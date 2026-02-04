Mundo

Continúa el éxodo ucraniano ante el avance de las tropas de Putin en Zaporizhzhia: “Se trata de proteger a los niños”

Entre llantos, prisa y temor por su futuro, los civiles aceleran su huida en medio del deterioro de la situación militar. La guerra condiciona la vida de quienes han decidido quedarse, en su mayoría personas mayores

La policía evacúa a personas de Zaporizhia

La desesperación y el constante avance de las fuerzas rusas impulsan a familias a abandonar la región de Zaporizhzhia. Una de las personas evacuadas explicó la decisión: “Después de todos estos bombardeos, cuando tres casas en nuestro pueblo fueron destruidas, se volvió muy aterrador y decidimos irnos. Ante todo, se trata de proteger a los niños, de asegurarnos de que tengan condiciones de vida normales. Eso es lo que más tememos.”

El ritmo del éxodo se acelera por el deterioro de la situación. Un residente relató cómo cambió su esperanza por resignación.

“Pensábamos que todo mejoraría. Pensábamos que ellos (las fuerzas rusas) serían repelidos y que todo esto terminaría. Pero al darnos cuenta de que solo sería cada vez peor, era mejor irse, todos juntos.” Uno de los policías desplegados en la evacuación tensa la atmósfera con una advertencia mientras corre: “Cable de fibra óptica. Hay un ‘dron dormido’ en algún lugar. Ya lo han roto. Súbanse al auto, siéntense”.

La sofisticación de la tecnología militar suma peligros a la crisis. Una de las fuerzas de seguridad explicó el funcionamiento de equipos enemigos.

Esto es un cable de fibra óptica. Es la conexión a un dron enemigo. El operador está sentado a distancia, fuera del rango que un dron FPV puede ser controlado por radio. Lo controla usando esta fibra. Si lo ven, rompan la fibra y no habrá conexión.”

El temor condiciona la vida de quienes han decidido quedarse, en su mayoría personas mayores. Una voz entre los presentes resume el sentimiento colectivo: “Da miedo. Nadie quiere morir. Sé que me queda poco tiempo de vida, pero morir así...”

La transformación del territorio es palpable en lo cotidiano. Según el testimonio de un habitante, “Casi no quedan familias con niños. En la mayoría de los casos, quienes permanecen aquí son personas mayores.”

Los rescatistas trabajan en el
Los rescatistas trabajan en el hospital de maternidad alcanzado por un ataque con dron ruso, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania (REUTERS/Stringer)

Esta percepción se refuerza con la comparación del acceso a la zona: “Si lo comparas con hace un mes, entonces era bastante fácil entrar y salir de aquí, los autobuses todavía funcionaban. Ahora ha pasado un mes y cada día, cada semana, vemos más destrucción y mayor riesgo al entrar en pueblos como éstos.”

Los daños a la red eléctrica y a las centrales eléctricas están en su peor momento desde que comenzó la guerra. En cuanto los equipos de servicios públicos y energía restablecen la calefacción en algunos edificios y los ingenieros eléctricos finalmente logran establecer horarios de cortes para que la gente sepa cuándo se cortará la electricidad, Rusia lanza otro ataque, y el mismo trabajo tiene que repetirse.

Las dificultades se ven agravadas por la larga ausencia del esposo de Dolotova, quien está combatiendo en el este y solo ha visto a su hijo menor dos veces desde que nació. Ella cuida de sus dos hijos —Bohdanchyk y Daniil, de 11 años— y del perro de la familia, que rara vez sale a pasear.

Por la noche, su edificio, un bloque de pisos de la era soviética, queda completamente a oscuras. Su hijo pequeño ha aprendido a agarrar su teléfono móvil, con la linterna encendida, mientras ella sube con dificultad su cochecito por seis tramos de escaleras hasta su apartamento. Las escaleras ya han roto dos cochecitos.

Residentes junto a autos quemados
Residentes junto a autos quemados en el lugar de un edificio de apartamentos dañado durante los ataques nocturnos con drones y misiles rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Zaporizhia. REUTERS/Serhii Chalyi/Foto de archivo

Dentro, enciende las lámparas de pilas una a una. Antes de acostarse, los dos hermanos se acurrucan juntos para calentarse, jugando en silencio cerca de las ventanas cubiertas de escarcha con la linterna. A la hora de dormir, Dolotova aísla la cama con gomaespuma para intentar mantenerlos calientes.

El marido de Dolotova está sirviendo en la zona de Zaporizhia, uno de los sectores más volátiles de la guerra.

“Debería venir pronto. Vivo de permiso en permiso”, dijo Dolotova. “Lo espero; eso es lo que me impulsa. Te dices a ti misma: “Solo un poco más, y vendrá. Cuentas los días”.

(Con información de Reuters y AP)

