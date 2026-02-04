Putin y Xi Jinping hablaron sobre el futuro de Cuba y Venezuela durante una videoconferencia

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, junto a su par chino, Xi Jinping, durante un encuentro en febrero de 2022 (Kremlin/dpa/Europa Press)

Los presidentes ruso, Vladimir Putin, y chino, Xi Jinping, apostaron hoy por mantener la cooperación con Venezuela y Cuba pese a las presiones de Estados Unidos y la difícil situación que afrontan ambas naciones caribeñas, informó este miércoles el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov.

“Los líderes compartieron sus enfoques sobre la situación en torno a Venezuela y Cuba. Se expresaron a favor de mantener el nivel de cooperación con Caracas y La Habana alcanzado por nuestros países”, aseveró en una rueda de prensa telefónica.

Según Ushakov, Putin y Xi también “dedicaron especial atención a la tensa situación en torno a Irán”, y el mandatario ruso informó a su homólogo chino sobre la reunión con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani, celebrada en el Kremlin el pasado 30 de enero.

Tanto Venezuela como Cuba e Irán son objeto actualmente de presiones por parte de Estados Unidos, que detuvo a principios de año al ex dictador venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, declaró a La Habana un peligro para su seguridad nacional y amenaza con ataques militares contra Irán si este no renuncia a su programa nuclear.

Rusia y China rechazaron la captura de Maduro y han condenado no solo el embargo estadounidense a Cuba, sino las recientes restricciones que buscan impedir los suministros de crudo a la isla. Además, han apoyado a Teherán, recientemente sacudido por masivas protestas.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantiene conversaciones con el presidente de China, Xi Jinping, por videoconferencia desde Moscú, Rusia, 4 de febrero de 2026 (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

Putin aceptó una invitación de Xi

El presidente ruso, Vladimir Putin, aceptó hoy la invitación de su homólogo chino, Xi Jinping, para asistir, por primera vez desde 2017, a la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en China, informó este miércoles el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov.

“Por supuesto, nuestro presidente estará dispuesto a asistir a la reunión en Shenzhen”, comunicó Ushakov a la prensa después de una conversación telemática entre ambos mandatarios.

El líder ruso no asiste desde 2019 -dos años de pandemia y cuatro de guerra en Ucrania- a una cumbre de una organización internacional fuera de territorio nacional, con la excepción de China y el espacio postsoviético.

Putin también respondió afirmativamente a la propuesta de hacer una visita oficial al gigante asiático en la primera mitad de este año.

Ushakov añadió que “está previsto que se celebren reuniones bilaterales entre los líderes en paralelo a otros eventos internacionales, en particular los de la Organización de Cooperación de Shangái (OCS) y los BRICS”.

De hecho, ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de estar en contacto permanente para responder con mayor agilidad a posibles amenazas.

“Putin y Xi Jinping coincidieron en la necesidad de establecer mecanismos permanentes de consultas bilaterales a través de todos los canales, lo que fortalecerá su comunicación personal”, aseguró Ushakov.

(Con información de EFE)