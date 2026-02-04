Steve Witkoff se reunió con Netanyahu para alinear las posturas de Estados Unidos e Israel previo a las negociaciones con Irán

Steve Witkoff, enviado especial del presidente de Estados Unidos para Medio Oriente, se reúne con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (Europa Press/Imagen de Archivo)

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, mantuvo este martes en Jerusalén una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para coordinar posiciones antes del diálogo previsto entre Washington y el régimen de Irán, que, según fuentes diplomáticas, se celebrará este viernes en Estambul, en un momento de máxima tensión regional y de refuerzo del despliegue militar estadounidense en Medio Oriente.

De acuerdo con fuentes oficiales israelíes, el encuentro estuvo centrado en la preparación política y estratégica de las conversaciones que Witkoff encabezará con representantes iraníes. Tras la reunión, la oficina del primer ministro difundió un comunicado en el que Netanyahu advirtió al emisario estadounidense que “Irán ha demostrado una y otra vez que no se puede confiar en sus promesas”, una posición que, según el gobierno israelí, debe guiar cualquier entendimiento futuro con Teherán.

Se trata de la segunda visita del enviado estadounidense a Israel en menos de dos semanas, dentro de una agenda diplomática acelerada por la Casa Blanca.

En las consultas participaron, además del jefe de gobierno, el ministro de Defensa, Israel Katz; el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir; y el director del servicio de inteligencia exterior, David Barnea.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (centro), el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff (izq.), y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, durante una reunión de gobierno en Jerusalén (Imagen de Archivo)

Desde Washington, la portavoz del gobierno estadounidense, Karoline Leavitt, confirmó que, pese al clima de tensión, el diálogo con Irán sigue en pie. “Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán están previstas”, señaló, al ser consultada sobre el calendario de los contactos.

El encuentro en Jerusalén se desarrolló en un contexto marcado por las reiteradas advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia el régimen persa. El mandatario ha amenazado en varias ocasiones con posibles acciones militares, en parte por la represión de las recientes protestas masivas en Irán, que, según distintas estimaciones, dejaron miles de víctimas fatales.

Desde Teherán, en tanto, los ayatollahs han advertido que responderán con ataques de represalia contra intereses de Estados Unidos y de Israel si se produce una ofensiva. En paralelo, el Pentágono incrementó su presencia militar en la región desde comienzos de enero, con el despliegue adicional de medios navales y aéreos.

La coordinación entre Washington y Jerusalén se produce mientras la administración estadounidense mantiene una estrategia de presión combinada sobre Irán

En Israel, el escepticismo sobre las posibilidades de éxito de las negociaciones es amplio dentro del liderazgo político y de seguridad. Según fuentes oficiales, el gobierno israelí teme que un eventual acuerdo se concentre exclusivamente en el programa nuclear iraní, sin abordar otros dos asuntos que considera centrales: el desarrollo de misiles balísticos por parte de Irán y su respaldo a organizaciones armadas hostiles a Israel en la región.

Estas preocupaciones fueron trasladadas directamente a Witkoff durante la reunión. Para el gobierno israelí, cualquier marco de entendimiento que no incluya límites verificables al programa de misiles y a las redes regionales apoyadas por Teherán dejaría intactos los principales factores de amenaza para su seguridad.

El encuentro también sirvió para repasar la situación regional más amplia. En otro tramo de la conversación, Netanyahu abordó con el enviado estadounidense el futuro administrativo de la Franja de Gaza tras la guerra.

En un comunicado posterior, la oficina del primer ministro afirmó que “la Autoridad Palestina no participará en la administración de la Franja de ninguna manera”, en referencia al organismo que gobierna de forma limitada en Cisjordania ocupada.

Netanyahu asegura que la Autoridad Palestina no participará en el futuro gobierno de Gaza

Ese posicionamiento se vincula con la hoja de ruta impulsada por el presidente Trump para un eventual alto el fuego en Gaza, que prevé la creación de un Comité Nacional para la Administración de Gaza, integrado por 15 palestinos de perfil tecnócrata, bajo la supervisión de una instancia internacional denominada Junta de Paz.

La coordinación entre Washington y Jerusalén se produce mientras la administración estadounidense mantiene una estrategia de presión combinada sobre Irán. En un análisis difundido en Israel, la politóloga Ruth Pines Feldman describió este enfoque como una política que combina el endurecimiento económico con una demostración explícita de poder militar.

“Es una forma de ‘diplomacia de cañoneras’ destinada a alcanzar objetivos políticos mediante la exhibición de fuerza militar y la amenaza de guerra si la otra parte no acepta las exigencias”, sostuvo.

(Con información de AFP)