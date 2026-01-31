Mundo

Estados Unidos advirtió al régimen de Irán que “no tolerará” ejercicios militares “inseguros” cerca de sus fuerzas en Medio Oriente

Las autoridades del mando central han emitido una declaración ante el inicio de maniobras navales iraníes, enfatizando la importancia de la seguridad en rutas comerciales críticas y el respeto a normas internacionales

Guardar
El secretario de Guerra de
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla junto al presidente Donald Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca en Washington, D.C., el 29 de enero de 2026 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El Comando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) advirtió este viernes a la Guardia Revolucionaria de Irán que “no tolerará” comportamientos que supongan un riesgo para Estados Unidos en aguas internacionales. La advertencia se emitió tras el anuncio iraní de un ejercicio naval de dos días con fuego real en el estrecho de Ormuz, previsto para iniciar el domingo.

Las fuerzas estadounidenses reconocieron el derecho de Irán “a operar profesionalmente en el espacio aéreo y las aguas internacionales”, pero instaron a la cuerpo revolucionario a actuar “de forma segura y profesional” para evitar “riesgos innecesarios”. CENTCOM subrayó que el estrecho de Ormuz es “un corredor comercial vital que garantiza la prosperidad económica de la región”.

En un comunicado difundido en redes sociales, CENTCOM señaló: “Cualquier comportamiento inseguro o poco profesional cerca de las fuerzas estadounidenses, socios regionales o buques comerciales aumenta el riesgo de colisión, escalada e inestabilidad”.

El comando militar aseguró que “no toleraremos acciones inseguras por parte de la Guardia Revolucionaria” y que garantizarán la seguridad del personal y los activos estadounidenses que operan en Medio Oriente.

Estados Unidos detalló como acciones inseguras el sobrevuelo de buques militares estadounidenses por parte de aeronaves iraníes, el acercamiento de lanchas rápidas en trayectoria de colisión, el uso de armas o maniobras a baja altitud y el apuntar con armamento a fuerzas estadounidenses.

Un F-18 Super Hornet de
Un F-18 Super Hornet de la marina estadounidense aterrizando en la cubierta de vuelo del USS (Jeon Heon-kyun/REUTERS/Archivo)

Antes de concluir su mensaje, CENTCOM advirtió que Estados Unidos dispone de “la fuerza más altamente entrenada y letal del mundo” y que continuará operando con profesionalismo y apego a las normas internacionales.

Esta advertencia se produce en un contexto de máxima tensión entre ambos países y después de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump confirmara el viernes que dio un ultimátum a Irán para alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear antes de un posible ataque contra Teherán. Trump destacó la presencia de la flota estadounidense recientemente desplegada en la región.

Por su parte, Irán ha rechazado iniciar nuevas conversaciones con Estados Unidos sin garantías de seguridad, aunque el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, reafirmó el viernes el compromiso del régimen iraní con la consecución de un acuerdo nuclear “justo” que responda a los intereses del país.

La UE colocó más presión
La UE colocó más presión sobre el régimen: sancionó esta semana a 15 funcionarios iraníes, incluidos altos dirigentes de la Guardia Revolucionaria, por la represión de las protestas (Associated Press)

“Irán nunca ha buscado armas nucleares y está dispuesto a aceptar un acuerdo nuclear justo y equitativo que satisfaga los intereses legítimos de nuestro pueblo; esto incluye asegurar el ‘no a las armas nucleares’ y garantizar el levantamiento de las sanciones”, aseguró Araqchi tras su encuentro con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el ministro de Exteriores Hakan Fidan.

Dónde está la flota estadounidense en Medio Oriente

Estados Unidos elevó su despliegue militar en las cercanías de Irán, colocando una flota naval liderada por el portaaviones Abraham Lincoln en el mar Arábigo en medio de tensiones crecientes en la región. La iniciativa, impulsada por el presidente Donald Trump, mantiene a las fuerzas estadounidenses en un estado de alerta máxima, aunque por ahora no existe una orden directa de intervención militar.

infografia

De acuerdo con The New York Times, el portaaviones Abraham Lincoln navega junto a tres buques de guerra equipados con misiles Tomahawk. La agrupación ingresó recientemente en la zona bajo control del Comando Central de Estados Unidos, tras cruzar el océano Índico occidental y posicionarse en el mar Arábigo. Reportes de seguimiento aéreo confirmaron la presencia del portaaviones, ya que uno de sus aviones de apoyo logístico realizó varios vuelos entre el mar Arábigo y Omán durante la semana.

