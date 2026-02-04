La Corte europea condenó a Rusia por violar los derechos del líder opositor Alexei Navalny: “Trato inhumano y prisión ilegal”

Sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo (TEDH)

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó el martes a Rusia por "trato inhumano y prisión ilegal” tras la detención en 2021 del líder opositor Alexei Navalny, quien murió tres años después bajo custodia.

El abogado y político ruso murió en circunstancias no esclarecidas en una prisión del Ártico, donde cumplía una condena de 19 años por cargos considerados represalia por su oposición al líder ruso Vladimir Putin.

Las autoridades rusas arrestaron a Navalny en 2021, en su regreso de Alemania, donde se había recuperado de un envenenamiento con el agente nervioso de origen soviético Novichok en 2020.

El TEDH determinó que la detención se basó en la reactivación de una condena suspendida de 2014 por fraude y lavado de dinero, un proceso previamente señalado como injusto.

El tribunal dictaminó que Navalny fue sometido a “una combinación de varias formas de maltrato” que evidenciaban un patrón de desprecio por su salud y dignidad, constituyendo “trato inhumano y degradante”. El TEDH manigestó que la condena de 2014 contra Alexei Navalny se sustentó en una aplicación “imprevisible” del derecho penal ruso y calificó el proceso como una “flagrante denegación de justicia”.

El líder opositor ruso Alexei Navalny escucha una pregunta durante una entrevista en la emisora de radio Eco de Moscú, en 2013 (AP Foto/Alexander Zemlianichenko, Archivo)

Entre las condiciones denunciadas figuran el rapado forzoso, vigilancia constante por video y privación de sueño mediante controles de seguridad frecuentes.

Navalny apeló al TEDH, que en febrero de 2021 pidió su liberación inmediata. Tras su muerte, el tribunal permitió que su viuda, Yulia Navalnaya, continuara el procedimiento en su nombre. Su familia sostiene que el hombre condenado fue asesinado en prisión.

Las autoridades rusas nunca especificaron las causas del fallecimiento, limitándose a reportar que se sintió mal durante un paseo en el patio de la cárcel el 16 de febrero de 2024.

El tribunal ordenó a Rusia pagar 30.600 dólares en concepto de daños. Pese a que Rusia abandonó el Consejo de Europa tras la invasión a Ucrania en 2022, el TEDH la sigue considerando responsable de violaciones previas a esa fecha. Sin embargo, el gobierno ruso suele desestimar las sentencias del tribunal, incluso cuando era miembro del organismo europeo.

El líder de la oposición rusa Alexei Navalny (REUTERS/Maxim Shemetov/Archivo)

Quién era el opositor que desafió a Vladimir Putin

Alexei Navalny cursó estudios de Derecho en la Universidad Estatal de Moscú, donde se graduó en 1998 y luego obtuvo un posgrado en Finanzas y Valores en la misma institución. Durante su etapa universitaria, participó activamente en movimientos estudiantiles y fue miembro del partido liberal Yabloko.

Tras ejercer como abogado, Navalny ganó notoriedad como bloguero y activista anticorrupción. Fundó el Proyecto Anticorrupción, una organización dedicada a investigar y exponer casos de corrupción en Rusia. Su blog se transformó en una herramienta influyente para denunciar prácticas ilegales dentro del gobierno.

En 2011, Navalny se convirtió en uno de los principales líderes de las protestas que estallaron en Rusia tras las elecciones parlamentarias, marcadas por denuncias de fraude. Su llamado a combatir la corrupción y el autoritarismo resonó especialmente entre los jóvenes. A lo largo de los años, enfrentó repetidos arrestos y procesos judiciales considerados motivados políticamente. En 2013, fue condenado a cinco años de prisión por malversación de fondos, aunque la sentencia fue suspendida tras protestas masivas en Moscú.

Navalny en el hospital tras su envenenamiento (Instagram Alexei Navalny/@navalny)

En 2020, Navalny sobrevivió a un envenenamiento con el agente nervioso Novichok, en un hecho que él atribuyó a agentes del gobierno ruso. Laboratorios europeos confirmaron que se trató de una sustancia neurotóxica desarrollada en la era soviética. Tras recuperarse en Alemania, regresó a Rusia, donde fue arrestado de inmediato, lo que desató protestas en todo el país y condena internacional.

A pesar de la persecución y los intentos de silenciarlo, Navalny se mantuvo como una figura central en la política opositora rusa y símbolo de resistencia frente al gobierno de Vladimir Putin. En diciembre de 2020, difundió una conversación telefónica en la que logró que un agente del FSB admitiera el intento de envenenamiento. Navalny siempre sostuvo que el ataque fue ordenado directamente por Putin, quien rechaza todas las acusaciones.

(Con información de AFP)