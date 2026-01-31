Mundo

Kiev anunció que una falla técnica provocó cortes de luz en Ucrania y Moldavia

El altercado provocó que dejara de funcionar el servicio de metro y los ascensores de las estaciones del transporte subterráneo

Guardar
Personas se encuentran en la
Personas se encuentran en la entrada de una estación de metro mientras los trenes dejaron de circular debido a un apagón después de los ataques previos con misiles y drones rusos contra infraestructura crítica y la "situación de emergencia" informada por funcionarios de Kiev, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 31 de enero de 2026. REUTERS/Anatolii Stepanov

El Gobierno ucraniano anunció este sábado que un fallo técnico ha provocado perturbaciones en el sistema eléctrico, maltrecho por los ataques rusos, las cuales han provocado interrupciones del suministro y han afectado también a la vecina Moldavia con apagones en parte del país.

“Hoy a las 10:42 (8:42 GMT) se produjo una perturbación tecnológica, con la caída simultánea de la línea de 400 kilovatios entre los sistemas energéticos de Rumanía y Moldavia y la línea de 750 kilovatios entre las partes occidental y central de Ucrania”, informó el ministro de Energía Denís Shmihal en Telegram.

Una estación de metro vacía
Una estación de metro vacía mientras los trenes dejaron de circular debido a un apagón tras los anteriores ataques con misiles y drones rusos contra infraestructuras críticas y una "situación de emergencia" informada por funcionarios de Kiev, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 31 de enero de 2026. REUTERS/Anatolii Stepanov

“Esto provocó una parada en cascada en la red eléctrica de Ucrania y la activación de las medidas de seguridad automáticas en las subestaciones. Las unidades de las plantas nucleares fueron vaciadas”, dijo y agregó que el operador ha introducido cortes de luz de emergencia en las regiones de Kiev, Zhitomir y Járkov.

Un dependiente enciende las linternas
Un dependiente enciende las linternas de sus teléfonos inteligentes en una tienda de teléfonos móviles durante un apagón tras los recientes ataques rusos a la infraestructura civil de Ucrania, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Járkov, Ucrania, el 31 de enero de 2026. REUTERS/Thomas Peter

Así por ejemplo, en la capital ucraniana dejó de funcionar este sábado el servicio de metro y los ascensores de las estaciones del transporte subterráneo, según anunció por la mañana la administración de la región capitalina.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, informó en Facebook de que el problema se había producido en las líneas de interconexión entre la red ucraniana y la red moldava.

El presidente de Ucrania, Volodimir
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky

“Todas las medidas de respuesta necesarias al nivel del sistema energético ucraniano están activadas y las labores de restablecimiento están en marcha. La tarea ahora es estabilizar la situación lo antes posible”, escribió el jefe de Estado.

Buena parte de la capital moldava, Chisinau, se quedó este sábado sin electricidad debido a los problemas en la red eléctrica de la vecina Ucrania, informaron las autoridades locales.

”Se registran cortes de electricidad en gran parte de Chisinau”, escribió en Telegram el alcalde de la ciudad, Ion Choban, que pidió a los ciudadanos mantener la calma y agregó que las autoridades se han reunido de urgencia para evaluar la situación y ”conectar generadores allá donde sea necesario”.

La gente hace fila en
La gente hace fila en una parada de autobús durante temperaturas bajo cero, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Járkov, Ucrania, el 31 de enero de 2026. REUTERS/Thomas Peter

En la vecina Rumanía, sin embargo, no se han producido por el momento perturbaciones.

Pese a la tregua parcial entre Rusia y Ucrania para detener los ataques contra el sistema energético durante la presente ola de frío -en la que las temperaturas bajarán esta noche a 20 grados bajo cero en buena parte del país atacado- el sistema energético ucraniano está maltrecho tras meses de ataques de ataques enemigos.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

cortes de luzfallo técnicoMoldaviaGuerra Rusia-UcraniaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICAataques rusosVolodimir Zelensky

Últimas Noticias

Tensión en Irán: reportan al menos ocho explosiones en diversas ciudades del país

Los estallidos se produjeron en Ahvaz, Bandar Abbas, Jorramshahr, Abadán, Qasr-e Shirin, Parand, Dezful y Qeshm. Hasta el momento se desconoce su origen

Tensión en Irán: reportan al

El régimen de Irán volvió a desafiar a EEUU: “Si comete un error, pondrá en riesgo su propia seguridad”

Ante el despliegue militar de Washington en Medio Oriente, la República Islámica dijo que está “plenamente preparada” ante un eventual ataque norteamericano, y advirtió que la tecnología nuclear “no se puede eliminar”

El régimen de Irán volvió

Estados Unidos advirtió al régimen de Irán que “no tolerará” ejercicios militares “inseguros” cerca de sus fuerzas en Medio Oriente

Las autoridades del mando central han emitido una declaración ante el inicio de maniobras navales iraníes, enfatizando la importancia de la seguridad en rutas comerciales críticas y el respeto a normas internacionales

Estados Unidos advirtió al régimen

El país sin semáforos: tradición vial, gestos humanos y una resistencia cultural que desafía la modernidad

Con estrictas reglas viales, campañas educativas y controles manuales, Bután mantiene el orden y la seguridad vial sin recurrir a señales luminosas

El país sin semáforos: tradición

La actividad industrial de China cayó en enero por falta de demanda y complica al modelo impuesto por Xi Jinping

El sector de servicios y construcción descendió durante el primer mes del año, mostrando un menor dinamismo impulsado, entre otros factores, por las condiciones climáticas y factores estacionales

La actividad industrial de China
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Suspenden la primera audiencia de

Suspenden la primera audiencia de ‘El Monstruo’ por fallas administrativas

Nora Salinas reaparece en televisión tras seis años alejada: así luce hoy

Vocalista de Bomba Estéreo revela cómo escribió la colaboración con Bad Bunny: “En una noche de luna llena”

La Fiscalía General de la Nación evalúa citar a Álvaro Uribe por el caso El Aro, otra vez

Santiago del Estero: un adolescente jugaba con un revólver, se disparó en la cabeza y ahora está grave

INFOBAE AMÉRICA
El defensa serbio del Deportivo

El defensa serbio del Deportivo Alavés Nikola Maras jugará lo que resta de temporada cedido en el CD Mirandés

Millones de estadounidenses continuarán bajo peligrosa ola de frío este fin de semana

El técnico brasileño Mano Menezes se compromete a que Perú "vuelva a ser protagonista"

Alcaraz entrena en Rod Laver horas antes de su encuentro con Zverev

El hijo del preso palestino Marwan Barghouti defiende el papel de su padre para aportar "unidad"

ENTRETENIMIENTO

Catherine O’Hara: qué es “situs

Catherine O’Hara: qué es “situs inversus”, la rara condición congénita que tenía la actriz

Antonio Banderas y el precio de su sueño: el hambre y la pobreza que marcó sus primeros años en Madrid

Murió Catherine O’Hara: sus personajes más icónicos en el cine y la televisión

Paul McCartney confesó con qué artista sueña colaborar, pese a haber sido rechazado una vez

Patrick Wilson, el actor de “El Conjuro”, sorprendió a los 52 años con su transformación física