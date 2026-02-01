Donald Trump dijo que espera llegar a un acuerdo con el régimen de Irán en medio de las tensiones con EEUU

Donald Trump dijo que espera llegar a un acuerdo con el régimen iraní (REUTERS/Nathan Howard)

Donald Trump expresó este domingo su confianza en que se pueda alcanzar un acuerdo con el régimen Irán en medio de las tensiones con Estados Unidos. La declaración se produjo tras la advertencia del líder supremo iraní, ayatollah Ali Khamenei, sobre el riesgo de una guerra regional si Washington ejecuta una operación militar.

Cuando se le preguntó sobre esa amenaza, el presidente norteamericano respondió: “Por supuesto que va a decir eso”. “Esperemos llegar a un acuerdo. Si no lo hacemos, entonces descubriremos si tenía razón o no”.

Desde Teherán, más temprano, Khamenei minimizó la amenaza estadounidense y recalcó que la presión militar “no es nada nuevo”. El líder supremo advirtió que, ante un ataque, la respuesta iraní sería contundente y que el conflicto podría extenderse por la región.

El líder supremo atribuyó los recientes disturbios internos a la intervención extranjera. Añadió que las movilizaciones militares de Estados Unidos —como el despliegue del portaaviones Abraham Lincoln y su grupo de escolta en el golfo Pérsico— forman parte de estrategias habituales para influir en la situación.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que las fuerzas armadas del país están completamente preparadas y mantienen todos los movimientos estadounidenses bajo vigilancia. Según el general Ali Mohammad Naeini, existen “planes de acción” para responder a cualquier hostilidad. Por su parte, el subcomandante Ahmad Vahidi señaló que la presencia de fuerzas estadounidenses busca crear un clima de guerra y que Irán no cederá a presiones.

Ali Khamenei volvió a amenazar con una guerra regional en medio de las tensiones con EEUU (Oficina del Líder Supremo iraní/WANA via REUTERS)

En el ámbito diplomático, Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, indicó el sábado que se están sentando las bases para nuevas negociaciones. El proceso recibió impulso tras una reunión entre Larijani y el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani, en Teherán.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, mantuvo contacto con el mandatario egipcio, Abdel Fattah al Sisi. Ambos coincidieron en que una guerra no es beneficiosa ni para Teherán ni para Washington. El ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, durante una visita a Estambul, reiteró que Irán solo está dispuesto a discutir asuntos relacionados con el programa nuclear, rechazando cualquier negociación sobre misiles y capacidades militares.

Araqchi subrayó que su país busca un proceso diplomático “significativo, lógico y justo” centrado en el uso pacífico de la energía nuclear. Sin embargo, advirtió que, aunque la guerra no implicaría la desaparición de Irán, representaría un peligro grave para toda la región.

El riesgo de una escalada bélica mantiene la incertidumbre, mientras los actores principales analizan alternativas diplomáticas para evitar consecuencias graves.