Ucrania agradeció a Elon Musk por tomar medidas contra el uso ruso de Starlink en drones

El ministro de Defensa de Ucrania llamó al empresario “un verdadero campeón de la libertad” después que SpaceX actuó para bloquear el sistema de comunicación satelital usado por Moscú sin autorización

Un soldado ucraniano prepara un sistema de internet satelital Starlink en la línea del frente en la región de Donetsk. La tecnología, clave para las comunicaciones militares ucranianas, ahora es utilizada también por Rusia para guiar drones. (Reuters/Inna Varenytsia/Archivo)

El ministro de Defensa de Ucrania agradeció el domingo a Elon Musk y a su empresa SpaceX por haber tomado medidas para impedir que Rusia utilice los sistemas de comunicación por satélite Starlink para guiar sus drones durante ataques contra territorio ucraniano.

“Las primeras medidas ya están dando resultados. Gracias por estar con nosotros. Eres un verdadero campeón de la libertad y un verdadero amigo del pueblo ucraniano”, escribió el ministro Mykhailo Fedorov en la plataforma X, dirigiendo sus palabras directamente a Musk.

Fedorov respondió así a un mensaje que el multimillonario estadounidense publicó ese mismo día en la misma red social. “Parece que las medidas que hemos tomado para impedir el uso no autorizado de Starlink por parte de Rusia han funcionado. Háganos saber si se necesitan otras medidas”, escribió Musk.

El intercambio público entre Fedorov y Musk refleja la magnitud del problema que Ucrania enfrenta desde que las fuerzas rusas comenzaron a utilizar la tecnología de Starlink para guiar drones en ataques contra objetivos militares y civiles profundos en el interior del país.

Según Fedorov y el Instituto estadounidense para el Estudio de la Guerra (ISW), el ejército ruso ha estado utilizando los satélites de Starlink para ampliar el alcance de sus drones BM-35 y llevar a cabo ataques de medio alcance contra la retaguardia ucraniana.

Expertos en radiocomunicaciones ucranianos han documentado cientos de casos confirmados de ataques con drones equipados con terminales Starlink contra ciudades en la retaguardia y en el frente, incluyendo edificios residenciales. Estos drones, en lugar de volar según coordenadas preprogramadas, son operados manualmente por operadores rusos en tiempo real, lo que les permite atacar objetivos en movimiento y evadir sistemas de defensa electrónica.

Edificios residenciales en Kiev durante apagones tras ataques rusos con misiles y drones en temperaturas bajo cero. Los drones equipados con Starlink han causado ataques contra ciudades pacíficas en la retaguardia. (Reuters/Alina Smutko/Archivo)

El problema dio lugar a una comunicación directa entre las autoridades ucranianas y SpaceX días antes de los comentarios del domingo. Fedorov señaló que, pocas horas después de que los drones rusos con conectividad Starlink comenzaron a aparecer sobre ciudades ucranianas, su ministerio contactó a SpaceX y propuso vías concretas para resolver la situación.

“Agradezco a la presidenta de SpaceX Gwynne Shotwell y personalmente a Elon Musk por su rápida respuesta”, declaró Fedorov.

La tecnología de Starlink tiene una relación compleja con el conflicto en Ucrania. Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, los terminales de internet por satélite de SpaceX han sido fundamentales para las comunicaciones militares ucranianas. Fedorov mismo destacó que “la decisión de Elon Musk de activar Starlink de forma urgente y enviar el primer lote de terminales a Ucrania al inicio de la invasión fue de importancia crítica para la resiliencia de nuestro país”.

Sin embargo, Rusia ha obtenido sus propios terminales Starlink a través de terceros países, eludiendo los controles establecidos por SpaceX, que oficialmente ha bloqueado las ventas de sus productos en territory ruso.

SpaceX ha demostrado previamente su capacidad para desactivar el servicio en regiones específicas, como lo hizo en Crimea para frenar operaciones de drones ucranianos en la península. No obstante, aplicar medidas similares en toda Ucrania interrumpiría miles de terminales utilizados por las fuerzas ucranianas para sus propias comunicaciones.

Soldados ucranianos instalan un sistema Starlink cerca de la línea del frente en Donetsk. La tecnología fue clave desde el inicio de la invasión, pero Rusia la usa cada vez más para guiar sus drones en ataques. (Reuters/Inna Varenytsia/Archivo)

Fedorov enfatizó que la situación debe abordarse como parte de un compromiso más amplio de los aliados occidentales con Ucrania. “Las tecnologías occidentales deben seguir apoyando al mundo democrático y protegiendo a los civiles, no ser utilizadas para el terror y la destrucción de ciudades pacíficas”, indicó.

Mientras tanto, Ucrania planea aumentar el despliegue de drones interceptores y otras defensas aéreas nacionales para hacer frente a la amenaza creciente que representa el uso de esta tecnología por parte de las fuerzas rusas.

