Trump calificó de “muy peligroso” el acercamiento del Reino Unido a China tras la reunión entre Keir Starmer y Xi Jinping en Beijing

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el estreno del documental "Melania" en el Centro John F. Kennedy, el 29 de enero de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de “muy peligroso” el acercamiento del Reino Unido a China tras la reunión entre el primer ministro británico Keir Starmer y el mandatario chino Xi Jinping en Beijing.

“Es muy peligroso que hagan eso”, afirmó el mandatario a periodistas durante el estreno de un documental sobre Melania Trump, al ser consultado por la iniciativa británica de fortalecer relaciones comerciales con China.

Luego del encuentro en Beijing, Starmer señaló que China es “un actor fundamental en la escena mundial” y consideró “vital construir una relación más sofisticada” entre ambos países.

Se trata del primer viaje de un jefe de gobierno británico al país asiático desde 2018, en un contexto donde varios líderes occidentales exploran vías para acercarse a Beijing ante las acciones en política exterior estadounidense bajo la administración de Trump.

El mandatario estadounidense amplió su advertencia al mencionar a Canadá: “Creo que es aún más peligroso para Canadá hacer negocios con China”. En ese sentido, ahondó más en su mirada respecto a las relaciones de Ottawa: “A Canadá no le va bien (...) y no pueden ver a China como una solución”.

El primer ministro británico, Keir Starmer, asiste al Foro Empresarial Reino Unido-China en la sede del Banco de China (BOC) en Beijing, China, el 30 de enero de 2026 (Kin Cheung/REUTERS)

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, defendió este viernes el acercamiento de Reino Unido a China y aseguró que el país europeo “tiene mucho que ofrecer” al gigante asiático. Las declaraciones se produjeron tras las advertencias de Donald Trump sobre los riesgos de fortalecer vínculos con Beijing.

Durante un foro empresarial en el Banco de China, Starmer afirmó que ambos países “entablaron un diálogo cordial” y “lograron avances reales”. Además, destacó que “Reino Unido tiene mucho que ofrecer” y valoró las reuniones previas como el “nivel de compromiso que esperábamos”.

En su visita, Starmer firmó varios acuerdos, entre ellos la exención de visado para titulares de pasaportes británicos que viajen a China por menos de 30 días. Entre otros entendimientos, se pactó cooperación contra las cadenas de suministro utilizadas por traficantes de migrantes, el impulso de exportaciones británicas, proyectos en salud y el fortalecimiento de la comisión comercial bilateral.

“Es vital construir una relación más sofisticada en la que identifiquemos oportunidades de colaboración, pero que también permita un diálogo significativo en las áreas en las que no estamos de acuerdo”, remarcó el premier britanico.

El primer ministro británico, Keir Starmer, estrecha la mano del líder chino, Xi Jinping (Carl Court/REUTERS)

Durante el encuentro el líder del régimen chino sostuvo: “Las relaciones entre China y el Reino Unido experimentaron contratiempos en años anteriores, lo que no beneficiaba a ninguno de los dos países. China y Reino Unido deben reforzar el diálogo y la cooperación, ya sea para mantener la paz y la estabilidad mundiales o para promover las economías y los medios de vida de ambos países”.

Starmer aseguró que trabajar de forma bilateral en cuestiones como el cambio climático y la estabilidad global “en momentos desafiantes para el mundo” es precisamente lo que deben hacer mientras construyen la relación.

Tras la reunión, China aceptó reducir los aranceles sobre el whisky británico del 10% al 5%, informó Downing Street. Starmer calificó estos acuerdos como “simbólicos” del nuevo rumbo en la relación entre ambos países.

El jefe de gobierno británico tiene previsto viajar a Shanghái y, posteriormente, realizar una parada en Japón para reunirse con la primera ministra Sanae Takaichi.

Las relaciones bilaterales se habían deteriorado desde 2020 tras la imposición de la ley de seguridad nacional en Hong Kong y la represión de activistas prodemocráticos. A pesar de las tensiones, China se mantiene como el tercer socio comercial de Reino Unido y la segunda economía más grande del mundo.

(Con información de AFP)