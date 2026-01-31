Mundo

El enviado de Donald Trump dijo que mantuvo conversaciones “constructivas” con Rusia sobre Ucrania en Florida

Steve Witkoff expresó sentirse “alentado” por la reunión que mantuvo este sábado con el negociador ruso Kirill Dmitriev, como parte de los esfuerzos de mediación de Estados Unidos para poner fin a la guerra

Guardar
El enviado especial del presidente
El enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff (REUTERS/Romina Amato)

El enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, celebró este sábado haber mantenido conversaciones “constructivas” en Florida con el enviado ruso Kirill Dmitriev, como parte de los esfuerzos de mediación de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania.

Nos sentimos alentados por esta reunión, que demuestra que Rusia está trabajando por la paz en Ucrania”, escribió en su cuenta de X, donde además indicó que la delegación estadounidense también incluía al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al yerno del presidente, Jared Kushner.

“Hoy en Florida, el enviado especial ruso Kirill Dmitriev mantuvo reuniones productivas y constructivas como parte del esfuerzo de mediación de Estados Unidos para avanzar hacia una solución pacífica del conflicto ucraniano. La delegación estadounidense incluyó al enviado especial Steve Witkoff, al secretario del Tesoro Scott Bessent, a Jared Kushner y al asesor principal de la Casa Blanca, Josh Gruenbaum“, describió en la red social.

El mensaje de Steve Witkoff
El mensaje de Steve Witkoff

Y completó: “Nos sentimos alentados por esta reunión de que Rusia está trabajando para asegurar la paz en Ucrania y agradecemos el liderazgo crítico de @POTUS (Donald Trump) en la búsqueda de una paz duradera y duradera".

Estos diálogos se produjeron luego de que el Gobierno ucraniano anunciara este sábado que un fallo técnico ha provocado perturbaciones en el sistema eléctrico, maltrecho por los ataques rusos, las cuales han provocado interrupciones del suministro y han afectado también a la vecina Moldavia con apagones en parte del país.

“Hoy a las 10:42 (8:42 GMT) se produjo una perturbación tecnológica, con la caída simultánea de la línea de 400 kilovatios entre los sistemas energéticos de Rumanía y Moldavia y la línea de 750 kilovatios entre las partes occidental y central de Ucrania”, informó el ministro de Energía, Denís Shmihal, en Telegram.

“Esto provocó una parada en cascada en la red eléctrica de Ucrania y la activación de las medidas de seguridad automáticas en las subestaciones. Las unidades de las plantas nucleares fueron vaciadas”, dijo; y agregó que el operador ha introducido cortes de luz de emergencia en las regiones de Kiev, Zhitomir y Kharkov.

La gente entra en una
La gente entra en una tienda de campaña proporcionada por los servicios de emergencia para los residentes cuyos apartamentos se quedaron sin calefacción debido a las temperaturas bajo cero, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, durante una noche de invierno en Kiev, Ucrania, el 17 de enero de 2026 (REUTERS/Thomas Peter)

Así por ejemplo, en la capital ucraniana dejó de funcionar este sábado el servicio de metro y los ascensores de las estaciones del transporte subterráneo, según anunció por la mañana la administración de la región capitalina.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, informó en Facebook que el problema se había producido en las líneas de interconexión entre la red ucraniana y la red moldava. “Todas las medidas de respuesta necesarias al nivel del sistema energético ucraniano están activadas y las labores de restablecimiento están en marcha. La tarea ahora es estabilizar la situación lo antes posible”, escribió el jefe de Estado.

Buena parte de la capital moldava, Chisinau, se quedó este sábado sin electricidad debido a los problemas en la red eléctrica de la vecina Ucrania, informaron las autoridades locales.

Se registran cortes de electricidad en gran parte de Chisinau”, escribió en Telegram el alcalde de la ciudad, Ion Choban, que pidió a los ciudadanos mantener la calma y agregó que las autoridades se han reunido de urgencia para evaluar la situación y ”conectar generadores allá donde sea necesario”.

Temas Relacionados

guerra Rusia UcraniaSteve WitkoffEstados UnidosKirill DmitrievÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICADonald TrumpVladimir Putin

Últimas Noticias

Israel atacó al grupo terrorista Hamas en respuesta a la violación del acuerdo de alto el fuego en Gaza

Las FDI indicaron que el bombardeo tuvo como objetivo “a comandantes y a infraestructuras” pertenecientes a la organización extremista palestina

Israel atacó al grupo terrorista

Por qué Cândido Godói es conocida como la capital mundial de los gemelos y qué la hace única

El fenómeno que se da en este pequeño pueblo brasileño va más allá de lo anecdótico, pues involucra genética, leyendas sobre el nazismo y la persistente búsqueda de respuestas

Por qué Cândido Godói es

Kiev anunció que una falla técnica provocó cortes de luz en Ucrania y Moldavia

El altercado provocó que dejara de funcionar el servicio de metro y los ascensores de las estaciones del transporte subterráneo

Kiev anunció que una falla

Continúa la purga en el régimen chino: ahora está bajo investigación el ministro de Gestión de Emergencias

La investigación se enmarca en la campaña anticorrupción impulsada por el líder chino, Xi Jinping, desde su llegada al poder en 2012, una ofensiva que ha alcanzado a altos cargos del Partido, del Gobierno, del Ejército y de grandes empresas estatales

Continúa la purga en el

El régimen iraní informó que la explosión ocurrida en un edificio de Bandar Abbas fue “por una fuga de gas”

Durante la jornada, se reportaron otros incidentes en diferentes zonas del país; sin embargo, los medios de comunicación descartaron cualquier vínculo con ataques o posibles actos de sabotaje

El régimen iraní informó que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

¿Cuánto deben pagarte si trabajas el 5 de febrero? Esto es lo que dice la Ley Federal del Trabajo

Tras confirmar que no estará en la consulta del petrismo, Clara López oficializa su candidatura presidencial para 2026

La Iglesia rechazó que la baja de la edad de imputabilidad sea la única respuesta ante delitos de menores

El Congreso activó el proceso para elegir al próximo Contralor General de la República

INFOBAE AMÉRICA
Irán redobla los contactos con

Irán redobla los contactos con países vecinos ante la amenaza de EEUU de lanzar un ataque

Millones de estadounidenses continuarán bajo peligrosa ola de frío este fin de semana

El técnico brasileño Mano Menezes se compromete a que Perú "vuelva a ser protagonista"

Joan Laporta: "Me alegro de que el juez le haya dado con la puerta en las narices al Madrid"

Alcaraz entrena en Rod Laver horas antes de su encuentro con Zverev

ENTRETENIMIENTO

Premios Grammy 2026: horarios, nominados

Premios Grammy 2026: horarios, nominados y dónde ver la gala más importante de la música

Brian May elogió a Tony Iommi y lo consagró como el verdadero “padrino del heavy metal”

La sorprendente reaparición de Pax Jolie-Pitt deja ver las cicatrices del accidente que marcó su vida

Susan Lucci sorprende al sumarse al elenco de “Outcome” gracias a la admiración de Jonah Hill

Hollywood llora a Catherine O’Hara: Tim Burton, Michael Keaton, Dan Levy, Seth Rogen y más estrellas rinden tributo a la actriz