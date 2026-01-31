Estados Unidos advirtió al régimen de Irán que “no tolerará” ejercicios militares “inseguros” cerca de sus fuerzas en Medio Oriente

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla junto al presidente Donald Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca en Washington, D.C., el 29 de enero de 2026 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El Comando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) advirtió este viernes a la Guardia Revolucionaria de Irán que “no tolerará” comportamientos que supongan un riesgo para Estados Unidos en aguas internacionales. La advertencia se emitió tras el anuncio iraní de un ejercicio naval de dos días con fuego real en el estrecho de Ormuz, previsto para iniciar el domingo.

Las fuerzas estadounidenses reconocieron el derecho de Irán “a operar profesionalmente en el espacio aéreo y las aguas internacionales”, pero instaron a la cuerpo revolucionario a actuar “de forma segura y profesional” para evitar “riesgos innecesarios”. CENTCOM subrayó que el estrecho de Ormuz es “un corredor comercial vital que garantiza la prosperidad económica de la región”.

En un comunicado difundido en redes sociales, CENTCOM señaló: “Cualquier comportamiento inseguro o poco profesional cerca de las fuerzas estadounidenses, socios regionales o buques comerciales aumenta el riesgo de colisión, escalada e inestabilidad”.

El comando militar aseguró que “no toleraremos acciones inseguras por parte de la Guardia Revolucionaria” y que garantizarán la seguridad del personal y los activos estadounidenses que operan en Medio Oriente.

Estados Unidos detalló como acciones inseguras el sobrevuelo de buques militares estadounidenses por parte de aeronaves iraníes, el acercamiento de lanchas rápidas en trayectoria de colisión, el uso de armas o maniobras a baja altitud y el apuntar con armamento a fuerzas estadounidenses.

Un F-18 Super Hornet de la marina estadounidense aterrizando en la cubierta de vuelo del USS (Jeon Heon-kyun/REUTERS/Archivo)

Antes de concluir su mensaje, CENTCOM advirtió que Estados Unidos dispone de “la fuerza más altamente entrenada y letal del mundo” y que continuará operando con profesionalismo y apego a las normas internacionales.

Esta advertencia se produce en un contexto de máxima tensión entre ambos países y después de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump confirmara el viernes que dio un ultimátum a Irán para alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear antes de un posible ataque contra Teherán. Trump destacó la presencia de la flota estadounidense recientemente desplegada en la región.

Por su parte, Irán ha rechazado iniciar nuevas conversaciones con Estados Unidos sin garantías de seguridad, aunque el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, reafirmó el viernes el compromiso del régimen iraní con la consecución de un acuerdo nuclear “justo” que responda a los intereses del país.

La UE colocó más presión sobre el régimen: sancionó esta semana a 15 funcionarios iraníes, incluidos altos dirigentes de la Guardia Revolucionaria, por la represión de las protestas (Associated Press)

“Irán nunca ha buscado armas nucleares y está dispuesto a aceptar un acuerdo nuclear justo y equitativo que satisfaga los intereses legítimos de nuestro pueblo; esto incluye asegurar el ‘no a las armas nucleares’ y garantizar el levantamiento de las sanciones”, aseguró Araqchi tras su encuentro con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el ministro de Exteriores Hakan Fidan.

Dónde está la flota estadounidense en Medio Oriente

Estados Unidos elevó su despliegue militar en las cercanías de Irán, colocando una flota naval liderada por el portaaviones Abraham Lincoln en el mar Arábigo en medio de tensiones crecientes en la región. La iniciativa, impulsada por el presidente Donald Trump, mantiene a las fuerzas estadounidenses en un estado de alerta máxima, aunque por ahora no existe una orden directa de intervención militar.

De acuerdo con The New York Times, el portaaviones Abraham Lincoln navega junto a tres buques de guerra equipados con misiles Tomahawk. La agrupación ingresó recientemente en la zona bajo control del Comando Central de Estados Unidos, tras cruzar el océano Índico occidental y posicionarse en el mar Arábigo. Reportes de seguimiento aéreo confirmaron la presencia del portaaviones, ya que uno de sus aviones de apoyo logístico realizó varios vuelos entre el mar Arábigo y Omán durante la semana.

El grupo naval cuenta además con cazas F-35 y aviones de ataque F/A-18 a bordo del portaaviones, lo que otorga a la flota capacidad de ataque suficiente para alcanzar diversos objetivos en territorio iraní si el presidente Trump da la orden. La posición estratégica y el poder ofensivo de este contingente refuerzan la presión de Washington sobre Teherán en un contexto de alta tensión regional.

(Con información de Europa Press)