El grupo naval cuenta además con cazas F-35 y aviones de ataque F/A-18 a bordo del portaaviones, lo que otorga a la flota capacidad de ataque suficiente para alcanzar diversos objetivos en territorio iraní si el presidente Trump da la orden. La posición estratégica y el poder ofensivo de este contingente refuerzan la presión de Washington sobre Teherán en un contexto de alta tensión regional.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

estrecho de OrmuzEstados UnidosIránrégimen iraníCENTCOMMedio OrienteÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

El país sin semáforos: tradición vial, gestos humanos y una resistencia cultural que desafía la modernidad

Con estrictas reglas viales, campañas educativas y controles manuales, Bután mantiene el orden y la seguridad vial sin recurrir a señales luminosas

El país sin semáforos: tradición

La actividad industrial de China cayó en enero por falta de demanda y complica al modelo impuesto por Xi Jinping

La actividad en servicios y construcción descendió durante el primer mes del año, mostrando un menor dinamismo impulsado, entre otros factores, por las condiciones climáticas y factores estacionales

La actividad industrial de China

Un festival internacional que redefine la representación de las mujeres +50 en el cine

La propuesta fundada en Reino Unido impulsa conexiones intergeneracionales y desafía límites de edad y género a través de talleres y proyecciones presenciales y virtuales

Un festival internacional que redefine

Cómo una vacuna podría cambiar el destino de los elefantes salvajes y las aldeas rurales en Tailandia

Autoridades y científicos exploran nuevas alternativas para reducir los conflictos históricos entre humanos y paquidermos, mientras la presión del cambio climático y la fragmentación del entorno desafían la supervivencia y la convivencia en zonas críticas

Cómo una vacuna podría cambiar

Protestas en Irán: el régimen admitió que arrestó a niños durante la brutal represión

Un funcionario del gobierno iraní afirmó que algunos menores habían sido detenidos, el primer reconocimiento de este tipo en semanas de protestas antigubernamentales

Protestas en Irán: el régimen
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo una palta al día

Cómo una palta al día puede cambiar tu salud, según la ciencia

Caen dos presuntos responsables de asaltar banco en avenida Rojo Gómez, Iztapalapa

“Le metieron un tiro por una moto”: el hijo del hombre asesinado en Laferrere reveló cómo se enteró del crimen

Un brutal temporal azotó a Mendoza: más de 10 personas rescatadas y cortes masivos de agua y luz

Lotería de Santander: resultados ganadores del viernes 30 de enero de 2026

INFOBAE AMÉRICA
La justicia surcoreana condena a

La justicia surcoreana condena a seis meses de prisión al expresidente del Supremo por abuso de poder

Millones de estadounidenses continuarán bajo peligrosa ola de frío este fin de semana

El técnico brasileño Mano Menezes se compromete a que Perú "vuelva a ser protagonista"

Viento, oleaje, nieve y lluvia activan mañana avisos en 32 provincias, Ceuta y Melilla, con Galicia en rojo por olas

Alcaraz entrena en Rod Laver horas antes de su encuentro con Zverev

ENTRETENIMIENTO

Paul McCartney confesó con qué

Paul McCartney confesó con qué artista sueña colaborar, pese a haber sido rechazado una vez

Patrick Wilson, el actor de “El Conjuro”, sorprendió a los 52 años con su transformación física

‘Heated Rivalry’, la aclamada serie LGBTQ+ que por fin llega a Latinoamérica: ¿cómo se convirtió en el gran fenómeno de 2026?

Murió Catherine O’Hara, la actriz que hizo del paso del tiempo una reflexión pública

Se anunció el estreno de Fast Forever: la saga de Rápidos y Furiosos suma una nueva entrega y los fans ya celebran el regreso