preocupación por la pérdida, recordando otros edificios representativos de Hollywood, como el Morrison Hotel, también destruido por un incendio el año anterior. Ambos casos evidenciaron la fragilidad del patrimonio histórico por abandono y falta de respuesta adecuada.

El edificio había sufrido ocupaciones ilegales, vandalismo y dos incendios menores en 2025 tras su cierre y abandono desde 2018 (Los Angeles Fire Department)

Comunicado oficial del Departamento de Bomberos

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó que la primera compañía en llegar instaló rápidamente su equipo y atacó el incendio con una estrategia ofensiva, pese a las condiciones peligrosas. La detección de personas dentro forzó a redoblar los esfuerzos de rescate entre el avance de las llamas.

El comandante del incidente ordenó pasar a un modo defensivo ante el riesgo de colapso estructural conforme avanzaba el fuego. Setenta bomberos trabajaron durante más de una hora para extinguir el incendio.

Solo se reportó un rescatado que fue trasladado estable y sin quemaduras. No hubo más afectados ni lesiones entre los equipos de emergencias. El edificio quedó inhabitable y fue necesaria la intervención de maquinaria pesada para comenzar las labores de demolición y retiro de escombros.

La Sección de Incendios Premeditados y Antiterrorismo continúa investigando para determinar el origen del siniestro y establecer posibles responsabilidades. La desaparición del motel deja a Hollywood sin uno de sus iconos arquitectónicos y culturales más antiguos. La comunidad pierde no solo una construcción distintiva, sino también parte de la memoria urbana tangible de la ciudad.