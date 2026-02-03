Mundo

Qué se sabe del Stena Imperative, el petrolero de Estados Unidos que el régimen de Irán intentó abordar en el estrecho de Ormuz

El buque logró evadir la intercepción de lanchas armadas iraníes en una zona estratégica para el comercio global de petróleo

Un intento de abordaje por parte de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán a un petrolero estadounidense, el Stena Imperative, en el Estrecho de Ormuz reavivó este martes la preocupación por la seguridad del tránsito marítimo en una de las vías más sensibles del mundo.

El incidente se produjo a unos 30 kilómetros al norte de la costa de Omán, fuera de aguas territoriales de Irán, según firmas de seguridad marítima internacionales.

El Stena Imperative es un buque de transporte de productos químicos y petróleo construido en 2016, propiedad de Stena Bulk (subsidiaria del grupo sueco Stena AB), pero opera bajo bandera de Estados Unidos y se encuentra inscrito en el Tanker Security Program, lo que lo habilita para misiones de apoyo logístico a las fuerzas armadas de ese país.

El navío tiene 183 metros de eslora, un peso muerto de 49.777 toneladas y capacidad para transportar cargas líquidas destinadas tanto a usos comerciales como militares.

De acuerdo con reportes de la empresa Vanguard Tech y la agencia UKMTO, “el buque fue interceptado por tres pares de lanchas armadas iraníes, equipadas con ametralladoras pesadas, que ordenaron por radio al capitán que ‘detuviera los motores y se preparara para ser abordado’”. El capitán optó por ignorar la orden, aceleró el navío y mantuvo el curso hacia Baréin.

La nave nunca ingresó en aguas territoriales iraníes”, subrayó un portavoz de Vanguard Tech.

No se registraron daños materiales ni heridos, y el petrolero es escoltado por un buque de guerra de la Armada de Estados Unidos hasta su destino en el puerto de Sitrah, Baréin, donde se espera su arribo el 5 de febrero.

El buque continúa bajo protección militar y las autoridades monitorean su trayecto”, confirmó un portavoz de la UKMTO, quien instó a todos los navíos en la zona a “transitar con extrema precaución y reportar cualquier actividad sospechosa”.

El episodio se da en medio de un contexto de máxima tensión entre Estados Unidos e Irán, marcado por amenazas mutuas y ejercicios militares recientes en la región.

En los últimos días, un alto funcionario de la Guardia Revolucionaria advirtió que “en caso de ataque estadounidense, se bloquearía el paso por el Estrecho de Ormuz”. Este corredor marítimo concentra aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo, lo que transforma cualquier incidente en un factor de preocupación global.

El Stena Imperative, bajo control de Stena Bulk y operado en asociación con Crowley Maritime Corporation, se encuentra entre los escasos petroleros con bandera estadounidense que operan en el golfo Pérsico y el Indo-Pacífico.

Según datos de rastreo marítimo, antes del incidente de este martes, el buque había partido de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, y mantenía una velocidad de 11 a 12 nudos mientras cruzaba el Estrecho.

En los últimos meses, su itinerario incluyó puertos en Singapur, Vietnam, Hong Kong, Corea del Sur y Japón, con escalas frecuentes en bases navales donde Estados Unidos tiene presencia militar.

El registro operativo del Stena Imperative muestra participación en ejercicios logísticos, como la capacitación con la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón en agosto de 2025.

“Estas operaciones consolidan la interoperabilidad y refuerzan la capacidad de apoyo a la flota estadounidense y sus aliados”, explicó el capitán David L. Reyes, comodoro de MSC Far East, en una declaración institucional.

El intento del régimen de Teherán remite al caso del Stena Impero, otro buque de la misma empresa, que fue capturado por Irán en 2019 y liberado tras más de dos meses de negociaciones. Esta vez, el intento de abordaje iraní no prosperó. Según datos verificados por sistemas de rastreo como MarineTraffic, el Stena Imperative se mantuvo todo el tiempo en la zona económica exclusiva de Omán.

Analistas advierten que la situación puede aumentar la volatilidad en la región y afectar los precios internacionales de los hidrocarburos. La Armada de Estados Unidos mantiene una fuerte presencia en el área para garantizar la seguridad de los corredores marítimos y responder ante amenazas a la navegación comercial.

“El buque fue abordado, recibió la orden de detenerse y decidió continuar su curso, siendo escoltado luego por fuerzas estadounidenses”, relató una fuente de seguridad marítima, citada en reportes internacionales.

Las autoridades investigan el incidente y recomiendan a las embarcaciones seguir las directrices de seguridad y notificar cualquier anomalía durante su tránsito por el Estrecho de Ormuz.

