El enviado de Donald Trump dijo que mantuvo conversaciones “constructivas” con Rusia sobre Ucrania en Florida

El enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff (REUTERS/Romina Amato)

El enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, celebró este sábado haber mantenido conversaciones “constructivas” en Florida con el enviado ruso Kirill Dmitriev, como parte de los esfuerzos de mediación de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania.

“Nos sentimos alentados por esta reunión, que demuestra que Rusia está trabajando por la paz en Ucrania”, escribió en su cuenta de X, donde además indicó que la delegación estadounidense también incluía al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al yerno del presidente, Jared Kushner.

“Hoy en Florida, el enviado especial ruso Kirill Dmitriev mantuvo reuniones productivas y constructivas como parte del esfuerzo de mediación de Estados Unidos para avanzar hacia una solución pacífica del conflicto ucraniano. La delegación estadounidense incluyó al enviado especial Steve Witkoff, al secretario del Tesoro Scott Bessent, a Jared Kushner y al asesor principal de la Casa Blanca, Josh Gruenbaum“, describió en la red social.

El mensaje de Steve Witkoff

Y completó: “Nos sentimos alentados por esta reunión de que Rusia está trabajando para asegurar la paz en Ucrania y agradecemos el liderazgo crítico de @POTUS (Donald Trump) en la búsqueda de una paz duradera y duradera".

Estos diálogos se produjeron luego de que el Gobierno ucraniano anunciara este sábado que un fallo técnico ha provocado perturbaciones en el sistema eléctrico, maltrecho por los ataques rusos, las cuales han provocado interrupciones del suministro y han afectado también a la vecina Moldavia con apagones en parte del país.

“Hoy a las 10:42 (8:42 GMT) se produjo una perturbación tecnológica, con la caída simultánea de la línea de 400 kilovatios entre los sistemas energéticos de Rumanía y Moldavia y la línea de 750 kilovatios entre las partes occidental y central de Ucrania”, informó el ministro de Energía, Denís Shmihal, en Telegram.

“Esto provocó una parada en cascada en la red eléctrica de Ucrania y la activación de las medidas de seguridad automáticas en las subestaciones. Las unidades de las plantas nucleares fueron vaciadas”, dijo; y agregó que el operador ha introducido cortes de luz de emergencia en las regiones de Kiev, Zhitomir y Kharkov.

La gente entra en una tienda de campaña proporcionada por los servicios de emergencia para los residentes cuyos apartamentos se quedaron sin calefacción debido a las temperaturas bajo cero, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, durante una noche de invierno en Kiev, Ucrania, el 17 de enero de 2026 (REUTERS/Thomas Peter)

Así por ejemplo, en la capital ucraniana dejó de funcionar este sábado el servicio de metro y los ascensores de las estaciones del transporte subterráneo, según anunció por la mañana la administración de la región capitalina.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, informó en Facebook que el problema se había producido en las líneas de interconexión entre la red ucraniana y la red moldava. “Todas las medidas de respuesta necesarias al nivel del sistema energético ucraniano están activadas y las labores de restablecimiento están en marcha. La tarea ahora es estabilizar la situación lo antes posible”, escribió el jefe de Estado.

Buena parte de la capital moldava, Chisinau, se quedó este sábado sin electricidad debido a los problemas en la red eléctrica de la vecina Ucrania, informaron las autoridades locales.

”Se registran cortes de electricidad en gran parte de Chisinau”, escribió en Telegram el alcalde de la ciudad, Ion Choban, que pidió a los ciudadanos mantener la calma y agregó que las autoridades se han reunido de urgencia para evaluar la situación y ”conectar generadores allá donde sea necesario”.