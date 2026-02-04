EEUU renovó un acuerdo comercial con África y restableció el acceso sin aranceles al mercado estadounidense a 32 países hasta fin de año

El subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, estrecha la mano del presidente de la Comisión de la Unión Africana (CUA), Mahamoud Ali Youssouf (REUTERS/Tiksa Negeri)

Estados Unidos renovó este martes la Ley de Crecimiento y Oportunidad para África (AGOA) hasta fin de año, un acuerdo que permite a numerosos países africanos acceder al mercado estadounidense sin aranceles, según informó la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

La representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, señaló en un comunicado que el presidente Donald Trump firmó una ley que reautorizó el programa de preferencias comerciales hasta el 31 de diciembre de 2026, con efecto retroactivo desde el 30 de septiembre de 2025, fecha en la que el acuerdo expiró.

“AGOA para el siglo XXI debe exigir más de nuestros socios comerciales y generar mayor acceso a mercados para las empresas, agricultores y ganaderos de Estados Unidos”, afirmó Greer en el comunicado oficial.

Greer también sostuvo que trabajará con el Congreso durante el próximo año para modernizar el programa. “Trabajaremos con el Congreso durante el próximo año para modernizar el programa y alinearlo con” la política actual de Estados Unidos, expresó.

El AGOA constituye desde hace 25 años un pilar de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y África. El acuerdo permitió que el país norteamericano compre cada año miles de millones de dólares en automóviles, prendas de vestir y otros productos sin aranceles a países africanos seleccionados.

El programa opera en 32 países africanos, pero expiró en septiembre pasado, lo que afectó a miles de empleos y obligó a exportadores a absorber elevados aranceles aduaneros.

En 2024, las exportaciones realizadas bajo el acuerdo alcanzaron los 8.230 millones de dólares, según datos de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC). De ese total, la mitad correspondió a Sudáfrica, principalmente automóviles, metales preciosos y productos agrícolas.

Aproximadamente una quinta parte de las exportaciones bajo el AGOA provinieron de Nigeria, concentradas en petróleo y otros productos energéticos, de acuerdo con la misma fuente.

El impacto de la expiración del acuerdo también alcanzó a países más pequeños. El sector textil de Lesoto, el mayor empleador del país, resultó afectado tras el vencimiento del programa. A fines de octubre, cientos de trabajadores del sector textil se manifestaron en la capital Maseru contra recortes vinculados a los nuevos aranceles aduaneros estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (EP)

Lesoto exportó 150 millones de dólares en bienes bajo el acuerdo durante 2024. El país fue mencionado por el presidente Donald Trump, quien lo describió como un lugar “del que nadie ha oído hablar”. Trump utilizó el comercio y los aranceles como herramientas de su política exterior y los definió como su “palabra favorita”, según consta en el texto difundido.

La reautorización del AGOA restituyó el acceso libre de aranceles para los países beneficiarios mientras el Gobierno estadounidense avanza en conversaciones con el Congreso sobre el futuro del programa.

(Con información de AFP)