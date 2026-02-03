Mundo

Rusia advirtió que fuerzas militares extranjeras en Ucrania “se convertirán en objetivos legítimos”

“El despliegue de unidades militares, instalaciones, depósitos y otra infraestructura de países occidentales en Ucrania es inaceptable para nosotros y será considerado una intervención extranjera que plantea una amenaza directa a la seguridad de Moscú”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso

El Gobierno de Rusia advirtió el lunes que considerará como una intervención extranjera el despliegue de cualquier fuerza militar o infraestructura de otros países en Ucrania y que tratará a esos efectivos como objetivos legítimos, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, al citar declaraciones del canciller Serguei Lavrov.

El ministerio señaló que el pronunciamiento formó parte de una serie de respuestas a preguntas dirigidas a Lavrov. En ese marco, indicó en un comunicado publicado en su sitio web: “El despliegue de unidades militares, instalaciones, depósitos y otra infraestructura de países occidentales en Ucrania es inaceptable para nosotros y será considerado una intervención extranjera que plantea una amenaza directa a la seguridad de Rusia”.

Según la cartera diplomática, países occidentales debatieron una posible presencia militar en Ucrania con el objetivo de ayudar a garantizar cualquier acuerdo de paz. Ante esa posibilidad, el ministerio sostuvo que esas naciones deben entender “que todos los contingentes militares extranjeros, incluidos los alemanes, si se despliegan en Ucrania, se convertirán en objetivos legítimos para las Fuerzas Armadas rusas”.

El comunicado reiteró que Moscú no tolerará la presencia de tropas de países occidentales en Ucrania. Esa posición fue expresada en varias oportunidades por autoridades rusas.

En paralelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó los esfuerzos diplomáticos impulsados por Estados Unidos para avanzar hacia una resolución del conflicto. El texto indicó que Washington encabezó iniciativas para mantener conversaciones orientadas a poner fin a la guerra y que esta semana está prevista una segunda reunión tripartita con representantes de Rusia y Ucrania en los Emiratos Árabes Unidos.

El comunicado precisó que uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones sigue siendo la cuestión territorial. Según el texto, el problema de ceder territorio ucraniano reconocido internacionalmente a Rusia constituye un obstáculo central. En ese sentido, señaló que Kiev rechaza los llamados de Rusia para que entregue toda la región del Donbás, incluidas áreas que las fuerzas de Moscú no controlan.

La cartera diplomática rusa también expresó una valoración positiva del rol del presidente estadounidense Donald Trump. En el comunicado, el ministerio afirmó que Moscú aprecia los “esfuerzos deliberados” de la administración Trump para trabajar en una resolución del conflicto y para comprender las preocupaciones de larga data de Rusia sobre la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este y sus acercamientos a Ucrania.

En ese marco, el texto describió al mandatario estadounidense como “uno de los pocos políticos occidentales que no solo se negó de inmediato a promover condiciones previas sin sentido y destructivas para iniciar un diálogo sustantivo con Moscú sobre la crisis ucraniana, sino que también habló públicamente sobre sus causas profundas”.

El ministerio subrayó que la postura rusa se mantiene sin cambios respecto de la presencia militar extranjera en Ucrania.

Las declaraciones se difundieron mientras continúan los contactos diplomáticos impulsados por Estados Unidos y en un contexto de debates entre países occidentales sobre posibles mecanismos para respaldar un eventual acuerdo de paz en Ucrania.

(Con información de REUTERS)

