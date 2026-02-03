Mundo

Arrestaron a dos sospechosos de intentar sabotear buques de la Armada alemana en Hamburgo

Un rumano y un griego que trabajan en el puerto habrían puesto más de 20 kilos de gravilla en motores y dañado sistemas de agua y combustible. Los actos habrían retrasado operaciones navales y comprometido la seguridad alemana

Buque de apoyo de combate
Buque de apoyo de combate de la Marina alemana. Dos sospechosos fueron arrestados por sabotaje a buques navales en Hamburgo en 2025 (REUTERS/Fabrizio Bensch)

Dos sospechosos fueron arrestados por intento de sabotaje a buques navales alemanes en un muelle del puerto de Hamburgo el año pasado, informaron el martes los fiscales.

Un rumano de 37 años y un griego de 54 años fueron detenidos en Hamburgo y en una aldea griega “bajo sospecha de intento de sabotaje a un buque de defensa”, dijeron en un comunicado.

Los hombres están acusados de poner más de 20 kilogramos de gravilla abrasiva en el bloque del motor de un barco, perforar líneas de suministro de agua, retirar las tapas de los tanques de combustible y desactivar interruptores de seguridad electrónicos.

“Si los actos de sabotaje no hubieran sido detectados, habrían causado daños significativos a los barcos o, como mínimo, retrasado su partida, poniendo en peligro potencialmente la seguridad de la República Federal de Alemania y la efectividad operativa de las tropas”, dijeron los fiscales.

Los fiscales afirmaron que aún están investigando los antecedentes de los presuntos actos de sabotaje.

Alemania y otros miembros de la OTAN en toda Europa están en alerta máxima por sospechas de espionaje ruso, vigilancia con drones y sabotaje.

Según la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), la cooperación entre las autoridades alemanas, griegas y rumanas bajo coordinación de Eurojust condujo a los arrestos de los dos individuos sospechosos de intento de sabotaje contra equipos de defensa alemanes.

Los dos sospechosos, que trabajan en el puerto de Hamburgo, presuntamente intentaron actos de sabotaje en 2025, según Eurojust.

De no haber sido detectados, los actos habrían causado daños importantes a los barcos y retrasado su partida, poniendo en peligro las operaciones de la Marina alemana, agregó la agencia.

Gracias a la coordinación de Eurojust, las autoridades alemanas, griegas y rumanas trabajaron juntas en preparación para la jornada de acción del martes, que resultó en el arresto de un sospechoso en Grecia y otro en Alemania. Al mismo tiempo, se registraron las residencias de los sospechosos en Alemania, Grecia y Rumania y se incautaron pruebas.

Fragata de la Marina alemana
Fragata de la Marina alemana atracada en Copenhague. Alemania y la OTAN están en alerta máxima por sospecha de espionaje ruso (Ritzau Scanpix/Emil Nicolai Helms via REUTERS)

Las investigaciones sobre el intento de sabotaje continúan.

Las acciones fueron realizadas por la Oficina del Fiscal General de Hamburgo y la Agencia Estatal de Policía de Hamburgo en Alemania; la Oficina del Fiscal Público de Apelaciones de Tracia, el Juez de Instrucción de Komotini y el Departamento de Policía de Investigación Criminal y Persecución de Komotini en Grecia; y la Oficina de la Fiscalía del Tribunal Superior de Casación y Justicia, la Dirección para la Investigación del Crimen Organizado y el Terrorismo y el Departamento contra el Financiamiento del Terrorismo y el Lavado de Dinero en Rumania.

Los arrestos se producen un día después de que cinco personas sospechosas de exportar clandestinamente bienes a Rusia, especialmente a empresas de armamento, por un valor aproximado de 30 millones de euros (35 millones de dólares), fueron detenidas, según anunció el lunes la fiscalía federal alemana.

Los cinco alemanes, dos de los cuales también tienen nacionalidad rusa, están acusados de haber utilizado una empresa en la ciudad portuaria de Lübeck para organizar en los últimos años 16.000 envíos a Rusia, país bajo sanciones desde la invasión de Ucrania en 2022.

Entre los detenidos figura el director general de la compañía, parcialmente identificado como el ruso-alemán Nikita S.

Los fiscales indicaron que la red de suministro “era operada presuntamente por agencias estatales rusas” y entre los receptores hay “al menos 24 compañías rusas de armamento”.

(Con información de AFP)

