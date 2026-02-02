La justicia de California avala el juicio por presunto abuso sexual infantil contra Steven Tyler

La justicia de California reactivó el juicio contra Steven Tyler por presunto abuso sexual infantil ocurrido en la década de 1970 (REUTERS/Danny Moloshok/File Photo)

La justicia de California habilitó la continuidad del juicio por presunto abuso sexual infantil contra Steven Tyler, vocalista de Aerosmith, por hechos denunciados en la década de 1970. La jueza Patricia A. Young, del condado de Los Ángeles, definió que el proceso sólo podrá avanzar sobre los incidentes ocurridos en California, descartando las denuncias vinculadas a otros estados, según informó RockFM.

Criterios legales y jurisdicción aplicable

La resolución judicial se apoya en la legislación de California, que permite investigar delitos cometidos en su territorio, incluso si en otros estados han prescrito o existen diferencias en la edad de consentimiento legal. La jueza Young estableció que el caso no será remitido a Oregón, Washington ni Massachusetts, ya que las acciones en esas jurisdicciones no pueden reabrirse bajo la normativa vigente. Así, la causa queda circunscrita a los hechos atribuidos a Tyler en California, donde la ley habilita el avance del proceso.

El proceso solo continuará por hechos presuntamente cometidos en California, descartando denuncias de otros estados por jurisdicción legal (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

La demanda fue presentada por Julia Misley —anteriormente conocida como Julia Holcomb—, quien sostiene que Tyler, entonces de 25 años, abusó de ella siendo menor durante una gira de Aerosmith en los años 70. Según el testimonio, ambos se conocieron en Portland y mantuvieron relaciones en Seattle, donde la edad de consentimiento era de 18 años, para luego continuar la relación y los presuntos abusos en territorio californiano.

Testimonios y contexto de los hechos

Durante el proceso, Misley declaró que fue tratada como un objeto y sometida a situaciones humillantes: “Me trataban como un juguete sexual, como a una mascota, como a un objeto, y era humillante”, expresó, según RockFM. El relato de la denunciante agrega que la exposición a la cultura del rock a una edad temprana la hizo sentirse especialmente vulnerable y desprotegida.

El testimonio de Misley detalla experiencias de humillación y manipulación durante su relación con Steven Tyler en el ambiente del rock

Por su parte, en su autobiografía, Tyler reconoció que pasó varias noches en casa de los padres de Misley y que estos firmaron documentos para concederle la custodia legal. Según el músico, esta medida buscaba evitar inconvenientes legales si la adolescente viajaba fuera del estado con él. Esta versión fue incorporada al expediente y es considerada por la justicia como un elemento relevante para el análisis de los hechos.

Disputa legal entre las partes

La defensa de Steven Tyler solicitó archivar la causa argumentando que Misley residía en Boston, donde la edad de consentimiento era de 16 años, y destacó las diferencias entre las legislaciones estatales para intentar invalidar la denuncia. Sin embargo, la jueza Young sostuvo que corresponde aplicar la normativa de California, donde sucedieron los hechos investigados, independientemente del domicilio de la presunta víctima.

La defensa de Tyler argumentó diferencias entre las leyes estatales sobre la edad de consentimiento, pero la justicia aplicó la norma californiana (AFP)

Ambas partes mantienen posturas opuestas. Misley insiste en que fue manipulada y vulnerada por Tyler cuando era menor de edad, mientras que la defensa del cantante niega las acusaciones y sostiene que su cliente no incurrió en delito bajo ninguna jurisdicción. La controversia entre los abogados gira en torno a la interpretación y aplicación de las leyes estatales sobre abuso sexual infantil.

Marco legal y habilitación del proceso

El avance del proceso judicial fue posible gracias a la Ley de Víctimas Infantiles de California, promulgada en 2019, que abrió un periodo de tres años para denunciar casos de abuso sexual infantil cometidos en el pasado. La jueza Young consideró que el testimonio de Misley, respecto a un presunto abuso ocurrido en un hotel de Beverly Hills, justifica la continuación del juicio en los tribunales estatales de Los Ángeles.

Otros antecedentes similares contra Steven Tyler han sido desestimados, reforzando la posición de la justicia californiana sobre la jurisdicción propia (AFP)

La causa se remonta a diciembre de 2022, cuando Misley presentó la denuncia bajo el amparo de la nueva normativa. El caso adquirió notoriedad por tratarse de una figura reconocida del rock internacional y por el debate sobre la aplicación regional de la ley para delitos cometidos décadas atrás.

Otros antecedentes y visión de la justicia californiana

Una segunda mujer también interpuso una demanda similar contra Tyler, pero la justicia californiana la desestimó, según RockFM. La posición de las autoridades del estado es que los delitos cometidos en California deben ser investigados por sus propias instituciones, sin importar el origen de las personas implicadas ni las diferencias legislativas con otras regiones.

El caso de Steven Tyler sienta un precedente sobre la competencia territorial y la protección de víctimas de abuso sexual infantil décadas después de los hechos (Foto Amy Harris/Invision/AP)

La causa contra Steven Tyler permanece activa y representa un caso de referencia sobre la competencia territorial y la protección de las víctimas en situaciones de abuso sexual infantil denunciadas muchos años después de los hechos.